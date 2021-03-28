Обзор CUBOT W03. Недорогие умные часы

Фитнес трекеры получили довольно широкое распространение, позволив при небольших финансовых затратах получить носимое устройство для контроля ключевых параметров, а также учета активности за день. Традиционно весной к ним возрастает интерес, среди тех кто именно к лету планирует восстановить форму. Тестируемая сегодня новинка CUBOT W03, выполненная в формате классических часов и выступающая альтернативой браслетам.

CUBOT W03 обзор

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Комплектация

Упакованы в коробку с минималистичным оформлением. На обратной стороне таблица с характеристиками. Комплект включает зарядный кабель и документацию.

Внешний вид

Представлены в трех цветах: синем, розовом и черном. Вместе с корпуса меняется и цвет ремешка.

В будущем сам владелец сможет изменять внешний вид установкой других ремешков. Ставятся и снимаются они отжатием механического фиксатора.

Это распространённая ширина в 19 мм. Выполнен комплектный из гипоаллергенного силикона.

Регулируется сила обхвата. Диапазон регулировки широкий. При длительном ношении раздражения кожи не вызывает.

Диаметр корпуса CUBOT W03 составляет 43 мм, толщина не превышает 19 мм. Выполнен каркас из стали. Сборка проведена качественно.

Он защищен от попадания воды и пыли. Защита соответствует требования стандарта IP68. В них можно будет плавать в бассейне с пресной водой и принимать душ.

Внутренняя сторона корпуса выполнена из пластика. В этой зоне скрываются контакты и группа датчиков.

Лицевая сторона защищена стеклом с закругленными краями по периметру. Места стыков без зазоров.

Основное управление осуществляется с помощью жестов и касания. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

На правой грани стилизованная механическая кнопка. Она в свою очередь отвечает за ручное включение и выключение экрана.

Начинка

Батарея

Софт

В комплекте идет зарядный кредл с магнитным креплением. Подключается к любому свободному USB.На борту CUBOT W03 дисплей с диагональю 1.28 дюймов. Разрешение 240 на 240 пикселей. Качество экрана хорошее. Изображение читаемо под разными углами.Работают на базе платформы Realtek8762CK. Доступны 160 Кб оперативной и 128 Мбайт внутренней памяти. Для соединения используется Bluetooth 5.0.Установлен аккумулятор с емкостью 210 мАч. По опыту эксплуатации дает около 2 недель автономной работы с активно используемыми датчиками и выводом уведомлений. На полный цикл уходит 2 часа.Для управления используется приложение GloryFit. Для работы предварительно потребуется проведение авторизации для дальнейшего облачного хранения данных.

В главном окне выводится сводная информация по активности. Прогресс выполнения цели. Пуль в динамике и фазы сна.

Отдельная вкладка для ручного запуска отслеживания параметров во время фитнеса и спорта. Есть несколько видов таких активностей.

Раздел с подробными настройками. Здесь можно выключить постоянный мониторинг пульса, задать оповещения по звонкам и текстовым сообщениям.

Отдельно выбирается список среди предустановленных приложений. Поддерживается весь список. Для того чтобы лишние приложения не отвлекали, можно выбрать только нужные.

Функция будильника.

Задается план тренировок и цели на день.

Кастомизируется меню. Интерфейс Часы CUBOT W03 предлагают полноценный встроенный интерфейс. Они дают доступ ко всем ключевым функциям. Длительное нажатие выводит список циферблатов в памяти. Свайп вверх уведомления без возможности ответить. Свайп вправо набор приложений и разделов. Свайп влево данные по ключевым параметрам активности. Свайп вниз иконки быстрого управления командами.



Работает интерфейс плавно. Без видимых зависаний. Итоги по CUBOT W03 CUBOT W03 – недорогие часы с круглым цветным дисплеем, выполненные в металлическом корпусе. Защита от влаги и воды, привлекательный внешний вид, набор датчиков контроля активности, приложение на русском языке для смартфона, простая замена ремешков, хорошие показатели автономной работы.

Библиотека циферблатов с загрузкой выбранных в память часов.