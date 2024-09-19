Настольная 2.1 акустика для ноутбука, ПК и консоли. Обзор Creative Pebble X PLUS

На прошлой неделе мы проводили тестирование акустической системы 2.0 - Creative Pebble X , сегодня рассмотрим ее расширенный вариант со схемой 2.1 - Creative Pebble X PLUS. Она поддерживает проводное и беспроводное подключения, питается от USB, а сабвуфер улучшит воспроизведение низких частот.

Комплектация

Коробка из плотного картона черного цвета с изображением системы и данными по техническим характеристикам. Комплект включает два USB-кабеля, AUX-кабель, сабвуфер, основную систему и руководство пользователя.

Внешний вид

Внешний вид схож с младшей моделью. Это усеченные сферы с направленными на пользователя под углом динамиками. Выполнен корпус из пластика черного цвета, поверхности матовые.

На правой круглый регулятор громкости, кнопки проведения синхронизации беспроводного соединения, а также смены режима работы подсветки. А также есть отдельный кабель с RCA-разъемом, подключаемый к сабвуферу.

Подсвечивается у системы боковая часть корпуса, а сама зона выполнена в виде сетки. Улучшает восприятие воспроизводимой музыки эффектами, хорошо смотрится в общем сеттинге игровой стола.

На основании Creative Pebble X PLUS нанесено прорезиненное покрытие. По центру резьба 1/4 с возможностью установки на совместимый кронштейн.

Сбоку парный аудиоразъем, используемый для подключения наушников и микрофона. Отдельный AUX разъем под проводное подключение к источнику сигнала. Для подачи питания доступно два USB-C, как и в младшей версии, отличия них по току.

Один разъем рассчитан на простое подключение к материнской плате или ноутбуку, второй к блоку питания PowerDelivery. Такой подход обеспечивает универсальность. Большая мощность с большей громкостью и лучшей детализацией.

Сабвуфер выполнен в виде кубика с закругленными боковыми гранями. его габариты вполне позволят разместить его на рабочем столе, хотя для напольного размещения длина кабеля тут тоже будет с запасом. Основу корпуса составляет МДФ.

Софт

Creative Pebble X PLUS сопровождается поддержкой управления с помощью фирменного приложения. При первом подключении была проведена проверка версии прошивки и предложено обновить. В главном окне кнопки для быстрого доступа к ключевым разделам и технологиям, регуляторы громкости и микрофона.

В разделе Acoustic Engine ведется настройка объемного звука, усиления голоса, басов и высоких частот. Выбор профиля эквалайзера.

Изменение эффектов подсветки, ее яркости и скорости.

Тесты

Детальный инструмент работы с эквалайзером.Как отмечали вначале, на звучание будет влияет выбранный способ подачи питания. Раскрываются и дают лучшую детализацию при использовании PD-адаптера. Обычное подключение к разъему ноутбука или компьютера при этом вполне подойдет для типовой работы, когда музыка или сериал просматривается на фоне. Подключать к источнику звука можно аудиокабелем, USB или беспроводным соединением по Bluetooth с кодеком SBC.

Итоги

Звучание у системы ровное, но в сравнение с базовой версией тут заметна разница по низким частотам. Басы насыщенные, что особенно в играх, а также фильмах со спецэффектами. Лучше звучит современная музыка, но при этом не стало хуже для инструментальной классики и вокала. Большой запас по уровню громкости.Creative Pebble X PLUS – полноценная акустика формата 2.1, которую можно использовать с ноутбуком, компьютером или портативной игровой консолью. Стильное и компактное исполнение с ненавязчивой подсветкой, выбор вариантов подключения, питание от USB-C, выводы на наушники, сбалансированное звучание.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".