Обзор Corsair K70 RGB MK.2 (CH-9109010-NA). Топовая механическая клавиатура

2019-12-10, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Corsair K70 RGB MK.2 (CH-9109010-NA); [250]
Тестируемая сегодня механическая клавиатура Corsair K70 RGB MK.2 доступна с семью вариантами механических переключателей CHERRY MX, среди которых низкопрофильные RED и SPEED. Все они поддерживают программное обеспечение с макросами, оснащены многоцветной управляемой подсветкой и получили съемную подставку под запястья. Мы будем изучать на примере версии с переключателями MX RED с точным срабатыванием и плавным линейным откликом.

Corsair K70 RGB MK.2

Средняя стоимость составляет 15 000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Corsair K70 RGB MK.2 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает подставку под запястья, набор сменных кейкапов серого цвета, ключ для извлечения кейкапов, руководство пользователя и гарантийный талон.

Corsair K70 RGB MK.2

Внешний вид

Верхняя пластина Corsair K70 RGB MK.2 выполнена из цельного листа алюминия со шлифованным покрытием. Она окрашена в темный цвет.

Corsair K70 RGB MK.2

В верхней части и нижней части выступы, повышающие общую жесткость корпуса. Внешние поверхности немаркие. Основная рабочая зона с кейкапами выполнена в дизайне скелетон.

Corsair K70 RGB MK.2

Справа расположен барабан регулировки голоса и активации беззвучного режима. Под ним четыре мультимедийные клавиши.

Corsair K70 RGB MK.2

Слева кнопки переключения профиля настроек, изменения яркости подсветки и активации игрового режима.

Corsair K70 RGB MK.2

Эта клавиатура с цифровым блоком. Кейкапы с углублением по центру. Поверхность матовая. Символы нанесены методом лазерной гравировки.

Corsair K70 RGB MK.2

Кириллица меньше, чем латиница. Подсветка у нее так же ниже по уровню яркости. Сами символы хорошо читаются в дневное и ночное время.

Corsair K70 RGB MK.2

Настраиваемая многоцветная подсветка с возможностью тонкой настройки при помощи программного обеспечения и синхронизации с остальными совместимыми компонентами.

Corsair K70 RGB MK.2

В комплекте с Corsair K70 RGB MK.2 идут восемь съемных клавиш. Помимо серебристого цвета, они еще и отличаются текстурой, хорошо определяются слепым методом. Для удобной замены в комплекте есть ключ для извлечения.

Corsair K70 RGB MK.2

Корпус клавиатуры оснащен проходным USB-разъемом, к которому можно будет подключить мышку, беспроводной адаптер, флешку или провести сеанс зарядки смартфона.

Corsair K70 RGB MK.2

Для его работы потребуется подключение второго коннектора дополнительно к основному. Кабель с широким сечением и защитной оплеткой. Он защищен от перегиба и излома.

Corsair K70 RGB MK.2

На основании есть канавка, позволяющая зафиксировать кабель сторонних устройств. По центру наклейка с техническими данными. Есть четыре массивные ножки, предотвращающие скольжение.

Corsair K70 RGB MK.2

С помощью двух откидных ножек можно будет изменить угол наклона основной рабочей плоскости. В обоих положениях стоит устойчиво.

Corsair K70 RGB MK.2

В комплекте съемная пластиковая подставка с двумя зонами с мелкотекстурным рисунком. Крепится при помощи двух фиксаторов.

Софт

Corsair K70 RGB MK.2 поддерживает взаимодействие с программным центром iCUE, объединяющим периферию и другие устройства этого производителя. Выводятся они в виде плиток с быстрым доступом к настройкам.

Corsair K70 RGB MK.2

В главном окне можно задать действие выбранных клавиш, записав свой собственный макрос или выбрав из списка команд.

Corsair K70 RGB MK.2

Отдельная вкладка для выбора эффектов свечения. Выбранные можно настроить и добавить в список для быстрого переключения. В большинстве из них доступны тонкие корректировки работы.

Corsair K70 RGB MK.2

Во вкладке КОНФИГУРАЦИЯ выбираются комбинации и клавиши для блокировки в игровом режиме.

Corsair K70 RGB MK.2

Есть инструменты для мониторинга работы компонентов.

Corsair K70 RGB MK.2

Тесты

Corsair K70 RGB MK.2

Клавиатура Corsair K70 RGB MK.2 в нашем варианте использует переключатели CHERRY MX RED. Это линейный вариант механических переключателей с точкой активации 1.8 мм. Здесь нет тактильной точки срабатывания, она предлагает высокую скорость отправки серии нажатий одной клавишей. Также они бесшумны. Мы использовали ее для игр в шутеры и набора текста. В обоих сценариях показала себя на отлично. Поддерживается режим NKRO.

Corsair K70 RGB MK.2

Жесткий корпус, устойчивое расположение на рабочем столе. Классическая раскладка не требует времени на адаптацию. Отдельно отметим подставку под запястья, снижающей нагрузку в суставах и в целом позволяющую удобно расположить руки во время работы. Есть дополнительные клавиши для управления воспроизведением медиа контента, быстрого переключения профилей настройки, изменения громкости и блокировки отдельных клавиш. Плюс к этому каждую клавишу можно запрограммировать под собственные сценарии.

Corsair K70 RGB MK.2

Итоги по Corsair K70 RGB MK.2

Золото. Выбор редакции MegaObzorCorsair K70 RGB MK.2 – механическая клавиатура флагманского уровня, предлагающая выверенную эргономику со съемной подставкой под запястья, надежный металлический корпус, настраиваемую многоцветную подсветку и проработанное программное обеспечение. К тому же производитель предлагает ее в семи вариантах компоновки, включая низкопрофильные переключатели, позволяя получить решение, заточенное под конкретные предпочтения и требования.
Corsair K70 RGB MK.2 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Corsair K70 RGB MK.2 (CH-9109010-NA)
OPPO планирует создать свой собственный ...
OPPO планирует создать свой собственный После запуска OPPO AR Glasses, у OPPO появилась еще одна новость, которая удивила всех. На конференции 20...
Huawei перестанет сотрудничать с Samsung...
Huawei перестанет сотрудничать с SamsungSamsung и Huawei являются конкурентами в области потребительских товаров. Но все же являются деловыми пар...
Huawei выпустила новый смартфон Nova 6 S...
Huawei выпустила новый смартфон Nova 6 SHuawei Nova 6 SE - третий из серии смартфонов Nova 6. Huawei Nova 6 SE будет иметь дисплей размером около...
Монитор ASUS TUF Gaming VG27WQ обладает ...
Монитор ASUS TUF Gaming VG27WQ обладает Компания ASUS показала монитор TUF Gaming VG27WQ игрового уровня. Аппарат получил 27 дюймов по диагонали...
На российском рынке представлен монитор ...
На российском рынке представлен монитор На российском рынке представлен монитор Philips 276C8 с диаметром 27 дюймов по диагонали и разрешением 2...
MSI анонсировала портативный монитор Opt...
MSI анонсировала портативный монитор OptКомпания MSI анонсировала портативный монитор Optix MAG161V с диагональю 15,6 дюйма и контрастностью — 80...
Представлен первый «умный» динамик Xiao...
Представлен первый «умный» динамик XiaoПредставлен первый «умный» динамик под названием Redmi XiaoAI Speaker Play. Гаджет получит корпус с перф...
Объявлена дата анонса наушников Realme B...
Объявлена дата анонса наушников Realme BК выпуску готовятся новые полностью беспроводным наушникам погружного типа Realme Buds Air. Новинка получ...


Обзор Corsair K70 RGB MK.2 (CH-9109010-NA). Топовая механическая клавиатураОбзор Corsair K70 RGB MK.2 (CH-9109010-NA). Топовая механическая клавиатура
Обзор THERMALTAKE UX200 ARGB (CL-P065-AL12SW-A). Недорогре и эффективное башенное охлаждениеОбзор THERMALTAKE UX200 ARGB (CL-P065-AL12SW-A). Недорогре и эффективное башенное охлаждение
Обзор Genius GX-Pad 800S RGB. Игровой коврик с RGB-подсветкойОбзор Genius GX-Pad 800S RGB. Игровой коврик с RGB-подсветкой
Обзор HIPER Travel10k. Внешняя батарейка для путешествийОбзор HIPER Travel10k. Внешняя батарейка для путешествий
Обзор HARPER HB-508. Недорогие Bluetooth-наушники с микрофономОбзор HARPER HB-508. Недорогие Bluetooth-наушники с микрофоном
Лучший принтер 2019 года. HP LaserJet Pr...
Лучший принтер 2019 года. HP LaserJet PrCanon PIXMA MG2540S ...
Предварительный обзор Cougar Conquer 2. ...
Предварительный обзор Cougar Conquer 2. Давайте поговорим о достаточно интересном компьютерном корпусе, который выглядит привлекательно и может п...
Обзор Dead End Job. Очень яркая игрушка...
Обзор Dead End Job. Очень яркая игрушкаПришло время окунуться в мир борьбы с привидениями — в этот раз у нас на обзоре довольно необычная игра, ...
Обзор Life is Strange 2. Тронет за душу...
Обзор Life is Strange 2. Тронет за душуСегодня мы поговорим о довольно необычной игре, которая нацелена на то, чтобы рассказать вам душевную ист...
Предварительный обзор Huawei Band 4 Pro....
Предварительный обзор Huawei Band 4 Pro.Сегодня официально представили новый умный браслет-часы от компании Huawei, которые выглядят крайне привл...
Предварительный обзор Xigmatek Lamiya. О...
Предварительный обзор Xigmatek Lamiya. ОДовольно часто на рынок выходят заурядные корпуса, которые тяжело рекомендовать при всем желании. Однако ...
Предварительный обзор Nokia 2.3. Стильны...
Предварительный обзор Nokia 2.3. СтильныСегодня мы поговорим о новом смартфоне компании Nokia, который выглядит довольно интересно, может похваст...
Huawei представила в России СХД с ИИ без...
Huawei представила в России СХД с ИИ без5 декабря в Москве состоялась презентация компании Huawei, где была представлена новая система хранения д...
Обзор Busfor. Покупаем билеты на автобус...
Обзор Busfor. Покупаем билеты на автобусМы довольно часто рассказываем вам об играх и различных приложениях, которые позволяют расслабляться и по...
Электросамокат Ninebot KickScooter MAX G...
Электросамокат Ninebot KickScooter MAX G В последнее время индивидуальный электрический транспорт набирает все большую популярность: людей на мон...
Предварительный обзор Nokia Smart TV. Пе...
Предварительный обзор Nokia Smart TV. ПеКомпания Nokia когда-то давно была лидером рынка мобильных телефонов, а потом и смартфонов, но довольно б...
Обзор Darksiders: Genesis. Интересные пе...
Обзор Darksiders: Genesis. Интересные пеПришло время поговорить о четвёртой части культовой серии, которая вот уже много лет радует нас интересны...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor