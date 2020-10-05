Обзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFC

Не так давно стартовали продажи смартфона CUBOT Note 20 Pro, построенного на базе платформы MediaTek Helio P20 с 6 и 128 Гбайт памяти. Одной из его особенностей стал основной модуль камеры с четырьмя объективами. Оснащен модулем NFC и 6.5-дюймовым дисплеем. Все это предлагается за 9700 рублей.

Комплектация

Продажи его уже стартовали. Основным каналом продаж выступает магазин Aliexpress.Упакован в коробку из плотного картона, оформленную в темных цветах. Набор включает силиконовый чехол, зарядное устройство с евровилкой, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Вышел в трех расцветках корпуса: черной, зеленой и синей. В отличие от большинства смартфонов, тут крышка с матовой текстурой, не подверженной загрязнению следами пальцев.

Еще одна редко встречаемая особенность связана с разборным корпусом. Под крышкой обслуживаемый аккумулятор. Отдельные слоты под SIM-карты и слот для карты памяти. Прилегает к корпусу плотно без зазоров.

В центральной части у крышки находится блок основной камеры. Объективы расположены по два в два ряда. Рядом светодиодная вспышка.

На правой грани у CUBOT Note 20 Pro кнопка включения и качелька регулировки громкости. Зафиксированы в корпусе хорошо, не дребезжат.

Заряжается через актуальный USB Type-C. Решетка динамика и отверстие микрофона. Боковые грани закруглены.

Есть поддержка проводных наушников. Разъем расположен на верхнем торце.

Установлено защитное стекло с закругленными гранями. На стекло нанесена защитная пленка.

Фронтальная камера расположена в каплевидном вырезе на верхней грани. Разговорная решетка в месте перехода в боковую грань.

В комплекте со смартфоном идет силиконовый чехол, который избавит от дополнительных трат на покупку аксессуаров сразу после покупки.

Экран

Изображение в CUBOT Note 20 Pro выводится на 6.5-дюймовый дисплей с разрешением 720 на 1600 пикселей. Это S-IPS матрица с широкими углами обзора. Подсветка равномерна по всей площади. В настройках можно изменить цветовой профиль и откорректировать яркость. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Начинка

Используется платформа MediaTek Helio P60 с восемью ядрами. Две группы ядер Cortex-A73 и Cortex-A53. Графика Mali-G72. Доступны 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт внутренней памяти.

Для своего ценового сегмента он хорошо технически оснащен. Интерфейс работает плавно. Поддерживается возможность расширения памяти с помощью съемного накопителя.

Связь

Аккумулятор

Камера

Есть возможность использовать смартфон для совершения покупок с оплатой на платежных терминалах. С работой NFC проблем не возникло. Bluetooth 4.2 и двухдиапазонный Wi-Fi.На борту съемный аккумулятор с емкостью 4200 мАч. Его в режиме смешанной нагрузки хватает примерно на 6-7 часов работы. График разрядки равномерный. На восстановление заряда уходит около 4 часов. При продолжительной работе крышка не нагревается.Основной модуль собран из 12 Мп Sony IMX486 и 20 Мп Sony IMX350, а также 2 и 0.3 Мп камер. В приложении есть возможность приближать изображение. В целом же такое количество камер тут, скорее, как дань общим трендам. Чаще всего будет использоваться основная камера.

В дневное время снимки получаются резкими. Есть дополнительные настройки и творческие режимы. Украшение лица на основном и фронтальном модулях.

Тест камеры CUBOT Note 20 Pro

Видео пишет в разрешении Full HD. Во время видеосъемки также можно приближать изображение.

Софт

Установлена операционная система Android 10 без сторонней оболочки и рекламных включений, которыми сейчас грешит даже Xiaomi. Здесь же чистая система.

Все необходимое может поставить сам пользователь. С Google сервисами тоже нет проблем.

Итоги по CUBOT Note 20 Pro

CUBOT Note 20 Pro – хорошо оснащенный смартфон в ценовом сегменте до 10 000 рублей. Большое количество встроенной памяти, качественный дисплей, разборный корпус, бесконтактные платежи, емкий аккумулятор, чистая операционная система.