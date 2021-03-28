Обзор CUBOT W03. Недорогие умные часы

Фитнес трекеры получили довольно широкое распространение, позволив при небольших финансовых затратах получить носимое устройство для контроля ключевых параметров, а также учета активности за день. Традиционно весной к ним возрастает интерес, среди тех кто именно к лету планирует восстановить форму. Тестируемая сегодня новинка CUBOT W03, выполненная в формате классических часов и выступающая альтернативой браслетам.

CUBOT W03

Традиционной площадкой выступает Aliexpress. Средняя стоимость на момент публикации 2 300 рублей - https://ali.ski/xRvFs.

CUBOT W03 обзор

Комплектация

Упакованы в коробку с минималистичным оформлением. На обратной стороне таблица с характеристиками. Комплект включает зарядный кабель и документацию.

CUBOT W03

Внешний вид

Представлены в трех цветах: синем, розовом и черном. Вместе с корпуса меняется и цвет ремешка.

CUBOT W03

В будущем сам владелец сможет изменять внешний вид установкой других ремешков. Ставятся и снимаются они отжатием механического фиксатора.

CUBOT W03

Это распространённая ширина в 19 мм. Выполнен комплектный из гипоаллергенного силикона.

CUBOT W03

Регулируется сила обхвата. Диапазон регулировки широкий. При длительном ношении раздражения кожи не вызывает.

CUBOT W03

Диаметр корпуса CUBOT W03 составляет 43 мм, толщина не превышает 19 мм. Выполнен каркас из стали. Сборка проведена качественно.

CUBOT W03

Он защищен от попадания воды и пыли. Защита соответствует требования стандарта IP68. В них можно будет плавать в бассейне с пресной водой и принимать душ.

CUBOT W03

Внутренняя сторона корпуса выполнена из пластика. В этой зоне скрываются контакты и группа датчиков.

CUBOT W03

Лицевая сторона защищена стеклом с закругленными краями по периметру. Места стыков без зазоров.

CUBOT W03

Основное управление осуществляется с помощью жестов и касания. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

CUBOT W03

На правой грани стилизованная механическая кнопка. Она в свою очередь отвечает за ручное включение и выключение экрана.

CUBOT W03

В комплекте идет зарядный кредл с магнитным креплением. Подключается к любому свободному USB.

Начинка

На борту CUBOT W03 дисплей с диагональю 1.28 дюймов. Разрешение 240 на 240 пикселей. Качество экрана хорошее. Изображение читаемо под разными углами.

Работают на базе платформы Realtek8762CK. Доступны 160 Кб оперативной и 128 Мбайт внутренней памяти. Для соединения используется Bluetooth 5.0.

Батарея

Установлен аккумулятор с емкостью 210 мАч. По опыту эксплуатации дает около 2 недель автономной работы с активно используемыми датчиками и выводом уведомлений. На полный цикл уходит 2 часа.

Софт

Для управления используется приложение GloryFit. Для работы предварительно потребуется проведение авторизации для дальнейшего облачного хранения данных.

CUBOT W03

В главном окне выводится сводная информация по активности. Прогресс выполнения цели. Пуль в динамике и фазы сна.

CUBOT W03

Отдельная вкладка для ручного запуска отслеживания параметров во время фитнеса и спорта. Есть несколько видов таких активностей.

CUBOT W03

Раздел с подробными настройками. Здесь можно выключить постоянный мониторинг пульса, задать оповещения по звонкам и текстовым сообщениям.

CUBOT W03

Отдельно выбирается список среди предустановленных приложений. Поддерживается весь список. Для того чтобы лишние приложения не отвлекали, можно выбрать только нужные.

CUBOT W03

Функция будильника.

CUBOT W03

Задается план тренировок и цели на день.

CUBOT W03

Библиотека циферблатов с загрузкой выбранных в память часов. Кастомизируется меню.

Интерфейс

Часы CUBOT W03 предлагают полноценный встроенный интерфейс. Они дают доступ ко всем ключевым функциям.

CUBOT W03

Длительное нажатие выводит список циферблатов в памяти.

CUBOT W03

Свайп вверх уведомления без возможности ответить.

CUBOT W03

Свайп вправо набор приложений и разделов.

CUBOT W03

Свайп влево данные по ключевым параметрам активности.

CUBOT W03

Свайп вниз иконки быстрого управления командами.

Работает интерфейс плавно. Без видимых зависаний.

Итоги по CUBOT W03

CUBOT W03 – недорогие часы с круглым цветным дисплеем, выполненные в металлическом корпусе. Защита от влаги и воды, привлекательный внешний вид, набор датчиков контроля активности, приложение на русском языке для смартфона, простая замена ремешков, хорошие показатели автономной работы.
Комментарии и отзывы CUBOT W03
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