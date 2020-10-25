Обзор Canyon CNE-ST01. Умный браслет для пожилых людей с мониторингом пульса и местоположения

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость на момент публикации составляет 3590 рублей.
Canyon CNE-ST01 обзорСписок актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияУпакованы в коробку с прозрачным окошком. Внутри они зафиксированы в прозрачный пластик. Комплект включает отвертку, скрепку для лотка, винты, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВнешний вид часов создавался с учетом того, чтобы ими могли пользоваться и люди с ограниченными возможностями. Сделано просто и понятно.
На лицевую сторону вынесено две кнопки: SOS и микрофон. Одна из них осуществляет звонок заданным номерам близких, а вторая отправляет голосовое сообщение.
Весь же список комбинаций подробно описан в комплектной инструкции на русском языке. Как пример, можно провести принудительный замер пульса или узнать текущее время.
Выполнены часы из пластика черного цвета. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.
Силиконовый ремешок с регулируемым обхватом. Металлический язычок. Материал гипоаллергенный. При длительном ношении не наблюдалось следов раздражения кожи.
На обратной стороне Canyon CNE-ST01 находится датчик сердечного ритма. Здесь же контактная группа по зарядный кредл.
Под защитной заглушкой боковой грани слот под SIM карту. Она фиксируются с помощью винтов. Для проведения установки в комплекте есть отвертка.
Часы оснащены встроенными микрофоном и динамиком. Для записи голоса и звонков нет необходимости использовать дополнительную гарнитуру.
Корпус защищен по стандарту IP67. Нет необходимости снимать часы при мытье рук или принятии душа. Также можно плавать и купаться, не погружаясь на глубину более 1 метра.
СофтВажной составляющей этих часов является программное обеспечение. На смартфон потребуется загрузка программы Canyon Life. Проводится регистрация аккаунта. В часы предварительно устанавливается SIM-карта.
Добавление часов в аккаунт проходит сканированием QR-кода. В окне управления выводятся данные по текущему заряду батарейки. Задается имя часов, цвет устройства (будет полезно если несколько устройств в аккаунт), поиск устройств, уведомления, чат, данные по пульсу. Вывод истории измерений. Будильник.
Задаются номера, по которым будет проводиться звонок и отправка текстового сообщения. Интервалы по получению данных по геолокации.
На карте выводится последнее местоположение. Режимы работы: передача каждые 10 минут, раз в час и каждую минуту.
Ведется учет статистики замеров пульса. Среднее, максимальное и минимальное значения.
Отдельное окно с голосовыми сообщениями.