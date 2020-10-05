Обзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFC

Не так давно стартовали продажи смартфона CUBOT Note 20 Pro, построенного на базе платформы MediaTek Helio P20 с 6 и 128 Гбайт памяти. Одной из его особенностей стал основной модуль камеры с четырьмя объективами. Оснащен модулем NFC и 6.5-дюймовым дисплеем. Все это предлагается за 9700 рублей.

CUBOT Note 20 Pro

Продажи его уже стартовали. Основным каналом продаж выступает магазин Aliexpress.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона, оформленную в темных цветах. Набор включает силиконовый чехол, зарядное устройство с евровилкой, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон.

CUBOT Note 20 Pro

Внешний вид

Вышел в трех расцветках корпуса: черной, зеленой и синей. В отличие от большинства смартфонов, тут крышка с матовой текстурой, не подверженной загрязнению следами пальцев.

CUBOT Note 20 Pro

Еще одна редко встречаемая особенность связана с разборным корпусом. Под крышкой обслуживаемый аккумулятор. Отдельные слоты под SIM-карты и слот для карты памяти. Прилегает к корпусу плотно без зазоров.

CUBOT Note 20 Pro

В центральной части у крышки находится блок основной камеры. Объективы расположены по два в два ряда. Рядом светодиодная вспышка.

CUBOT Note 20 Pro

На правой грани у CUBOT Note 20 Pro кнопка включения и качелька регулировки громкости. Зафиксированы в корпусе хорошо, не дребезжат.

CUBOT Note 20 Pro

Заряжается через актуальный USB Type-C. Решетка динамика и отверстие микрофона. Боковые грани закруглены.

CUBOT Note 20 Pro

Есть поддержка проводных наушников. Разъем расположен на верхнем торце.

CUBOT Note 20 Pro

Установлено защитное стекло с закругленными гранями. На стекло нанесена защитная пленка.

CUBOT Note 20 Pro

Фронтальная камера расположена в каплевидном вырезе на верхней грани. Разговорная решетка в месте перехода в боковую грань.

CUBOT Note 20 Pro

В комплекте со смартфоном идет силиконовый чехол, который избавит от дополнительных трат на покупку аксессуаров сразу после покупки.

CUBOT Note 20 Pro

Экран

CUBOT Note 20 Pro

Изображение в CUBOT Note 20 Pro выводится на 6.5-дюймовый дисплей с разрешением 720 на 1600 пикселей. Это S-IPS матрица с широкими углами обзора. Подсветка равномерна по всей площади. В настройках можно изменить цветовой профиль и откорректировать яркость. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

CUBOT Note 20 Pro

Начинка

Используется платформа MediaTek Helio P60 с восемью ядрами. Две группы ядер Cortex-A73 и Cortex-A53. Графика Mali-G72. Доступны 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт внутренней памяти.

CUBOT Note 20 ProCUBOT Note 20 Pro

Для своего ценового сегмента он хорошо технически оснащен. Интерфейс работает плавно. Поддерживается возможность расширения памяти с помощью съемного накопителя.

CUBOT Note 20 Pro

Связь

Есть возможность использовать смартфон для совершения покупок с оплатой на платежных терминалах. С работой NFC проблем не возникло. Bluetooth 4.2 и двухдиапазонный Wi-Fi.

Аккумулятор

На борту съемный аккумулятор с емкостью 4200 мАч. Его в режиме смешанной нагрузки хватает примерно на 6-7 часов работы. График разрядки равномерный. На восстановление заряда уходит около 4 часов. При продолжительной работе крышка не нагревается.

Камера

Основной модуль собран из 12 Мп Sony IMX486 и 20 Мп Sony IMX350, а также 2 и 0.3 Мп камер. В приложении есть возможность приближать изображение. В целом же такое количество камер тут, скорее, как дань общим трендам. Чаще всего будет использоваться основная камера.

CUBOT Note 20 Pro

CUBOT Note 20 Pro

CUBOT Note 20 Pro

CUBOT Note 20 Pro

CUBOT Note 20 Pro

CUBOT Note 20 Pro

CUBOT Note 20 Pro

В дневное время снимки получаются резкими. Есть дополнительные настройки и творческие режимы. Украшение лица на основном и фронтальном модулях.

CUBOT Note 20 Pro

CUBOT Note 20 Pro

Видео пишет в разрешении Full HD. Во время видеосъемки также можно приближать изображение.

Тест камеры CUBOT Note 20 Pro

Софт

Установлена операционная система Android 10 без сторонней оболочки и рекламных включений, которыми сейчас грешит даже Xiaomi. Здесь же чистая система.

CUBOT Note 20 Pro

Все необходимое может поставить сам пользователь. С Google сервисами тоже нет проблем.

CUBOT Note 20 Pro

Итоги по CUBOT Note 20 Pro

CUBOT Note 20 Pro – хорошо оснащенный смартфон в ценовом сегменте до 10 000 рублей. Большое количество встроенной памяти, качественный дисплей, разборный корпус, бесконтактные платежи, емкий аккумулятор, чистая операционная система.
Комментарии и отзывы CUBOT Note 20 Pro
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