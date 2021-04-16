Обзор Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Великолепное возрождение серии

На заре трехмерных платформеров, перед Sony встав вопрос в выборе талисмана для своей новой приставки PlayStation. После ожесточенных споров, боссы студии дали задание, пока еще малоизвестной команде Naughty Dog, разработать игру про разумного бандикута (сумчатого барсука). Результат оказался настолько хорош, что игра на равных смогла конкурировать с Super Mario 64. Crash Bandicoot старался полностью оправдать свой жанр, предлагая линейные уровни с множеством прыжков, приправленные мультяшной графикой и фирменным юмором, что многим нравилось даже больше, чем открытый мир итальянского водопроводчика. На волне успеха было выпущено еще две номерные части, снискавшие не меньше признания, а затем серия пошла по наклонной: права начали «ходить по рукам», а качество падать с каждым релизом.

В конце концов, игра оказалась под крылом издательства Activision, которое решило реанимировать серию, выпустив переиздание первых трех частей под заголовком Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Игроки были в восторге, а механики, заложенные более 20 лет назад, оказались актуальны и в наше время. Как следствие, выход продолжения стал лишь вопросом времени. Разработкой занялась команда Toys For Bob, которая ранее портировала N. Sane Trilogy на приставку Nintendo. В итоге, сначала на «больших» консолях, а затем на Switch и ПК вышла Crash Bandicoot 4: It’s About Time – игра, которую жали 22 года.

Сюжет в It’s About Time не просто для галочки – это полноценная история с неожиданными поворотами и развитием персонажей, тесно связанная с оригинальной трилогией. Заточенные в «тюрьме времени» злодеи в лице Нео Кортекса, Доктора Н. Тропи и говорящей маски Ука-Ука вынашивают планы как выбраться и отомстить несносным бандикутам. Создав разлом в пространстве-времени, заклятые враги Крэша не только обретают свободу, но и норовят перекроить историю мира.

Чтобы справиться с проблемой, нашему бандикуту и его умной сестренке Коко (можно выбирать любого из них перед каждой миссией) предстоит, заручившись поддержкой друзей из разных миров, собрать четыре волшебные маски, и с их помощью усмирить беглецов. История подается в виде катсцен между уровнями, выполненными на высоком техническом и художественном уровне – смотреть одно удовольствие.

Подобная завязка позволяет помещать наших сумчатых героев в десяток непохожих миров: от феодальной Японии и тропического острова до доисторических джунглей и мегаполиса будущего. На пути им повстречаются (и разработчики даже дадут поиграть за них) альтернативные версии персонажей из старых игр, например, подружка протагониста Тавна, смесь крокодила и собаки динго Дингодил, а также сам Нео Кортекс.

В плане игрового процесса, It’s About Time продолжает традиции, заложенные еще в первых играх серии. Нам нужно пробежать линейные уровни от точки A до точки B, попутно разбивая ящики и собирая фрукты, а любое получение урона приводит к неминуемой гибели. Несмотря на линейность, игроку практически никогда не придется двигаться по прямой: локации заставляют лазить по вентиляциям, скользить по веткам деревьев, совершать короткие пробежки по стенам, раскачиваться на веревке, ездить на диких животных или лодках. При этом, кинематографическая камера постоянно меняет свой ракурс, показывая происходящее с разных точек. Создается ощущение, словно пришел в парк аттракционов.

По умолчанию, Крэш умеет совершать прыжки различной высоты, крутиться волчком и ползать, но квантовые маски, которые ищутся на протяжении истории, позволяют значительно расширить его арсенал. С их помощью можно менять гравитацию, замедлять время, превращаться в ураган и даже изменять реальность, делая часть предметов фантомными. Маски нельзя использовать когда пожелаешь – под каждую из них выделены отдельные участки уровней, а также их придется использовать и во время сражений с боссами.

Разнообразия в геймплей вносят и дополнительные персонажи. У Тавны имеется крюк-кошка, которым она сбивает удаленные ящики или цепляется за особые точки, чтобы преодолевать большие расстояния. У Дингодила в наличии пылесос, с помощью которого он швыряется бомбами. А у Кортекса есть бластер, превращающий врагов в платформы и трамплины.

Столь большое разнообразие механик, которые приходится комбинировать, довольно продолжительные уровни, наполненные большим количеством платформ и прочих препятствий, а также смерть от одного касания сделали из игры настоящий эталон хардкора. Впрочем, для тех, кто не готов жертвовать большим количеством своих нервных клеток, предусмотрен специальный режим с некоторыми послаблениями: бесконечные жизни, выделение кружком места приземления персонажа, дополнительные чекпоинты и временная неуязвимость после нескольких смертей подряд.

Одной лишь «сюжеткой» на пару десятков часов, контент не ограничивается. После завершения уровней открывается их прохождение на время, а также реверсивный режим с зеркальным локациями и инвертированными цветами. Еще можно попытаться собрать все ящики (с первого пробега сделать это практически нереально). За все это дает особые кристаллы, за которые можно покупать себе облики (донатить тут нельзя) и «идеальные реликвии». А ведь есть еще 20 ретроуровней, открываемых при сборе кассет, причем, чтобы взять последние, нужно пройти соответствующую локацию ни разу не погибнув. В общем, только самые упорные смогут пройти игру на все 106%.

Разработчики сумели сохранить фирменный юмор серии, наполнив игру различными шутками и гэгами: порой катсцены выглядят как набор связанных между собой юмористических скетчей, и даже анимации гибели Крэша заставляют улыбнуться. Предостаточно будет и различных отсылок как к оригиналу, так и другим играм: чего только стоят огромный надувной Spyro или уровень в стиле Guitar Hero.

К качеству яркой мультипликационной графики вряд ли можно придраться: проработанные локации, завораживающие задники, плавная анимация, внимание к мелким деталям. Управление стало инертнее, чем в оригинале, но хорошо это или плохо каждый решает сам, а вот наличие старого-доброго локального мультиплеера должно порадовать многих. Еще одна приятная особенность – русская локализация.

Ввиду ограничений «железа», версию для Nintendo Switch (скриншоты как раз оттуда) пришлось немного переработать, снизив качество текстур и эффектов, упростив освещение и убрав моушен-блюр. Кроме того, тут заметно снижены разрешение и частота кадров. Зато игра работает плавно, фреймрейт стабилен, а играть можно в любом месте.

Crash Bandicoot 4 – это практически идеальное возрождение серии со знакомым геймплеем и любимыми персонажами: у Toys for Bob получилось передать те ощущения, которые дарила нам оригинальная трилогия, завернув их в обертку из современной графики и новых идей. В итоге получился интерактивный мультфильм с интересным сюжетом, фирменным юмором, приятной визуальной составляющей, большим количеством контента и довольно высокой сложностью прохождения. Именно так и должен выглядеть один из лучших платформеров за последнее время. Приступая к игре учтите, что оторваться от It’s About Time будет очень непросто.

Автор: Артем Костенко