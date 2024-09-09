2.0 колонки для ноутбука и компьютера. Обзор Creative Pebble X

В центре внимания Creative Pebble X, сочетающие в себе стиль и высокое качество. Оснащены они настроенными индивидуально 2.75 дюймовыми динамиками и размещенными под углом в 45 градусов. Из особенностей отмечаются поддержка Dialog+ и BassFlex, мощность до 15 Вт и использование USB для подачи питания.

Creative Pebble X

Комплектация

Упакованы в коробку из плотного картона со стильным оформлением. Комплект включает два USB кабеля и один AUX, документацию.

Creative Pebble X

Внешний вид

Ранее мы уже рассматривали Creative Pebble V3 и несколько моделей из этой линейки, у всех них есть свой узнаваемый стиль. Это стильные усеченные сферы, которые заметно отличаются от привычного формата исполнения.

Creative Pebble X

Срез на передней панели диагональный. По его центру 70 мм динамик с золотистым диффузором, он здесь размещается под углом в расчете на направление звука в сторону пользователя.

Creative Pebble X

На правой колонке под зоной расположения динамика регулятор громкости, кнопка синхронизации беспроводного подключения и управления подсветкой.

Creative Pebble X

Интересно реализована подсветка у Creative Pebble X. Она по краям сферы и выполнена в виде сетки с прямоугольными ячейками. Доступно несколько эффектов, между которыми можно переключаться при помощи кнопки на корпусе. Ненавязчиво, при работе не отвлекает, но правильное настроение при этом создает.

Creative Pebble X

С обратной стороны пассивный излучатель овальной формы, хотя в этом сегменте чаще всего ограничиваются простым фазоинвертором. Между собой колонки соединены метровым кабелем.

Creative Pebble X

Для подачи питания доступно два разъема USB-C. Отличия в мощности, один рассчитан на обычное подключение к разъему на материнской плате или у ноутбука. Второй для блока питания с поддержкой Power Delivery и мощностью 15 Вт, с ним громкость будет выше. Помимо этого доступны AUX и пара гнезд для подключения наушников с микрофоном.

Creative Pebble X

Софт

Creative Pebble X поддерживает управление с помощью фирменного программного обеспечения. При первом подключении было проведено обновление прошивки. По умолчанию интерфейс программы на русском языке и она объединяет разные устройства этого производителя.

Creative Pebble X

В главном окне выбираются режим работы, включается/отключается подсветка, активируется эквалайзер, ведется управление другими поддерживаемыми технологиями.

Creative Pebble X

Настраваются различные эффекты Acoustic Engine. Объемный звук, Crystalizer, бас, умная громкость и акцентирование диалогов.

Creative Pebble X

Эквалайзер с ручными регулировками и готовыми профилями. Настройка объемного звучания. И общие настройки системы.

Тесты

У Creative Pebble X ровное звучание для типовой работы за компьютером, просмотра сериалов и фильмов, а также музыки со стриминговых сервисов. Здесь ровная середина, басы без дребезжания и звонкие верхние частоты. Ровно то что ждешь от колонок которые размещаются на столе рядом с монитором.

Creative Pebble X

При этом в зависимости от выбранного способа подачи питания меняется и качество звука. С Power Delivery не только увеличивается максимальная громкость, но и общая детализация звуковой сцены. Для интерфейсного же подключения можно выбрать проводное или беспроводное подключение по Bluetooth.

Creative Pebble X

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorCreative Pebble X станут хорошим выбором при поиске колонок для размещения на рабочем столе с типовыми сценариями работы с компьютером, включая игры и фильмы. Стильное исполнение, проводное и беспроводное подключение, два варианта подачи питания, подсветка.
Creative Pebble X получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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