Обзор COUGAR VANTAR MX. Механическая клавиатура с линейными переключателями

В рамках «Лаборатории» в 2017 году мы детально изучали низкопрофильную клавиатуру COUGAR VANTAR с тактильной отдачей и многоцветной подсветкой. В прошлом году линейка была расширена выпуском COUGAR VANTAR MX с механическими переключателями, программным обеспечением и многоцветной подсветкой. Вышла она с четырьмя видами свичей: Black, Red, Broun и Blue.

Комплектация

На момент выхода теста представлена только с COUGAR RED, именно ее мы детально протестировали. Рекомендованная стоимость составляет 5 990 рублей.Упакована в коробку из плотного картона. Составить полное представление по техническим характеристикам можно будет, изучив информацию на обратной стороне коробки.

Комплект включает только документацию.

Внешний вид

Выполнена в полноразмерном форм-факторе с цифровым блоком. Как и рассмотренная ранее модель, ее корпус отличает небольшая высота.

Но за счет использования механических переключателей с классическими колпачками, она, конечно же, выше. Внешний вид у нее лаконичный и строгий.

Лицевая панель у COUGAR VANTAR MX представляет собой цельную металлическую пластину со шлифованными краями.

Общая жесткость у корпуса высокая. Он не прогибается под давлением рук и устойчив к деформациям.

Выступы по периметру минимальной ширины. Общие габариты составляют 130x440x35 мм. Вес 850 граммов. Отдельной подставки под запястья не предусмотрено.

На основании две пары откидных ножек, отвечающих за изменение угла наклона. По периметру распределены четыре прорезиненные накладки. В центре наклейка с техническими данными.

Раскладка традиционная. Пара полноразмерных SHIFT, однорядный ENTER. Отдельных мультимедиа и макроклавиш не выделено. Вместо этого часть клавиш выполняет дополнительное действие.

Колпачки из матового пластика с углублением в центральной части. Символы нанесены методом лазерной гравировки.

Кириллические и латинские символы, ожидаемо с учетом типа переключателей, подсвечиваются неравномерно. Латиница ярче. Сам шрифт хорошо читаем и различим.

Менять эффекты подсветки и корректировать яркость можно будет без использования программного обеспечения.

Подключается при помощи кабеля с тканевой защитной оплеткой. Место выхода усилено, находится в центральной части. Кабель не запутывается.

Софт

COUGAR VANTAR MX поддерживает фирменный центр управления UIX System. Распределять настройки можно по трем разным профилям. Оформлен в минималистичной темной стилистике.

Проводится распределение дополнительного действия клавиш. Выбрать можно будет любую из доступных.

Редактор макросов. С зацикливанием, редактированием и выбором времени задержки между действиями.

Выбирается и корректируется эффект подсветки. Можно изменить цвета, яркость и скорость.

Тесты

Тест шума COUGAR VANTAR MX

В COUGAR VANTAR MX используются фирменные переключатели COUGAR RED. Линейные свичи с силой срабатывания 45G. Точка срабатывания находится на отметке 1.2 мм, полный ход 3.5 мм. Для них заявлен ресурс службы в 50 миллионов кликов. Во время нажатия издают хорошо слышимый щелчок.

Времени на адаптацию и привыкание не требуется. Расположение клавиш традиционное. Форма у клавиатуры удобная. Есть два уровня наклона рабочей плоскости. Стоит на ровной поверхности устойчиво, не смещается. Кабель подключения с длиной 1.8 метра.

Мы использовали ее за время тестов для набора текстов и игры в шутеры. Во всех сценариях показала себя без нареканий. Цифровой блок в ней будет полезен не только бухгалтерам и тем, кто работает с таблицами Excel, будет полезен для распределения макросов и часто используемых горячих комбинаций.

COUGAR VANTAR MX обзор

Итоги по COUGAR VANTAR MX

COUGAR VANTAR MX – механическая игровая клавиатура, предлагающая настройку подсветки и действий, выполненная в компактном металлическом корпусе и оснащенная линейными переключателями с высоким ресурсом службы. Аккуратный внешний вид, регулируемый угол наклона, кабель в тканевой оплетке. Из особенностей отметим отсутствие подставки под запястья.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".