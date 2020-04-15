Обзор COUGAR VANTAR MX. Механическая клавиатура с линейными переключателями

2020-04-15, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - COUGAR VANTAR MX; [189]
В рамках «Лаборатории» в 2017 году мы детально изучали низкопрофильную клавиатуру COUGAR VANTAR с тактильной отдачей и многоцветной подсветкой. В прошлом году линейка была расширена выпуском COUGAR VANTAR MX с механическими переключателями, программным обеспечением и многоцветной подсветкой. Вышла она с четырьмя видами свичей: Black, Red, Broun и Blue.

COUGAR VANTAR MX

На момент выхода теста представлена только с COUGAR RED, именно ее мы детально протестировали. Рекомендованная стоимость составляет 5 990 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона. Составить полное представление по техническим характеристикам можно будет, изучив информацию на обратной стороне коробки.

COUGAR VANTAR MX

Комплект включает только документацию.

COUGAR VANTAR MX

Внешний вид

Выполнена в полноразмерном форм-факторе с цифровым блоком. Как и рассмотренная ранее модель, ее корпус отличает небольшая высота.

COUGAR VANTAR MX

Но за счет использования механических переключателей с классическими колпачками, она, конечно же, выше. Внешний вид у нее лаконичный и строгий.

COUGAR VANTAR MX

Лицевая панель у COUGAR VANTAR MX представляет собой цельную металлическую пластину со шлифованными краями.

COUGAR VANTAR MX

Общая жесткость у корпуса высокая. Он не прогибается под давлением рук и устойчив к деформациям.

COUGAR VANTAR MX

Выступы по периметру минимальной ширины. Общие габариты составляют 130x440x35 мм. Вес 850 граммов. Отдельной подставки под запястья не предусмотрено.

COUGAR VANTAR MX

На основании две пары откидных ножек, отвечающих за изменение угла наклона. По периметру распределены четыре прорезиненные накладки. В центре наклейка с техническими данными.

COUGAR VANTAR MX

Раскладка традиционная. Пара полноразмерных SHIFT, однорядный ENTER. Отдельных мультимедиа и макроклавиш не выделено. Вместо этого часть клавиш выполняет дополнительное действие.

COUGAR VANTAR MX

Колпачки из матового пластика с углублением в центральной части. Символы нанесены методом лазерной гравировки.

COUGAR VANTAR MX

Кириллические и латинские символы, ожидаемо с учетом типа переключателей, подсвечиваются неравномерно. Латиница ярче. Сам шрифт хорошо читаем и различим.

Менять эффекты подсветки и корректировать яркость можно будет без использования программного обеспечения.

COUGAR VANTAR MX

Подключается при помощи кабеля с тканевой защитной оплеткой. Место выхода усилено, находится в центральной части. Кабель не запутывается.

COUGAR VANTAR MX

Софт

COUGAR VANTAR MX поддерживает фирменный центр управления UIX System. Распределять настройки можно по трем разным профилям. Оформлен в минималистичной темной стилистике.

COUGAR VANTAR MX

Проводится распределение дополнительного действия клавиш. Выбрать можно будет любую из доступных.

COUGAR VANTAR MX

Редактор макросов. С зацикливанием, редактированием и выбором времени задержки между действиями.

COUGAR VANTAR MX

COUGAR VANTAR MX

Выбирается и корректируется эффект подсветки. Можно изменить цвета, яркость и скорость.

COUGAR VANTAR MX

Тесты

В COUGAR VANTAR MX используются фирменные переключатели COUGAR RED. Линейные свичи с силой срабатывания 45G. Точка срабатывания находится на отметке 1.2 мм, полный ход 3.5 мм. Для них заявлен ресурс службы в 50 миллионов кликов. Во время нажатия издают хорошо слышимый щелчок.

Тест шума COUGAR VANTAR MX

Времени на адаптацию и привыкание не требуется. Расположение клавиш традиционное. Форма у клавиатуры удобная. Есть два уровня наклона рабочей плоскости. Стоит на ровной поверхности устойчиво, не смещается. Кабель подключения с длиной 1.8 метра.

COUGAR VANTAR MX

Мы использовали ее за время тестов для набора текстов и игры в шутеры. Во всех сценариях показала себя без нареканий. Цифровой блок в ней будет полезен не только бухгалтерам и тем, кто работает с таблицами Excel, будет полезен для распределения макросов и часто используемых горячих комбинаций.

COUGAR VANTAR MX

COUGAR VANTAR MX обзор

Итоги по COUGAR VANTAR MX

Золото. Выбор редакции MegaObzorCOUGAR VANTAR MX – механическая игровая клавиатура, предлагающая настройку подсветки и действий, выполненная в компактном металлическом корпусе и оснащенная линейными переключателями с высоким ресурсом службы. Аккуратный внешний вид, регулируемый угол наклона, кабель в тканевой оплетке. Из особенностей отметим отсутствие подставки под запястья.
COUGAR VANTAR MX получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы COUGAR VANTAR MX
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