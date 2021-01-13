Обзор Cooler Master MS-110 (MS-110-KKMF1-RU). Набор недорогой игровой периферии

Игровой сет периферии Cooler Master MS-110 включает клавиатуру и мышку, это минимально необходимый сет. Комплектуется он мышкой с сенсором чувствительностью 3200 DPI, а также клавиатурой с быстрыми переключателями. Предлагаются несколько эффектов подсветки.

Cooler Master MS-110

Рекомендованная стоимость составляет 4 900 рублей. К моменту публикации продажи уже стартовали.

Комплектация

Cooler Master MS-110

Упакованы в общую коробку с традиционным оформлением. Есть окошко, позволяющее опробовать переключать до распаковки. Стартовый набор помимо периферии включает также руководство пользователя.

Cooler Master MS-110

Внешний вид

Комплектная мышка выполнена в корпусе симметричной формы. В основе используется пластик. Внешние поверхности матовые.

Cooler Master MS-110

Основные клавиши отделены от основной части корпуса. На спинке расположен подсвечиваемый логотип производителя. Также подсвечивается боковая часть под клавишами. Еще одна зона на колесике прокрутки.

Cooler Master MS-110

Дополнительные клавиши у мышки есть только на левой стороне. Правшам этим клавиши будут недоступны.

Cooler Master MS-110

Плюс еще одна клавиша позади колесика. Она по умолчанию отвечает за переключение чувствительности.

Cooler Master MS-110

На основании три ножки скольжения. В центре окошко сенсора. Нанесена наклейка с техническими данными.

Cooler Master MS-110

Кабель с ферритовой защитой. Не подвержен запутыванию. Идет без нейлоновой оплетки.

Cooler Master MS-110

Комплектуется набор Cooler Master MS-110 клавиатурой с цифровым блоком. Это традиционный набор из 104 клавиш.

Cooler Master MS-110

Корпус ее выполнен из черного пластика с матовым покрытием. Весит в районе одного килограмма. Жесткость высокая.

Cooler Master MS-110

Дизайн в стиле скелетон. Переключатели расположены выше плоскости корпуса. Боковые рамки узкие.

Cooler Master MS-110

На основании пара откидных ножек, изменяющие угол наклона плоскости. Стоит на столе устойчиво.

Cooler Master MS-110

Символы на клавиши нанесены методом лазерной гравировки. Они подсвечиваются. Латинские и кириллические символы хорошо читаются.

Cooler Master MS-110

Предустановлено несколько эффектов: статичный цвет, пульсация, волна, подсветка только нажатой клавиши, смена цветов, бегущая полоса, ручной режим. Переключаются комбинациями клавиш.

Cooler Master MS-110

Подключается с помощью кабеля длиной 1.8 метра. Место кабеля усилено.

Cooler Master MS-110

Тесты

Cooler Master MS-110

Для работы Cooler Master MS-110 не требуется установка программного обеспечения. Работает сразу после подключения. После перезагрузки или выключения ПК сохраняются настройки уровня чувствительности.

Cooler Master MS-110

Клавиатура оснащен гибридными переключателями. Они сочетают свойства мембранных и механических переключателей. За срабатывание отвечает мембрана, дополненная направляющей для линейного хода. Удлиненные клавиши сопровождаются стабилизаторами. Шум во время нажатия умеренный.

Cooler Master MS-110

Мышка легкая, ее вес не превышает 90 граммов. Поддерживает основные типы хвата. Скольжение контролируемо по всем направлениям. Тестировали на ковриках с мягким и твердым типом покрытий. Сенсор PixArt 5050 с четырьмя предустановленными уровнями чувствительности: 800, 1200, 1600 и 2400 DPI. Он часто встречается в недорогих манипуляторах. Подходит для размеренных игр, в шутерах может не хватать точности.

Cooler Master MS-110

Итоги по Cooler Master MS-110

Cooler Master MS-110 – недорогой набор игровой периферии, состоящий из клавиатуры и мышки. Его можно рассматривать в качестве стартового или варианта универсального подарка для владельца ПК. Подходит также для повседневной работы и офисных задач. К минусам отнесем сенсор с невысокой точностью.
Комментарии и отзывы Cooler Master MS-110
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