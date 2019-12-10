Обзор Corsair K70 RGB MK.2 (CH-9109010-NA). Топовая механическая клавиатура

Тестируемая сегодня механическая клавиатура Corsair K70 RGB MK.2 доступна с семью вариантами механических переключателей CHERRY MX, среди которых низкопрофильные RED и SPEED. Все они поддерживают программное обеспечение с макросами, оснащены многоцветной управляемой подсветкой и получили съемную подставку под запястья. Мы будем изучать на примере версии с переключателями MX RED с точным срабатыванием и плавным линейным откликом.

Corsair K70 RGB MK.2 обзор

Средняя стоимость составляет 15 000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает подставку под запястья, набор сменных кейкапов серого цвета, ключ для извлечения кейкапов, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Верхняя пластина Corsair K70 RGB MK.2 выполнена из цельного листа алюминия со шлифованным покрытием. Она окрашена в темный цвет.

В верхней части и нижней части выступы, повышающие общую жесткость корпуса. Внешние поверхности немаркие. Основная рабочая зона с кейкапами выполнена в дизайне скелетон.

Справа расположен барабан регулировки голоса и активации беззвучного режима. Под ним четыре мультимедийные клавиши.

Слева кнопки переключения профиля настроек, изменения яркости подсветки и активации игрового режима.

Эта клавиатура с цифровым блоком. Кейкапы с углублением по центру. Поверхность матовая. Символы нанесены методом лазерной гравировки.

Кириллица меньше, чем латиница. Подсветка у нее так же ниже по уровню яркости. Сами символы хорошо читаются в дневное и ночное время.

Настраиваемая многоцветная подсветка с возможностью тонкой настройки при помощи программного обеспечения и синхронизации с остальными совместимыми компонентами.

В комплекте с Corsair K70 RGB MK.2 идут восемь съемных клавиш. Помимо серебристого цвета, они еще и отличаются текстурой, хорошо определяются слепым методом. Для удобной замены в комплекте есть ключ для извлечения.

Корпус клавиатуры оснащен проходным USB-разъемом, к которому можно будет подключить мышку, беспроводной адаптер, флешку или провести сеанс зарядки смартфона.

Для его работы потребуется подключение второго коннектора дополнительно к основному. Кабель с широким сечением и защитной оплеткой. Он защищен от перегиба и излома.

На основании есть канавка, позволяющая зафиксировать кабель сторонних устройств. По центру наклейка с техническими данными. Есть четыре массивные ножки, предотвращающие скольжение.

С помощью двух откидных ножек можно будет изменить угол наклона основной рабочей плоскости. В обоих положениях стоит устойчиво.

Софт

В комплекте съемная пластиковая подставка с двумя зонами с мелкотекстурным рисунком. Крепится при помощи двух фиксаторов.Corsair K70 RGB MK.2 поддерживает взаимодействие с программным центром iCUE, объединяющим периферию и другие устройства этого производителя. Выводятся они в виде плиток с быстрым доступом к настройкам.

В главном окне можно задать действие выбранных клавиш, записав свой собственный макрос или выбрав из списка команд.

Отдельная вкладка для выбора эффектов свечения. Выбранные можно настроить и добавить в список для быстрого переключения. В большинстве из них доступны тонкие корректировки работы.

Во вкладке КОНФИГУРАЦИЯ выбираются комбинации и клавиши для блокировки в игровом режиме.

Есть инструменты для мониторинга работы компонентов.

Тесты

Клавиатура Corsair K70 RGB MK.2 в нашем варианте использует переключатели CHERRY MX RED. Это линейный вариант механических переключателей с точкой активации 1.8 мм. Здесь нет тактильной точки срабатывания, она предлагает высокую скорость отправки серии нажатий одной клавишей. Также они бесшумны. Мы использовали ее для игр в шутеры и набора текста. В обоих сценариях показала себя на отлично. Поддерживается режим NKRO.

Жесткий корпус, устойчивое расположение на рабочем столе. Классическая раскладка не требует времени на адаптацию. Отдельно отметим подставку под запястья, снижающей нагрузку в суставах и в целом позволяющую удобно расположить руки во время работы. Есть дополнительные клавиши для управления воспроизведением медиа контента, быстрого переключения профилей настройки, изменения громкости и блокировки отдельных клавиш. Плюс к этому каждую клавишу можно запрограммировать под собственные сценарии.

Итоги по Corsair K70 RGB MK.2

Corsair K70 RGB MK.2 – механическая клавиатура флагманского уровня, предлагающая выверенную эргономику со съемной подставкой под запястья, надежный металлический корпус, настраиваемую многоцветную подсветку и проработанное программное обеспечение. К тому же производитель предлагает ее в семи вариантах компоновки, включая низкопрофильные переключатели, позволяя получить решение, заточенное под конкретные предпочтения и требования.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".