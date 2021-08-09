Обзор Clever & Clean L-Series 707. Робот-пылесос с картой помещения и голосовым управлением

Приобрести его можно со средней стоимостью 24 900 рублей.
Комплект включает контейнер для влажной уборки, две салфетки из микрофибры, запасной фильтр тонкой очистки HEPA, 2 комплекта боковых щеток, специальную щетку для очистки робота, зарядную базу и блок питания с евровилкой.
Интересный рисунок в виде стеки на верхней грани, “играющий” при попадании лучей света. По центру выступающая над основной плоскостью башенка с лидаром. В целом выглядит весьма стильно. При работе она вращается и на основе получаемых с нее данных идет построение карты помещения.
В отличие от более простых моделей, такая карта дает возможность зонировать помещение и отмечать участки, в которых не требуется проведение уборки, например, во избежание повреждения хрупких предметов или сбора мелких детских игрушек.
На крышке выведены три механические кнопки управления. С помощью них идет первоначальная настройка подключения через приложение, возврат на зарядную базу и запуск уборки.
Эта модель поддерживает звуковые и голосовые уведомления. Громкость их регулируется через приложение.
На тыльной стороне у Clever&Clean L-Series 707 съемный контейнер для сбора сухих загрязнений. Он сопровождается сетчатым и HEPA-фильтром. Очистка проходит без контакта рук с грязью.
В комплекте есть отдельный контейнер для проведения влажной уборки. Его отличает возможность установки салфетки из микрофибры и емкость для воды. Устройство использует помпу, позволяя регулировать объем подаваемой жидкости.
По центру нижней стороны сопло с вращающимся валиком. По краям ставятся кисточки, вращение которых направляет грязь на валик и сопло. Все эти элементы могут обслуживаться.
За перемещение по полу отвечают два колеса с грунтозацепами, установленными на амортизаторах. Проходимость у этого пылесоса хороша на разных типах полового покрытия.
Дополняет лидар датчики определения высоты по краям корпуса, и сенсоры на боковых гранях. Вместе они предотвращают падение с лестницы или других отвесных поверхностей, а также контакт со стенами и твердыми объектами на полу.
На фронтальной панели у пылесоса подпружиненный бампер. Как показала практика эксплуатации, он не повреждает плинтуса и мягкую мебель. Внешние поверхности самого устройства износоустойчивы.
Зарядка и парковка проходит на базе, питание на которую подается через комплектный адаптер с евровилкой. Возврат и съезд с нее проходил корректно.
В окне управления пылесосом выводится построенная карта помещения с прогнозируемой площадью уборки. Она корректируется при каждом цикле уборки.
Для карты можно выставить отдельные зоны и участки, которые пылесос будет игнорировать при перемещении. Так отпадает необходимость в магнитных. Задать можно до 50 ограниченных зон уборки на одну карту.
Также стоит отметить, что приложение снабжено редактором карты, позволяющим зонировать всю площадь на комнаты и выбирать нужные комнаты для уборки, а также сохранять несколько карт в памяти, например, для уборки на разных этажах или для загрузки разных сохранённых сценариев с ограниченными зонами уборки.
Три режима мощности всасывания.
Регулировка объема подаваемой на салфетку жидкости.
Общие настройки устройства и системы.
Режим ручного управления перемещением.
Поддерживает он три режима сухой уборки. Без большого количества ковров достаточно нормального уровня мощности. При нем встроенного аккумулятора хватает на 2 часа уборки. Даже если уборку начинали делать на разряженном аккумуляторе, робот делал паузу в уборке, сам возвращался на станцию зарядки и после дозарядки продолжал уборку с того места где остановился в прошлый раз.
Увеличенная мощность пригодится для прохождения ковров со средним ворсом.
Влажную уборку проводили периодически.
Для нее предварительно нужно будет залить воду в контейнер, его емкость составляет 350 мл. Установить салфетку из микрофибры, в комплекте таких две и можно будет докупить в последующем. Объем подачи воды регулируется в зависимости от предпочтений. В таком режиме будет протирать пол, дополнительно очищая половое покрытие.
Построение карты помещения и комплекс датчиков отразился на эффективном построении маршрута перемещения по комнате. После уборки он не оставляет за собой пропущенные участки. Убирается под кроватями и мебелью при учете высоты просвета более 10 сантиметров. Стоит отметить, что выпирающая в верхней части корпуса башенка со сканером лидар снабжена защитным корпусом с датчиком соприкосновения, что не дает роботу повредить сканер или застрять под низкой мебелью.