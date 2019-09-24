Обзор Corsair K83 Wireless (CH-9268046-RU). Мультимедийная клавиатура

Это удивительно, но клавиатуры используются не только для игр и набора текста, да и не только в паре с настольным компьютером. Тестируемая сегодня Corsair K83 Wireless относится к мультимедийным клавиатурам и может использоваться в паре с «умным» телевизором, смарт-приставкой, планшетом, смартфоном, моноблоком и ПК. Как итог, получаем универсальное и инновационное решение, а насколько оно получилось удачным, предлагаем разобраться в ходе детального тестирования.

Corsair K83 Wireless обзор

Средняя её стоимость на момент публикации составляет 8990 рублей.

Комплектация

Покупатель получает Corsair K83 Wireless упакованной в коробку с ярко-желтым оформлением. С обратной стороны представлен список поддерживаемых устройств и ключевые технические характеристики. Комплект включает адаптер подключения, microUSB-кабель и документацию.

Внешний вид

Внешняя часть клавиатуры выполнена из цельного листа анодированного алюминия со шлифованным покрытием. Внутренняя часть пластиковая.

Corsair K83 Wireless окрашена в темно-серый цвет. Выглядит стильно и технологично. Габариты корпуса составляют 381 х 125 х 28 мм. Вес легкий, её можно будет закинуть с собой в рюкзак и взять с собой в поездку.

Использование металла повысило общую жесткость корпуса. Как результат, ею комфортно пользоваться не только размещая на столе, но и держа на весу.

Низкопрофильные клавиши с белоснежной подсветкой. Подсвечиваются символы и пространство вокруг кнопок.

Сама активность подсветки зависит от режима работы. Поддерживается режим автоматического выключения в режиме ожидания.

Кириллические символы смещены в нижний правый угол. Яркость подсветки у них меньше, чем у латиницы.

Сами кнопки с софт-тач покрытием. По центру небольшое углубление, упрощающее набор текста. По ощущению и внешнему исполнению напоминают переключатели в MacBook Pro.

На верхнем торце у Corsair K83 Wireless скрывается гнездо microUSB, используемое для восстановления заряда или проводного подключения к системе. Кабель уже идет в комплекте. Рядом кнопки включения.

Софт

На основании продольная пара резиновых ножек. Здесь же в нише находится кнопка, дублирующая основные клавиши мышки. Вторая кнопка рядом на торце. Так можно будет нажимать, не перенося руку на тачпад.В правой зоне вместо цифрового блока выведен круглый тачпад, пара кнопок мышки, пара механических кнопок, барабан регулировки громкости и джойстик. Периметр тачпада подсвечивается.

Клавиатура поддерживает общий центр управления iCUE. Для идентификации нужно будет подключить комплектный 2.4 ГГц адаптер.

Есть возможность выбора действий для каждой и з кнопок с поддержкой макросов.

Доступна корректировка жестов в операционной системе Windows. Стандартный набор работает сразу после включения.

Задаются параметры работы подсветки. Тут есть эффекты.

Проводится калибровка тачпада.

Есть корректировка работы элементов навигации с изменением скорости указателя мышки.

Тесты

В разделе КОНФИГУРАЦИЯ включаются и выключаются отдельные комбинации клавиш.Corsair K83 Wireless поддерживает три режима работы: проводной, беспроводной с частотой 2.4 ГГц и беспроводной Bluetooth. В зависимости от системы, к которой подключается клавиатура, можно будет выбрать оптимальный. В беспроводном режиме полного заряда хватает примерно на 1-2 дня беспрерывной работы. Время зависит от интенсивности работы подсветки и режима работы. При средней активности зарядка требовалась один раз в неделю. В паре с телевизором или смарт-приставкой о необходимости зарядки можно вспомнить только через несколько недель.

Итоги по Corsair K83 Wireless

Bluetooth режим работы позволяет подключить два устройства и переключаться между ними. Мы использовали клавиатуру в паре со смартфоном OnePlus 7 Pro. Проблем с подключением не возникло. Она автоматически определяется, как и весь список комбинаций для физических клавиатур. С помощью неё набирали текст во время поездки на выставку IFA 2019. Отличная замена ноутбуку.Раскладка с удлиненными SHIFT и однорядным ENTER. Отсутствует кнопка DELETE. Блок стрелок выполнен в один ряд, не очень удобно, но стоит понимать, что место ограничено. Эти кнопки дублирует джойстик в верхнем правом углу.Клавиши с коротким ходом позволяют комфортно печатать. Времени на адаптацию много не требуется. Она бесшумная. В ночное время поиск нужной клавиши упростит белая светодиодная подсветка.Corsair K83 Wireless одна из самых практичных реализаций беспроводной клавиатуры под «умные» телевизоры и устройства, работающие на базе операционных систем iOS и Android. Алюминиевый корпус, функциональные клавиши, поддержка программного обеспечения, белая подсветка, два режима беспроводной работы, встроенный аккумулятор и привлекательный внешний вид. Придраться можно к площади сенсорной панели и особенностям расположения блока стрелок.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".