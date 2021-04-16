Обзор Corsair MP600 CORE 1TB (CSSD-F1000GBMP600COR). М.2 накопитель с PCIe 4.0

В течение последних нескольких недель мы активно изучали материнские платы на чипсете Z590, одним из улучшений которых стало внедрение поддержки PCIe 4.0 вместе с 11-поколением Intel. Как итог, теперь на двух ключевых платформах есть возможность выбора в пользу скоростных накопителей. Также уже в этом году ожидается выход программного обновления для Sony PlayStation 5, добавляющее поддержку расширения встроенной памяти установкой скоростных дисков. Мы же в свою очередь продолжаем изучать актуальные решения и в центре внимания Corsair MP600 CORE объемом 1 Тбайт.

Corsair MP600 CORE 1TB

Этот накопитель можно свободно приобрести в ключевых российских магазинах. Сопровождается накопитель 5-летней гарантией.

Комплектация

Corsair MP600 CORE 1TB

Упакован в коробку с общей информацией по накопителю. Внутри зафиксирован во вспененную подложку. Комплект включает гарантийный талон и руководство пользователя.

Corsair MP600 CORE 1TB

Внешний вид

Построен на базе контроллера Phison PS5016-E16. На момент апреля 2021 года он встречается в большинстве доступных М.2 с интерфейсом PCIe 4.0.

Corsair MP600 CORE 1TB

Он поддерживает 96-слойную флеш-память и интеллектуальную схему контроля температуры. Все М.2 диски на его базе, требуют организации охлаждения.

Corsair MP600 CORE 1TB

Поэтому неудивительно, что Corsair MP600 CORE изначально сопровождается двухсторонним металлическим радиатором.

Corsair MP600 CORE 1TB

На лицевой стороне это дополнительное оребрение. С чипами радиатор контактирует через термопрокладки.

Corsair MP600 CORE 1TB

С задачей отвода тепла справляется на отлично. Средний температурный уровень держится на уровне 60-65 градусов. С учетом пассивного охлаждения результат хороший.

Corsair MP600 CORE 1TB

Соединяются две стороны защелками. Если на материнской плате есть собственные радиаторы, можно будет демонтировать и использовать те что идут на самой плате.

Corsair MP600 CORE 1TB

В линейке доступны версии объемами 1, 2 и 4 Тбайт. Заявленные скорости обмена данными 4,700 Мбайт/с и 1,950 Мбайт/с для чтения и записи соответственно.

Corsair MP600 CORE 1TB

Используется 3D TLC флеш-память Toshiba с 96 слоями. С обратной стороны распаяна DRAM память Hynix.

Corsair MP600 CORE 1TB

Тесты Corsair MP600 CORE 1TB

Тестирование велось с процессором Intel Core i7-11700KF и материнской платы ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO. Установлен в слот, получающий линии от процессора.

HD Tune Pro:

Corsair MP600 CORE 1TB

Corsair MP600 CORE 1TB

Corsair MP600 1TB

Corsair MP600 1TB

CrystalDiskMark:

Corsair MP600 CORE 1TB

AS SSD Benchmark:

Corsair MP600 1TB

Corsair MP600 1TB

Anvil

Corsair MP600 1TB

AJA

Corsair MP600 1TB

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorCorsair MP600 CORE 1TB – твердотельный накопитель с быстрым интерфейсом PCIe 4.0 для которого «из коробки» продумали вопрос отвода тепла от контроллера Phison PS5016-E16. К его весомым плюсам отнесем 5-летнюю гарантию. За время тестов он продемонстрировал высокие скорости обмена данными.
Corsair MP600 CORE 1TB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Corsair MP600 CORE 1TB
Новости:
Corsair One i200 получил новейшие процессоры Intel

Совсем недавно компания Intel официально представила новые процессоры Intel Rocket Lake, которые оказалис...
ECS представила мини-пк LIVA M300-W

ECS LIVA M300-W - это легкий и тонкий мини-пк в металлическом корпусе, с защитой от пыли и высокой темпер...
Игровые системы Corsair One получили обновление до новейших процессоров AMD и Intel

Corsair представила обновленные игровые системы One a200 и i200. Теперь серия One оснащается новейшими пр...
Corsair VENGEANCE i7200 оснащены процессорами Intel Core 11-го поколения

Компания Corsair обновила игровые системы VENGEANCE i7200 предлагая конфигурации с новейшими процессорами...
Lenovo GeekPro 2021 выпущен с процессором Intel i7-11700F

Lenovo представила игровой настольный компьютер GeekPro 2021 в Китае. ...
Обзор ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI. Высокий уровень быстродействия в типоразмере mini-ITXОбзор ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI. Высокий уровень быстродействия в типоразмере mini-ITX
Обзор Hiper Heater mini H1. Конвекционный обогреватель с Алисой и МарусейОбзор Hiper Heater mini H1. Конвекционный обогреватель с Алисой и Марусей
Лучшие умные часы. Amazfit GTS 2 miniЛучшие умные часы. Amazfit GTS 2 mini
Обзор AORUS WATERFORCE X 280. Жидкостное охлаждение c LCD-дисплеем и креплением Intel LGA 1700Обзор AORUS WATERFORCE X 280. Жидкостное охлаждение c LCD-дисплеем и креплением Intel LGA 1700
Обзор Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse. Беспроводная мышка для работыОбзор Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse. Беспроводная мышка для работы
Лучшая мультиварка. Scarlett SC-MC410S09...
Лучшая мультиварка. Scarlett SC-MC410S09Мультиварка — достаточно удобное устройство для тех пользователей, которые хотят готовить незамысловатые ...
Qualcomm заявила о дефиците процессоров...
Qualcomm заявила о дефиците процессоровКомпания Qualcomm является одним из крупнейших производителем процессоров для смартфонов в мире, предупре...
Планшет Samsung Galaxy Tab Active 3 выше...
Планшет Samsung Galaxy Tab Active 3 вышеКомпания Samsung дала старт американским продажам защищенного планшета Galaxy Tab Active3, который вышел ...
Смартфон Poco X3 Pro засветился в сети...
Смартфон Poco X3 Pro засветился в сетиВ базе данных американского регулятора FCC засветился смартфон Poco X3 Pro с каталожным номером M2102J20S...
Обзор Inspector MapS. Флагманский комбо-...
Обзор Inspector MapS. Флагманский комбо-Тестируемый сегодня комбо-видеорегистратор Inspector MapS предлагает сразу ряд интересных возможностей и ...
OPPO представила список устройств соотве...
OPPO представила список устройств соотвеВ январе OPPO поделилась Global ColorOS 11 на основе плана развертывания обновления Android 11 для различ...
Meizu 18 получил самый быстрый сканер от...
Meizu 18 получил самый быстрый сканер отАвторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал видео с демонстрацией скорости работы подэкранного дактило...
Ноутбук XMG Ultra 17 получил процессор C...
Ноутбук XMG Ultra 17 получил процессор CКомпания Schenker пополнила ассортимент ноутбуков очень производительной моделью XMG Ultra 17, базовая ве...
Enermax представила вместительный кейс M...
Enermax представила вместительный кейс MEnermax Makashi II MKT50 выполнен в минималистичном дизайне с двумя RGB линиями на передней панели. Боков...
Realme выпустить три телефона серии C в ...
Realme выпустить три телефона серии C в Китайский бренд смартфонов Realme, в ближайшие дни в Индии представит еще три смартфона серии С. ...
Европейские Xiaomi Mi 10T обновили до An...
Европейские Xiaomi Mi 10T обновили до AnКомпания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной оболочки MIUI 12 на базе Android 11 для европейских...
BOE впервые в истории поставит гибкие OL...
BOE впервые в истории поставит гибкие OLПо слухам , ведущий китайский производитель дисплеев BOE получил одобрение от Samsung Electronics на пост...
Обзор A4Tech Bloody G350. Игровые наушники с объемным звукомОбзор A4Tech Bloody G350. Игровые наушники с объемным звуком
Обзор Polaris PUH 9105 IQ Home. Увлажнитель воздуха с АлисойОбзор Polaris PUH 9105 IQ Home. Увлажнитель воздуха с Алисой
Обзор Mercusys MR50G. Быстрый и недорогой двухдиапазонный роутерОбзор Mercusys MR50G. Быстрый и недорогой двухдиапазонный роутер
Обзор ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI. Высокий уровень быстродействия в типоразмере mini-ITXОбзор ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI. Высокий уровень быстродействия в типоразмере mini-ITX
Обзор ABKONCORE A300. Недорогой корпус с ARGB-подсветкойОбзор ABKONCORE A300. Недорогой корпус с ARGB-подсветкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor