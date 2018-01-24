Обзор мышки Cooler Master MasterMouse MM530 (SGM-4007-KLLW1)

Во второй половине прошлого года компания Cooler Master анонсировала выход двух новых мышек MasterMouse, MM520 и MM530. Особенностью этих моделей стали настраиваемые кнопки под макросы, RGB-подсветка и сенсор Avago PMW-3360. Отличаются они формой корпуса: MM520 – когтевой хват, MM530 – ладонный хват. Изучать их мы будем на примере модели Cooler Master MasterMouse MM530, поделившись опытом ее длительной эксплуатации.

Cooler Master MasterMouse MM530 обзор

Средняя стоимость на момент публикации составляет 3590 рублей, по данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется мышка в коробке с откидной крышкой. Внутри она зафиксирована прозрачным пластиком. Подробно описаны ключевые особенности конструкции и характеристики манипулятора.

Комплект включает только набор технической документации.

Внешний вид

Cooler Master MasterMouse MM530 выполнена в асимметричном корпусе, ориентированным на использование только правшами.

Изогнутая форма и выступающая спинка. Дизайн можно характеризировать как строгий и лаконичный. Подобная стилистика уже была в серии Storm Mizar этого производителя.

На спинке красуется логотип производителя, окантовка которого подсвечивается. Также подсвечивается колесико и пара кнопок, расположенных за ним.

Зоны подсветки настраиваются отдельно, это полноценная RGB-подсветка с готовым набором эффектов свечения. Подсветка может использоваться не только в качестве декорации, но и для контроля активного в данный момент профиля настроек.

Прозрачное колесико из резины, небольшой протектор на внешнем периметре. Позади колесика пара кнопок, по умолчанию меняющих уровень чувствительности.

Боковые зоны у мышки с прорезиненными накладками. Есть текстурный рисунок в виде сот, улучшающий сцепление.

Основная площадь манипулятора с матовым покрытием, Cooler Master MasterMouse MM530 не подвержена загрязнению следами пальцев. Цепкая, руки не потеют.

Левая кнопка немного больше, чем правая. Используются переключатели OMRON с ресурсом в двадцать миллионов кликов.

Слева в районе расположения большого пальца две дополнительные кнопки с маркировкой. Расположены удобно, для клика по ним не требуется изменение хвата.

Подключается манипулятор при помощи кабеля в резиновой оплетке, на конце позолоченный коннектор и ферритовая защита.

Снизу пара массивных тефлоновых ножек, наклейка с техническими данными и окошко сенсора.

Софт

Мышка Cooler Master MasterMouse MM530 поддерживает управление с помощью общего центра управления периферией этого производителя. В главном окне отображается список подключенных устройств, проводится обновление прошивки.

В окне настроек кнопок можно задать действие по семи кнопкам. Если же убрать из этого набора прокрутку колесика вперед и назад, а также пару основных клавиш, пользователю остается пять кнопок, что опять же неплохо. Есть готовый набор действий и редактор макросов. Записать в память можно пять профилей.

Поддерживается TacticX, в этом режиме активация заданной кнопки добавляет дополнительные действия для остальных кнопок, включая основные.

Выбирается цвет подсветки и её эффекты. В память записано восемь разных режимов, включая возможность полного выключения света.

Задаются четыре уровня чувствительности. Скорость опроса сенсора. Проводится калибровка под коврики. Сглаживание движения, расстояние отрыва и настройка угла привязки.

Тесты

Итоги по Cooler Master MasterMouse MM530

Cooler Master MasterMouse MM530 получила оптический сенсор Avago PMW-3360, который часто используется в мышках, ориентированных под киберспорт. Минимальная чувствительность для него составляет 100DPI, максимальная 12000DPI. За обработку отвечает 32-битный ARM-процессор. Встроенная память объемом 512 Кбайт позволит сохранить настройки пользователя.Тестирование мышки мы проводили на разных типах поверхности. Мышка идеально подходит под правую руку и ладонный хват. Форма корпуса оптимальна для обладателей ладоней среднего и большего размера. Покрытие мышки нескользкое, приятно тактильно. Кнопки зафиксированы в корпусе плотно, не дребезжат, шум умеренный.Колесико прокрутки четкое. Баланс веса корпуса выдержан хорошо. Ножки скользкие, обеспечивается широкая совместимость с разными типами покрытий. Сенсор показал себя отлично. Паразитарных моментов в работе обнаружено не было, акселерации нет, как и дрожания курсора.Cooler Master MasterMouse MM530 отличный вариант при поиске игровой мышки, поддерживающей макросы и выполненной в эргономичном корпусе. Подойдет под игры различных жанров, включая сетевые шутеры, MOBA и ММО. К плюсам отнесем поддержку ПО, чувствительность до 12000DPI, дополнительные кнопки, RGB-подсветку, встроенную память под профили, массивные тефлоновые ножки. Перед покупкой стоит учитывать, что мышка оптимизирована только под ладонный хват.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".