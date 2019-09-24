Обзор Corsair K83 Wireless (CH-9268046-RU). Мультимедийная клавиатура

2019-09-24, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Corsair K83 Wireless; [250]
Это удивительно, но клавиатуры используются не только для игр и набора текста, да и не только в паре с настольным компьютером. Тестируемая сегодня Corsair K83 Wireless относится к мультимедийным клавиатурам и может использоваться в паре с «умным» телевизором, смарт-приставкой, планшетом, смартфоном, моноблоком и ПК. Как итог, получаем универсальное и инновационное решение, а насколько оно получилось удачным, предлагаем разобраться в ходе детального тестирования.

Corsair K83 Wireless

Средняя её стоимость на момент публикации составляет 8990 рублей.

Corsair K83 Wireless обзор

Комплектация

Покупатель получает Corsair K83 Wireless упакованной в коробку с ярко-желтым оформлением. С обратной стороны представлен список поддерживаемых устройств и ключевые технические характеристики. Комплект включает адаптер подключения, microUSB-кабель и документацию.

Corsair K83 Wireless

Внешний вид

Внешняя часть клавиатуры выполнена из цельного листа анодированного алюминия со шлифованным покрытием. Внутренняя часть пластиковая.

Corsair K83 Wireless

Corsair K83 Wireless окрашена в темно-серый цвет. Выглядит стильно и технологично. Габариты корпуса составляют 381 х 125 х 28 мм. Вес легкий, её можно будет закинуть с собой в рюкзак и взять с собой в поездку.

Corsair K83 Wireless

Использование металла повысило общую жесткость корпуса. Как результат, ею комфортно пользоваться не только размещая на столе, но и держа на весу.

Corsair K83 Wireless

Низкопрофильные клавиши с белоснежной подсветкой. Подсвечиваются символы и пространство вокруг кнопок.

Corsair K83 Wireless

Сама активность подсветки зависит от режима работы. Поддерживается режим автоматического выключения в режиме ожидания.

Corsair K83 Wireless

Кириллические символы смещены в нижний правый угол. Яркость подсветки у них меньше, чем у латиницы.

Corsair K83 Wireless

Сами кнопки с софт-тач покрытием. По центру небольшое углубление, упрощающее набор текста. По ощущению и внешнему исполнению напоминают переключатели в MacBook Pro.

Corsair K83 Wireless

На верхнем торце у Corsair K83 Wireless скрывается гнездо microUSB, используемое для восстановления заряда или проводного подключения к системе. Кабель уже идет в комплекте. Рядом кнопки включения.

Corsair K83 Wireless

На основании продольная пара резиновых ножек. Здесь же в нише находится кнопка, дублирующая основные клавиши мышки. Вторая кнопка рядом на торце. Так можно будет нажимать, не перенося руку на тачпад.

В правой зоне вместо цифрового блока выведен круглый тачпад, пара кнопок мышки, пара механических кнопок, барабан регулировки громкости и джойстик. Периметр тачпада подсвечивается.

Софт

Corsair K83 Wireless

Клавиатура поддерживает общий центр управления iCUE. Для идентификации нужно будет подключить комплектный 2.4 ГГц адаптер.

Corsair K83 Wireless

Есть возможность выбора действий для каждой и з кнопок с поддержкой макросов.

Corsair K83 Wireless

Доступна корректировка жестов в операционной системе Windows. Стандартный набор работает сразу после включения.

Corsair K83 Wireless

Задаются параметры работы подсветки. Тут есть эффекты.

Corsair K83 Wireless

Проводится калибровка тачпада.

Corsair K83 Wireless

Есть корректировка работы элементов навигации с изменением скорости указателя мышки.

Corsair K83 Wireless

В разделе КОНФИГУРАЦИЯ включаются и выключаются отдельные комбинации клавиш.

Тесты

Corsair K83 Wireless поддерживает три режима работы: проводной, беспроводной с частотой 2.4 ГГц и беспроводной Bluetooth. В зависимости от системы, к которой подключается клавиатура, можно будет выбрать оптимальный. В беспроводном режиме полного заряда хватает примерно на 1-2 дня беспрерывной работы. Время зависит от интенсивности работы подсветки и режима работы. При средней активности зарядка требовалась один раз в неделю. В паре с телевизором или смарт-приставкой о необходимости зарядки можно вспомнить только через несколько недель.

Corsair K83 Wireless

Bluetooth режим работы позволяет подключить два устройства и переключаться между ними. Мы использовали клавиатуру в паре со смартфоном OnePlus 7 Pro. Проблем с подключением не возникло. Она автоматически определяется, как и весь список комбинаций для физических клавиатур. С помощью неё набирали текст во время поездки на выставку IFA 2019. Отличная замена ноутбуку.

Раскладка с удлиненными SHIFT и однорядным ENTER. Отсутствует кнопка DELETE. Блок стрелок выполнен в один ряд, не очень удобно, но стоит понимать, что место ограничено. Эти кнопки дублирует джойстик в верхнем правом углу.

Клавиши с коротким ходом позволяют комфортно печатать. Времени на адаптацию много не требуется. Она бесшумная. В ночное время поиск нужной клавиши упростит белая светодиодная подсветка.

Итоги по Corsair K83 Wireless

Золото. Выбор редакции MegaObzorCorsair K83 Wireless одна из самых практичных реализаций беспроводной клавиатуры под «умные» телевизоры и устройства, работающие на базе операционных систем iOS и Android. Алюминиевый корпус, функциональные клавиши, поддержка программного обеспечения, белая подсветка, два режима беспроводной работы, встроенный аккумулятор и привлекательный внешний вид. Придраться можно к площади сенсорной панели и особенностям расположения блока стрелок.
Corsair K83 Wireless получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Corsair K83 Wireless
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