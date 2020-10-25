Обзор Canyon CNE-ST01. Умный браслет для пожилых людей с мониторингом пульса и местоположения

Тестируемые сегодня часы Canyon CNE-ST01 ориентированы на людей пожилого возраста, предлагая возможность быстрой связи и дистанционный мониторинг перемещений, а также пульса. Но могут быть полезны и для родителей школьников младшего возраста.

Canyon CNE-ST01

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость на момент публикации составляет 3590 рублей.

Canyon CNE-ST01 обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакованы в коробку с прозрачным окошком. Внутри они зафиксированы в прозрачный пластик. Комплект включает отвертку, скрепку для лотка, винты, руководство пользователя и гарантийный талон.

Canyon CNE-ST01

Внешний вид

Внешний вид часов создавался с учетом того, чтобы ими могли пользоваться и люди с ограниченными возможностями. Сделано просто и понятно.

Canyon CNE-ST01

На лицевую сторону вынесено две кнопки: SOS и микрофон. Одна из них осуществляет звонок заданным номерам близких, а вторая отправляет голосовое сообщение.

Canyon CNE-ST01

Весь же список комбинаций подробно описан в комплектной инструкции на русском языке. Как пример, можно провести принудительный замер пульса или узнать текущее время.

Canyon CNE-ST01

Выполнены часы из пластика черного цвета. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.

Canyon CNE-ST01

Силиконовый ремешок с регулируемым обхватом. Металлический язычок. Материал гипоаллергенный. При длительном ношении не наблюдалось следов раздражения кожи.

Canyon CNE-ST01

На обратной стороне Canyon CNE-ST01 находится датчик сердечного ритма. Здесь же контактная группа по зарядный кредл.

Canyon CNE-ST01

Под защитной заглушкой боковой грани слот под SIM карту. Она фиксируются с помощью винтов. Для проведения установки в комплекте есть отвертка.

Canyon CNE-ST01

Часы оснащены встроенными микрофоном и динамиком. Для записи голоса и звонков нет необходимости использовать дополнительную гарнитуру.

Canyon CNE-ST01

Корпус защищен по стандарту IP67. Нет необходимости снимать часы при мытье рук или принятии душа. Также можно плавать и купаться, не погружаясь на глубину более 1 метра.

Софт

Важной составляющей этих часов является программное обеспечение. На смартфон потребуется загрузка программы Canyon Life. Проводится регистрация аккаунта. В часы предварительно устанавливается SIM-карта.

Canyon CNE-ST01

Добавление часов в аккаунт проходит сканированием QR-кода. В окне управления выводятся данные по текущему заряду батарейки. Задается имя часов, цвет устройства (будет полезно если несколько устройств в аккаунт), поиск устройств, уведомления, чат, данные по пульсу. Вывод истории измерений. Будильник.

Canyon CNE-ST01

Задаются номера, по которым будет проводиться звонок и отправка текстового сообщения. Интервалы по получению данных по геолокации.

На карте выводится последнее местоположение. Режимы работы: передача каждые 10 минут, раз в час и каждую минуту.

Ведется учет статистики замеров пульса. Среднее, максимальное и минимальное значения.

Canyon CNE-ST01

Отдельное окно с голосовыми сообщениями.

Автономная работа

Встроенной батарейки с емкостью 400 мАч хватает на 2-3 дня работы. По опыту длительных тестов заряжать нужно будет раз в пару дней. Зарядка осуществляется с помощью магнитного кредла.

Итоги по Canyon CNE-ST01

Canyon CNE-ST01 решают вопрос дистанционного мониторинга пульса и местонахождения для пожилых родителей, людей с ограниченными возможностями или детей младшего возраста. Защищенный от воды корпус, простое управление, отсутствие дополнительных расходов на сервис, микрофон с четкой передачей голоса.
Комментарии и отзывы Canyon CNE-ST01
Обзоры:
Обзор Jet Sport SW-4C. Недорогие умные часыОбзор Jet Sport SW-4C. Недорогие умные часы
Лучшие умные часы. Amazfit Verge liteЛучшие умные часы. Amazfit Verge lite
Обзор Canyon Sanchal CNS-SW73. Лучшие смарт-часы для повседневной жизни Обзор Canyon Sanchal CNS-SW73. Лучшие смарт-часы для повседневной жизни
Новости:
Обзор Canyon CNE-ST01. Умный браслет для пожилых людей с мониторингом пульса и местоположения

Тестируемые сегодня часы Canyon CNE-ST01 ориентированы на людей пожилого возраста, предлагая возможность ...
Все характеристики Amazfit Bip U раскрыты перед официальным запуском

Amazon India собирается представить еще одно носимое устройство Huami под названием Amazfit Bip U, раскры...
Обзор Canyon Sanchal CNS-SW73. Лучшие смарт-часы для повседневной жизни

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию незаменимого помощника для современного человека. Встреч...
Обзор Canyon CNE-ST01. Умный браслет для пожилых людей с мониторингом пульса и местоположенияОбзор Canyon CNE-ST01. Умный браслет для пожилых людей с мониторингом пульса и местоположения
Обзор INTEGO ZIRCON S. Сигнатурный радар-детектор 2020Обзор INTEGO ZIRCON S. Сигнатурный радар-детектор 2020
Обзор HIPER GM800XXL. Коврик для мышки и клавиатурыОбзор HIPER GM800XXL. Коврик для мышки и клавиатуры
Обзор Satechi ST-HK10AW-EU. Умная розетка с интеграцией в HomeKitОбзор Satechi ST-HK10AW-EU. Умная розетка с интеграцией в HomeKit
Обзор HIPER HS-100 Accent. Недорогие игровые наушники с микрофономОбзор HIPER HS-100 Accent. Недорогие игровые наушники с микрофоном
Выбираем чехол для iPhone 12 Pro Max...
Выбираем чехол для iPhone 12 Pro MaxПри покупке дорогого флагмана многие пользователи думают исключительно о том, насколько гаджет красивый, ...
Объектив Sigma 105mm f/2.8 DG DN Macro A...
Объектив Sigma 105mm f/2.8 DG DN Macro AСетевые источники сообщили о скором выходе объектива Sigma 105mm f/2.8 DG DN Macro Art для полнокадровых ...
Процессор AMD Ryzen 9 4950X получит турб...
Процессор AMD Ryzen 9 4950X получит турбИзвестный техноблогер Игорь Валлоссек представил информацию о следующем поколении процессоров AMD Ryzen V...
Samsung Galaxy Z Fold 2 получил защиту о...
Samsung Galaxy Z Fold 2 получил защиту оВчера состоялась официальная презентация смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2, который получил целый ряд нов...
Samsung представила смартфон Galaxy A42 ...
Samsung представила смартфон Galaxy A42 Компания Samsung анонсировала доступный смартфон на мероприятии Life Unstoppable. Новинка получила назван...
27-дюймовый 2К-монитор Lenovo ThinkVisio...
27-дюймовый 2К-монитор Lenovo ThinkVisioКомпания Lenovo пополнила ассортимент мониторов 27-дюймовой моделью, которая имеет разрешение 2560:1440 п...
Представлена система охлаждения Cooler M...
Представлена система охлаждения Cooler MКомпания Cooler Master пополнила ассортимент башенных охладителей моделью Hyper 212 EVO V2, которая предн...
Coolpad X10 стоит 144 доллара...
Coolpad X10 стоит 144 доллараКакое-то время назад пользователи получали море удовольствия от приобретения смартфона от китайской компа...
Представлен Samsung Galaxy Note20 Enterp...
Представлен Samsung Galaxy Note20 EnterpКомпания Samsung выпустила специальные версии смартфона Samsung Galaxy Note20 и планшета Galaxy Tab S7, к...
OnePlus OxygenOS на базе Android 11 полу...
OnePlus OxygenOS на базе Android 11 полуOnePlus анонсировала финальную версию OxygenOS на базе Android 11 для разработчиков. Компания внесла неск...
Смартфон LG Q52 получит крупную квадрока...
Смартфон LG Q52 получит крупную квадрокаВ сети обнаружились качественные фотографии смартфона LG Q52, который еще не был представлен официально. ...
Обзор Paper Mario: The Origami King. Рол...
Обзор Paper Mario: The Origami King. РолЕсли вы считаете, что все игры про Марио являются платформерами, где надо прыгать по головам грибоподобны...
Обзор Artway MD-920. Видеорегистратор Android 12 в 1Обзор Artway MD-920. Видеорегистратор Android 12 в 1
Обзор CARCAM HYBRID 2 Signature. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детекторомОбзор CARCAM HYBRID 2 Signature. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором
Обзор Razer DeathAdder V2 Mini + Mouse Grip Tapes. Игровая мышка для ладоней небольших размеровОбзор Razer DeathAdder V2 Mini + Mouse Grip Tapes. Игровая мышка для ладоней небольших размеров
Обзор Sven PS-350. Портативный бумбокс с IPx5Обзор Sven PS-350. Портативный бумбокс с IPx5
Обзор Blendmaxx Pro. Портативный блендер для смузи и коктейлейОбзор Blendmaxx Pro. Портативный блендер для смузи и коктейлей
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor