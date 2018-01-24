Обзор мышки Cooler Master MasterMouse MM530 (SGM-4007-KLLW1)

2018-01-24, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Cooler Master MasterMouse MM530; [229]
Во второй половине прошлого года компания Cooler Master анонсировала выход двух новых мышек MasterMouse, MM520 и MM530. Особенностью этих моделей стали настраиваемые кнопки под макросы, RGB-подсветка и сенсор Avago PMW-3360. Отличаются они формой корпуса: MM520 – когтевой хват, MM530 – ладонный хват. Изучать их мы будем на примере модели Cooler Master MasterMouse MM530, поделившись опытом ее длительной эксплуатации.

Cooler Master MasterMouse MM530

Средняя стоимость на момент публикации составляет 3590 рублей, по данным сервиса Яндекс.Маркет.

Cooler Master MasterMouse MM530 обзор

Комплектация

Поставляется мышка в коробке с откидной крышкой. Внутри она зафиксирована прозрачным пластиком. Подробно описаны ключевые особенности конструкции и характеристики манипулятора.

Cooler Master MasterMouse MM530

Комплект включает только набор технической документации.

Cooler Master MasterMouse MM530

Внешний вид

Cooler Master MasterMouse MM530 выполнена в асимметричном корпусе, ориентированным на использование только правшами.

Cooler Master MasterMouse MM530

Изогнутая форма и выступающая спинка. Дизайн можно характеризировать как строгий и лаконичный. Подобная стилистика уже была в серии Storm Mizar этого производителя.

Cooler Master MasterMouse MM530

На спинке красуется логотип производителя, окантовка которого подсвечивается. Также подсвечивается колесико и пара кнопок, расположенных за ним.

Cooler Master MasterMouse MM530

Зоны подсветки настраиваются отдельно, это полноценная RGB-подсветка с готовым набором эффектов свечения. Подсветка может использоваться не только в качестве декорации, но и для контроля активного в данный момент профиля настроек.

Cooler Master MasterMouse MM530

Прозрачное колесико из резины, небольшой протектор на внешнем периметре. Позади колесика пара кнопок, по умолчанию меняющих уровень чувствительности.

Cooler Master MasterMouse MM530

Cooler Master MasterMouse MM530

Боковые зоны у мышки с прорезиненными накладками. Есть текстурный рисунок в виде сот, улучшающий сцепление.

Cooler Master MasterMouse MM530

Основная площадь манипулятора с матовым покрытием, Cooler Master MasterMouse MM530 не подвержена загрязнению следами пальцев. Цепкая, руки не потеют.

Cooler Master MasterMouse MM530

Левая кнопка немного больше, чем правая. Используются переключатели OMRON с ресурсом в двадцать миллионов кликов.

Cooler Master MasterMouse MM530

Слева в районе расположения большого пальца две дополнительные кнопки с маркировкой. Расположены удобно, для клика по ним не требуется изменение хвата.

Cooler Master MasterMouse MM530

Подключается манипулятор при помощи кабеля в резиновой оплетке, на конце позолоченный коннектор и ферритовая защита.

Cooler Master MasterMouse MM530

Снизу пара массивных тефлоновых ножек, наклейка с техническими данными и окошко сенсора.

Cooler Master MasterMouse MM530

Софт

Мышка Cooler Master MasterMouse MM530 поддерживает управление с помощью общего центра управления периферией этого производителя. В главном окне отображается список подключенных устройств, проводится обновление прошивки.

Cooler Master MasterMouse MM530

В окне настроек кнопок можно задать действие по семи кнопкам. Если же убрать из этого набора прокрутку колесика вперед и назад, а также пару основных клавиш, пользователю остается пять кнопок, что опять же неплохо. Есть готовый набор действий и редактор макросов. Записать в память можно пять профилей.

Cooler Master MasterMouse MM530

Поддерживается TacticX, в этом режиме активация заданной кнопки добавляет дополнительные действия для остальных кнопок, включая основные.

Cooler Master MasterMouse MM530

Выбирается цвет подсветки и её эффекты. В память записано восемь разных режимов, включая возможность полного выключения света.

Cooler Master MasterMouse MM530

Задаются четыре уровня чувствительности. Скорость опроса сенсора. Проводится калибровка под коврики. Сглаживание движения, расстояние отрыва и настройка угла привязки.

Cooler Master MasterMouse MM530

Cooler Master MasterMouse MM530

Тесты

Cooler Master MasterMouse MM530 получила оптический сенсор Avago PMW-3360, который часто используется в мышках, ориентированных под киберспорт. Минимальная чувствительность для него составляет 100DPI, максимальная 12000DPI. За обработку отвечает 32-битный ARM-процессор. Встроенная память объемом 512 Кбайт позволит сохранить настройки пользователя.

Тестирование мышки мы проводили на разных типах поверхности. Мышка идеально подходит под правую руку и ладонный хват. Форма корпуса оптимальна для обладателей ладоней среднего и большего размера. Покрытие мышки нескользкое, приятно тактильно. Кнопки зафиксированы в корпусе плотно, не дребезжат, шум умеренный.

Колесико прокрутки четкое. Баланс веса корпуса выдержан хорошо. Ножки скользкие, обеспечивается широкая совместимость с разными типами покрытий. Сенсор показал себя отлично. Паразитарных моментов в работе обнаружено не было, акселерации нет, как и дрожания курсора.

Итоги по Cooler Master MasterMouse MM530

Золото. Выбор редакции MegaObzorCooler Master MasterMouse MM530 отличный вариант при поиске игровой мышки, поддерживающей макросы и выполненной в эргономичном корпусе. Подойдет под игры различных жанров, включая сетевые шутеры, MOBA и ММО. К плюсам отнесем поддержку ПО, чувствительность до 12000DPI, дополнительные кнопки, RGB-подсветку, встроенную память под профили, массивные тефлоновые ножки. Перед покупкой стоит учитывать, что мышка оптимизирована только под ладонный хват.
Cooler Master MasterMouse MM530 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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