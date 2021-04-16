Обзор Corsair MP600 CORE 1TB (CSSD-F1000GBMP600COR). М.2 накопитель с PCIe 4.0

Этот накопитель можно свободно приобрести в ключевых российских магазинах. Сопровождается накопитель 5-летней гарантией.
Комплектация
Упакован в коробку с общей информацией по накопителю. Внутри зафиксирован во вспененную подложку. Комплект включает гарантийный талон и руководство пользователя.
Внешний видПостроен на базе контроллера Phison PS5016-E16. На момент апреля 2021 года он встречается в большинстве доступных М.2 с интерфейсом PCIe 4.0.
Он поддерживает 96-слойную флеш-память и интеллектуальную схему контроля температуры. Все М.2 диски на его базе, требуют организации охлаждения.
Поэтому неудивительно, что Corsair MP600 CORE изначально сопровождается двухсторонним металлическим радиатором.
На лицевой стороне это дополнительное оребрение. С чипами радиатор контактирует через термопрокладки.
С задачей отвода тепла справляется на отлично. Средний температурный уровень держится на уровне 60-65 градусов. С учетом пассивного охлаждения результат хороший.
Соединяются две стороны защелками. Если на материнской плате есть собственные радиаторы, можно будет демонтировать и использовать те что идут на самой плате.
В линейке доступны версии объемами 1, 2 и 4 Тбайт. Заявленные скорости обмена данными 4,700 Мбайт/с и 1,950 Мбайт/с для чтения и записи соответственно.
Используется 3D TLC флеш-память Toshiba с 96 слоями. С обратной стороны распаяна DRAM память Hynix.
Тесты Corsair MP600 CORE 1TBТестирование велось с процессором Intel Core i7-11700KF и материнской платы ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO. Установлен в слот, получающий линии от процессора.
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Anvil
AJA
ИтогиCorsair MP600 CORE 1TB – твердотельный накопитель с быстрым интерфейсом PCIe 4.0 для которого «из коробки» продумали вопрос отвода тепла от контроллера Phison PS5016-E16. К его весомым плюсам отнесем 5-летнюю гарантию. За время тестов он продемонстрировал высокие скорости обмена данными.
Corsair MP600 CORE 1TB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".