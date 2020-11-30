Обзор Clever&Clean HV-450 (5in1). Беспроводной пылесос с влажной и сухой уборками

Аккумуляторные пылесосы за последнее время успели хорошо себя зарекомендовать и стать весьма популярными, заметно сократив долю обычных проводных моделей. Актуальные модели не уступают по мощности и предлагают запас по времени автономной работы. А тестируемый сегодня Clever&Clean HV-450 еще и большой выбор насадок, позволяя обеспечить сухую и влажную уборку, очистку мебели и салона автомобиля.

Комплектация

Он вышел в разных вариантах компоновки в зависимости от количества насадок. У нас на тестах старшая комплектация «5in1». Ее рекомендованная стоимость составляет 19 990 рублей.Упакован в коробку с изображением пылесоса в разных ракурсах и данными по его техническим характеристикам. Стартовому набору могут позавидовать владельцы заметно более дорогих Dyson, включает он: удлинительную трубу, основной блок с контейнером, аккумулятор, основную насадку, насадку для влажной уборки, дополнительную пару салфеток из микрофибры, два вида щелевых насадок, мини турбощетку, крепление на стену, блок питания, сменный фильтр, мерный стаканчик, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус из износоустойчивого пластика с металлическим отливом. Декоративные вставки из черного пластика.

Традиционное расположение контейнера для сбора пыли. Для удобства контроля уровня загрязнений он прозрачный. Есть риска по максимальному заполнению.

На верхней грани рабочего блока расположена зона с подсвечиваемым логотипом производителя.

Между сеансами уборки для очистки можно будет также открывать нижнюю крышку без полной разборки моторного блока.

Блок с фильтрами также разбирается. Состоит из нескольких элементов. В комплекте с Clever&Clean HV-450 идут запасные фильтры, что избавит от дополнительных трат.

На верхней части ручки расположены две кнопки, отвечающие за включение и переключение уровня мощности всасывания.

Пистолетного курка для включения тут нет. Как результат, при уборке не обязательно его зажимать на все время уборки. Сам же принцип пистолетного хвата тут сохранен.

Аккумулятор съемный, тут упрощен процесс его последующей замены в будущем. Многие производители, даже в дорогих моделях, грешат установкой его в неразборной конструкции. Как результат, приходится обращаться в сервис и нести дополнительные расходы.

Насадки

На тыльной части батареи расположено гнездо питания под комплектный адаптер. Для удобства можно будет воспользоваться креплением на стену. В собранном состоянии он без проблем поместится в прихожей или во внутренней части шкафа.Ставить насадки в Clever&Clean HV-450 в зависимости от типа можно напрямую в пылесос или удлинительную трубу. Выполнена она из металла. Места соединений дополнительно усилены. Съем и установка не требуют повышенных усилий. Общая длина в сборе оптимальна для свободного перемещения пылесоса по комнате.

Основная насадка с турбоваликом. Он идет с мягким покрытием. Имеется пара колес, упрощающих перемещение. Валик съемный. Само же такое исполнение не создает проблем с наматыванием волос.

Подходит валик для разных типов половых покрытий, включая ламинат, паркет и ковры.

Также владелец получает турбощетку в мини исполнении. Ее можно ставить напрямую в пылесос. Подходит для уборки мягкой мебели или салона автомобиля с тканевыми креслами.

Валик с рядом из красного ворса, размещенного по спирали.

Щелевая насадка 2-в-1. У нее телескопический блок с ворсом. Подходит для сбора пыли, уборки мебели и небольших участков.

Еще одна пылевая насадка, особенностью которой является удлиненное сопло. Она также может ставиться и напрямую на пылесос, и на удлинительный шланг. С ней можно будет убрать пыль в самых отдаленных участках.

Наибольший интерес представляет насадка для влажной уборки. На ее основании находится два вращающихся диска. На них с помощью липучек крепятся две салфетки из микрофибры. В комплекте есть две дополнительные.

На крышке находится заглушка с отсеком для заливки моющего средства для пола. Продумали вопрос удобной заливки, есть мерный стакан с носиком.

Тесты

Пылесос Clever&Clean HV-450 предлагает три уровня мощности. На базовом уровне можно проводить ежедневную и еженедельную уборку на твердых типах покрытий. Второй уровень оптимален для мягкой мебели и ковров. Максимальный уровень необходим для уборки сильных загрязнений.

Уровень шума, издаваемый пылесосом на первых двух уровнях, умеренный. На максимальном слышимый и не раздражаемый гул. Встроенной батареи на максимальном уровне хватает примерно на 15 минут. На первом уровне работает около 45-50 минут. Показатели автономной работы хорошие.

Мы активно использовали его в течение месяца. За это время проводили генеральную уборку и поддерживали чистоту в течение недели. С уборкой напольного покрытия, мягкой мебели и автомобиля справляется на отлично. Удобный и надежный хват. Хорошо сбалансированный вес, позволяющий свободно перемещать его по комнате.

Понравилась реализация влажной уборки. В отличие от рассмотренных ранее решений, тут не просто пристегиваемый блок с салфеткой. За счет наличия вращающихся дисков повышается качество удаления загрязнений на половом покрытии. Решает вопрос даже засохших и въевшихся загрязнений. После уборки можно будет промыть салфетки в стиральной машине на быстрой программе. Емкости контейнера хватало для уборки 3-комнатной квартиры. Рекомендуем вместо воды использовать моющие средства.

В нем используется многоступенчатая фильтрация. На первом этапе основные загрязнения отсекает циклонный фильтр, оставляя все это в контейнере. Далее идут фильтры грубой и тонкой очистки, включая HEPA H12.

Итоги по Clever&Clean HV-450

Clever&Clean HV-450 – один из лучших беспроводных пылесосов среди представленных на российском рынке, предлагающий качество исполнения, не уступающее более дорогим моделям конкурентов. Эффективная влажная уборка с насадкой, оснащенной вращающимися дисками. Пять насадок в комплекте и возможность взять варианты компоновки с меньшим количеством насадок дешевле. Длительное время автономной работы, три уровня мощности, крепление для стены, сменные фильтры и салфетки, привлекательный внешний вид.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".