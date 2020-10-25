Обзор Canyon CNE-ST01. Умный браслет для пожилых людей с мониторингом пульса и местоположения

Тестируемые сегодня часы Canyon CNE-ST01 ориентированы на людей пожилого возраста, предлагая возможность быстрой связи и дистанционный мониторинг перемещений, а также пульса. Но могут быть полезны и для родителей школьников младшего возраста.

Canyon CNE-ST01 обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость на момент публикации составляет 3590 рублей.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакованы в коробку с прозрачным окошком. Внутри они зафиксированы в прозрачный пластик. Комплект включает отвертку, скрепку для лотка, винты, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Внешний вид часов создавался с учетом того, чтобы ими могли пользоваться и люди с ограниченными возможностями. Сделано просто и понятно.

На лицевую сторону вынесено две кнопки: SOS и микрофон. Одна из них осуществляет звонок заданным номерам близких, а вторая отправляет голосовое сообщение.

Весь же список комбинаций подробно описан в комплектной инструкции на русском языке. Как пример, можно провести принудительный замер пульса или узнать текущее время.

Выполнены часы из пластика черного цвета. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.

Силиконовый ремешок с регулируемым обхватом. Металлический язычок. Материал гипоаллергенный. При длительном ношении не наблюдалось следов раздражения кожи.

На обратной стороне Canyon CNE-ST01 находится датчик сердечного ритма. Здесь же контактная группа по зарядный кредл.

Под защитной заглушкой боковой грани слот под SIM карту. Она фиксируются с помощью винтов. Для проведения установки в комплекте есть отвертка.

Часы оснащены встроенными микрофоном и динамиком. Для записи голоса и звонков нет необходимости использовать дополнительную гарнитуру.

Софт

Корпус защищен по стандарту IP67. Нет необходимости снимать часы при мытье рук или принятии душа. Также можно плавать и купаться, не погружаясь на глубину более 1 метра.Важной составляющей этих часов является программное обеспечение. На смартфон потребуется загрузка программы Canyon Life. Проводится регистрация аккаунта. В часы предварительно устанавливается SIM-карта.

Добавление часов в аккаунт проходит сканированием QR-кода. В окне управления выводятся данные по текущему заряду батарейки. Задается имя часов, цвет устройства (будет полезно если несколько устройств в аккаунт), поиск устройств, уведомления, чат, данные по пульсу. Вывод истории измерений. Будильник.

Задаются номера, по которым будет проводиться звонок и отправка текстового сообщения. Интервалы по получению данных по геолокации.На карте выводится последнее местоположение. Режимы работы: передача каждые 10 минут, раз в час и каждую минуту.Ведется учет статистики замеров пульса. Среднее, максимальное и минимальное значения.

Автономная работа

Итоги по Canyon CNE-ST01

Отдельное окно с голосовыми сообщениями.Встроенной батарейки с емкостью 400 мАч хватает на 2-3 дня работы. По опыту длительных тестов заряжать нужно будет раз в пару дней. Зарядка осуществляется с помощью магнитного кредла.Canyon CNE-ST01 решают вопрос дистанционного мониторинга пульса и местонахождения для пожилых родителей, людей с ограниченными возможностями или детей младшего возраста. Защищенный от воды корпус, простое управление, отсутствие дополнительных расходов на сервис, микрофон с четкой передачей голоса.