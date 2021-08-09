Обзор Clever & Clean L-Series 707. Робот-пылесос с картой помещения и голосовым управлением

“Вкалывают роботы, а не человек. До чего дошел прогресс!” - сейчас это актуальная реальность. Как пример, рутинный процесс уборки можно доверить выполнять роботу-пылесосу Clever & Clean L-Series 707, который помимо сухой уборки, поддерживает влажную с регулируемым объемом подачи воды, точной и быстрой LDS навигацией, построением карты помещения и разделением на объекты, а также интеграцию с голосовым помощником Алиса от Яндекса.

Комплектация

Приобрести его можно со средней стоимостью 24 900 рублей.Упакован робот в 2 коробки. Внешняя, так называемая «почтовая», с краткой информацией из жёлтого картона, защищает при пересылке для дистанционной торговли и внутренняя полноцветная с матовой ламинацией в стиле Apple, на гранях которой описаны ключевые его преимущества и особенности.

Комплект включает контейнер для влажной уборки, две салфетки из микрофибры, запасной фильтр тонкой очистки HEPA, 2 комплекта боковых щеток, специальную щетку для очистки робота, зарядную базу и блок питания с евровилкой.

Внешний вид

Традиционная форма с преобладанием темных цветов в оформлении. Выглядит современно.

Интересный рисунок в виде стеки на верхней грани, “играющий” при попадании лучей света. По центру выступающая над основной плоскостью башенка с лидаром. В целом выглядит весьма стильно. При работе она вращается и на основе получаемых с нее данных идет построение карты помещения.

В отличие от более простых моделей, такая карта дает возможность зонировать помещение и отмечать участки, в которых не требуется проведение уборки, например, во избежание повреждения хрупких предметов или сбора мелких детских игрушек.

На крышке выведены три механические кнопки управления. С помощью них идет первоначальная настройка подключения через приложение, возврат на зарядную базу и запуск уборки.

Эта модель поддерживает звуковые и голосовые уведомления. Громкость их регулируется через приложение.

На тыльной стороне у Clever&Clean L-Series 707 съемный контейнер для сбора сухих загрязнений. Он сопровождается сетчатым и HEPA-фильтром. Очистка проходит без контакта рук с грязью.

В комплекте есть отдельный контейнер для проведения влажной уборки. Его отличает возможность установки салфетки из микрофибры и емкость для воды. Устройство использует помпу, позволяя регулировать объем подаваемой жидкости.

По центру нижней стороны сопло с вращающимся валиком. По краям ставятся кисточки, вращение которых направляет грязь на валик и сопло. Все эти элементы могут обслуживаться.

За перемещение по полу отвечают два колеса с грунтозацепами, установленными на амортизаторах. Проходимость у этого пылесоса хороша на разных типах полового покрытия.

Дополняет лидар датчики определения высоты по краям корпуса, и сенсоры на боковых гранях. Вместе они предотвращают падение с лестницы или других отвесных поверхностей, а также контакт со стенами и твердыми объектами на полу.

На фронтальной панели у пылесоса подпружиненный бампер. Как показала практика эксплуатации, он не повреждает плинтуса и мягкую мебель. Внешние поверхности самого устройства износоустойчивы.

Софт

Зарядка и парковка проходит на базе, питание на которую подается через комплектный адаптер с евровилкой. Возврат и съезд с нее проходил корректно.Для Clever & Clean L-Series 707 можно загрузить бесплатное приложение TUYA или SMART LIFE. С помощью него проходит управление разной техникой и устройствами, давая возможность комбинирования и создания сценариев взаимодействия.

В окне управления пылесосом выводится построенная карта помещения с прогнозируемой площадью уборки. Она корректируется при каждом цикле уборки.

Для карты можно выставить отдельные зоны и участки, которые пылесос будет игнорировать при перемещении. Так отпадает необходимость в магнитных. Задать можно до 50 ограниченных зон уборки на одну карту.

Также стоит отметить, что приложение снабжено редактором карты, позволяющим зонировать всю площадь на комнаты и выбирать нужные комнаты для уборки, а также сохранять несколько карт в памяти, например, для уборки на разных этажах или для загрузки разных сохранённых сценариев с ограниченными зонами уборки.

Три режима мощности всасывания.

Регулировка объема подаваемой на салфетку жидкости.

Общие настройки устройства и системы.

Тесты

Режим ручного управления перемещением.Устройство поддерживает интеграцию с разными экосистемами с голосовым управлением. Для России наиболее актуальной будет русскоязычная Алиса. После интеграции можно будет запустить уборку с приложения ЯНДЕКС.Выводится список команд для освоения. Выполняет команды, подаваемые голосом, четко.Робот-пылесос эксплуатировался в квартире с площадью 75 квадратных метров. Преимущественно проводилась ежедневная уборка со сбором сухих загрязнений с пола. В таком сценарии эксплуатации сохраняется чистота пола и увеличиваются интервалы между очисткой с помощью ручного пылесоса.

Поддерживает он три режима сухой уборки. Без большого количества ковров достаточно нормального уровня мощности. При нем встроенного аккумулятора хватает на 2 часа уборки. Даже если уборку начинали делать на разряженном аккумуляторе, робот делал паузу в уборке, сам возвращался на станцию зарядки и после дозарядки продолжал уборку с того места где остановился в прошлый раз.

Увеличенная мощность пригодится для прохождения ковров со средним ворсом.

Влажную уборку проводили периодически.

Для нее предварительно нужно будет залить воду в контейнер, его емкость составляет 350 мл. Установить салфетку из микрофибры, в комплекте таких две и можно будет докупить в последующем. Объем подачи воды регулируется в зависимости от предпочтений. В таком режиме будет протирать пол, дополнительно очищая половое покрытие.

Итоги

Построение карты помещения и комплекс датчиков отразился на эффективном построении маршрута перемещения по комнате. После уборки он не оставляет за собой пропущенные участки. Убирается под кроватями и мебелью при учете высоты просвета более 10 сантиметров. Стоит отметить, что выпирающая в верхней части корпуса башенка со сканером лидар снабжена защитным корпусом с датчиком соприкосновения, что не дает роботу повредить сканер или застрять под низкой мебелью.Как итог, получаем хорошо сбалансированный робот-пылесос с эффективным построением маршрута перемещения по комнатам. Clever & Clean L-Series 707 поддерживает сухую и влажную уборку, оснащен аккумулятором с емкостью 3000 мАч, укомплектован сменными расходниками, дает возможность дистанционного управления через приложение и с помощью голосовых помощников. Отдельно отметим зонирование помещений и выбор ограниченных зон уборки на виртуальной карте.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".