Обзор Clever&Clean HV-450 (5in1). Беспроводной пылесос с влажной и сухой уборками

Аккумуляторные пылесосы за последнее время успели хорошо себя зарекомендовать и стать весьма популярными, заметно сократив долю обычных проводных моделей. Актуальные модели не уступают по мощности и предлагают запас по времени автономной работы. А тестируемый сегодня Clever&Clean HV-450 еще и большой выбор насадок, позволяя обеспечить сухую и влажную уборку, очистку мебели и салона автомобиля.

Clever&Clean HV-450

Он вышел в разных вариантах компоновки в зависимости от количества насадок. У нас на тестах старшая комплектация «5in1». Ее рекомендованная стоимость составляет 19 990 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением пылесоса в разных ракурсах и данными по его техническим характеристикам. Стартовому набору могут позавидовать владельцы заметно более дорогих Dyson, включает он: удлинительную трубу, основной блок с контейнером, аккумулятор, основную насадку, насадку для влажной уборки, дополнительную пару салфеток из микрофибры, два вида щелевых насадок, мини турбощетку, крепление на стену, блок питания, сменный фильтр, мерный стаканчик, инструкцию и гарантийный талон.

Clever&Clean HV-450

Внешний вид

Корпус из износоустойчивого пластика с металлическим отливом. Декоративные вставки из черного пластика.

Clever&Clean HV-450

Традиционное расположение контейнера для сбора пыли. Для удобства контроля уровня загрязнений он прозрачный. Есть риска по максимальному заполнению.

Clever&Clean HV-450

На верхней грани рабочего блока расположена зона с подсвечиваемым логотипом производителя.

Clever&Clean HV-450

Между сеансами уборки для очистки можно будет также открывать нижнюю крышку без полной разборки моторного блока.

Clever&Clean HV-450

Блок с фильтрами также разбирается. Состоит из нескольких элементов. В комплекте с Clever&Clean HV-450 идут запасные фильтры, что избавит от дополнительных трат.

Clever&Clean HV-450

На верхней части ручки расположены две кнопки, отвечающие за включение и переключение уровня мощности всасывания.

Clever&Clean HV-450

Пистолетного курка для включения тут нет. Как результат, при уборке не обязательно его зажимать на все время уборки. Сам же принцип пистолетного хвата тут сохранен.

Clever&Clean HV-450

Аккумулятор съемный, тут упрощен процесс его последующей замены в будущем. Многие производители, даже в дорогих моделях, грешат установкой его в неразборной конструкции. Как результат, приходится обращаться в сервис и нести дополнительные расходы.

Clever&Clean HV-450

На тыльной части батареи расположено гнездо питания под комплектный адаптер. Для удобства можно будет воспользоваться креплением на стену. В собранном состоянии он без проблем поместится в прихожей или во внутренней части шкафа.

Насадки

Ставить насадки в Clever&Clean HV-450 в зависимости от типа можно напрямую в пылесос или удлинительную трубу. Выполнена она из металла. Места соединений дополнительно усилены. Съем и установка не требуют повышенных усилий. Общая длина в сборе оптимальна для свободного перемещения пылесоса по комнате.

Clever&Clean HV-450

Основная насадка с турбоваликом. Он идет с мягким покрытием. Имеется пара колес, упрощающих перемещение. Валик съемный. Само же такое исполнение не создает проблем с наматыванием волос.

Clever&Clean HV-450

Подходит валик для разных типов половых покрытий, включая ламинат, паркет и ковры.

Clever&Clean HV-450

Также владелец получает турбощетку в мини исполнении. Ее можно ставить напрямую в пылесос. Подходит для уборки мягкой мебели или салона автомобиля с тканевыми креслами.

Clever&Clean HV-450

Валик с рядом из красного ворса, размещенного по спирали.

Clever&Clean HV-450

Щелевая насадка 2-в-1. У нее телескопический блок с ворсом. Подходит для сбора пыли, уборки мебели и небольших участков.

Clever&Clean HV-450

Еще одна пылевая насадка, особенностью которой является удлиненное сопло. Она также может ставиться и напрямую на пылесос, и на удлинительный шланг. С ней можно будет убрать пыль в самых отдаленных участках.

Clever&Clean HV-450

Наибольший интерес представляет насадка для влажной уборки. На ее основании находится два вращающихся диска. На них с помощью липучек крепятся две салфетки из микрофибры. В комплекте есть две дополнительные.

Clever&Clean HV-450

На крышке находится заглушка с отсеком для заливки моющего средства для пола. Продумали вопрос удобной заливки, есть мерный стакан с носиком.

Clever&Clean HV-450

Тесты

Пылесос Clever&Clean HV-450 предлагает три уровня мощности. На базовом уровне можно проводить ежедневную и еженедельную уборку на твердых типах покрытий. Второй уровень оптимален для мягкой мебели и ковров. Максимальный уровень необходим для уборки сильных загрязнений.

Clever&Clean HV-450

Уровень шума, издаваемый пылесосом на первых двух уровнях, умеренный. На максимальном слышимый и не раздражаемый гул. Встроенной батареи на максимальном уровне хватает примерно на 15 минут. На первом уровне работает около 45-50 минут. Показатели автономной работы хорошие.

Clever&Clean HV-450

Мы активно использовали его в течение месяца. За это время проводили генеральную уборку и поддерживали чистоту в течение недели. С уборкой напольного покрытия, мягкой мебели и автомобиля справляется на отлично. Удобный и надежный хват. Хорошо сбалансированный вес, позволяющий свободно перемещать его по комнате.

Clever&Clean HV-450

Понравилась реализация влажной уборки. В отличие от рассмотренных ранее решений, тут не просто пристегиваемый блок с салфеткой. За счет наличия вращающихся дисков повышается качество удаления загрязнений на половом покрытии. Решает вопрос даже засохших и въевшихся загрязнений. После уборки можно будет промыть салфетки в стиральной машине на быстрой программе. Емкости контейнера хватало для уборки 3-комнатной квартиры. Рекомендуем вместо воды использовать моющие средства.

Clever&Clean HV-450

В нем используется многоступенчатая фильтрация. На первом этапе основные загрязнения отсекает циклонный фильтр, оставляя все это в контейнере. Далее идут фильтры грубой и тонкой очистки, включая HEPA H12.

Clever&Clean HV-450

Итоги по Clever&Clean HV-450

Золото. Выбор редакции MegaObzorClever&Clean HV-450 – один из лучших беспроводных пылесосов среди представленных на российском рынке, предлагающий качество исполнения, не уступающее более дорогим моделям конкурентов. Эффективная влажная уборка с насадкой, оснащенной вращающимися дисками. Пять насадок в комплекте и возможность взять варианты компоновки с меньшим количеством насадок дешевле. Длительное время автономной работы, три уровня мощности, крепление для стены, сменные фильтры и салфетки, привлекательный внешний вид.
Clever&Clean HV-450 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Clever&Clean HV-450 (5in1)
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