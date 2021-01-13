Обзор Cooler Master MS-110 (MS-110-KKMF1-RU). Набор недорогой игровой периферии

Игровой сет периферии Cooler Master MS-110 включает клавиатуру и мышку, это минимально необходимый сет. Комплектуется он мышкой с сенсором чувствительностью 3200 DPI, а также клавиатурой с быстрыми переключателями. Предлагаются несколько эффектов подсветки.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 4 900 рублей. К моменту публикации продажи уже стартовали.

Упакованы в общую коробку с традиционным оформлением. Есть окошко, позволяющее опробовать переключать до распаковки. Стартовый набор помимо периферии включает также руководство пользователя.

Внешний вид

Комплектная мышка выполнена в корпусе симметричной формы. В основе используется пластик. Внешние поверхности матовые.

Основные клавиши отделены от основной части корпуса. На спинке расположен подсвечиваемый логотип производителя. Также подсвечивается боковая часть под клавишами. Еще одна зона на колесике прокрутки.

Дополнительные клавиши у мышки есть только на левой стороне. Правшам этим клавиши будут недоступны.

Плюс еще одна клавиша позади колесика. Она по умолчанию отвечает за переключение чувствительности.

На основании три ножки скольжения. В центре окошко сенсора. Нанесена наклейка с техническими данными.

Кабель с ферритовой защитой. Не подвержен запутыванию. Идет без нейлоновой оплетки.

Комплектуется набор Cooler Master MS-110 клавиатурой с цифровым блоком. Это традиционный набор из 104 клавиш.

Корпус ее выполнен из черного пластика с матовым покрытием. Весит в районе одного килограмма. Жесткость высокая.

Дизайн в стиле скелетон. Переключатели расположены выше плоскости корпуса. Боковые рамки узкие.

На основании пара откидных ножек, изменяющие угол наклона плоскости. Стоит на столе устойчиво.

Символы на клавиши нанесены методом лазерной гравировки. Они подсвечиваются. Латинские и кириллические символы хорошо читаются.

Предустановлено несколько эффектов: статичный цвет, пульсация, волна, подсветка только нажатой клавиши, смена цветов, бегущая полоса, ручной режим. Переключаются комбинациями клавиш.

Подключается с помощью кабеля длиной 1.8 метра. Место кабеля усилено.

Тесты

Для работы Cooler Master MS-110 не требуется установка программного обеспечения. Работает сразу после подключения. После перезагрузки или выключения ПК сохраняются настройки уровня чувствительности.

Клавиатура оснащен гибридными переключателями. Они сочетают свойства мембранных и механических переключателей. За срабатывание отвечает мембрана, дополненная направляющей для линейного хода. Удлиненные клавиши сопровождаются стабилизаторами. Шум во время нажатия умеренный.

Мышка легкая, ее вес не превышает 90 граммов. Поддерживает основные типы хвата. Скольжение контролируемо по всем направлениям. Тестировали на ковриках с мягким и твердым типом покрытий. Сенсор PixArt 5050 с четырьмя предустановленными уровнями чувствительности: 800, 1200, 1600 и 2400 DPI. Он часто встречается в недорогих манипуляторах. Подходит для размеренных игр, в шутерах может не хватать точности.

Итоги по Cooler Master MS-110

Cooler Master MS-110 – недорогой набор игровой периферии, состоящий из клавиатуры и мышки. Его можно рассматривать в качестве стартового или варианта универсального подарка для владельца ПК. Подходит также для повседневной работы и офисных задач. К минусам отнесем сенсор с невысокой точностью.