2.0 колонки для ноутбука и компьютера. Обзор Creative Pebble X

Срез на передней панели диагональный. По его центру 70 мм динамик с золотистым диффузором, он здесь размещается под углом в расчете на направление звука в сторону пользователя.
На правой колонке под зоной расположения динамика регулятор громкости, кнопка синхронизации беспроводного подключения и управления подсветкой.
Интересно реализована подсветка у Creative Pebble X. Она по краям сферы и выполнена в виде сетки с прямоугольными ячейками. Доступно несколько эффектов, между которыми можно переключаться при помощи кнопки на корпусе. Ненавязчиво, при работе не отвлекает, но правильное настроение при этом создает.
С обратной стороны пассивный излучатель овальной формы, хотя в этом сегменте чаще всего ограничиваются простым фазоинвертором. Между собой колонки соединены метровым кабелем.
Для подачи питания доступно два разъема USB-C. Отличия в мощности, один рассчитан на обычное подключение к разъему на материнской плате или у ноутбука. Второй для блока питания с поддержкой Power Delivery и мощностью 15 Вт, с ним громкость будет выше. Помимо этого доступны AUX и пара гнезд для подключения наушников с микрофоном.
В главном окне выбираются режим работы, включается/отключается подсветка, активируется эквалайзер, ведется управление другими поддерживаемыми технологиями.
Настраваются различные эффекты Acoustic Engine. Объемный звук, Crystalizer, бас, умная громкость и акцентирование диалогов.
Эквалайзер с ручными регулировками и готовыми профилями. Настройка объемного звучания. И общие настройки системы.
При этом в зависимости от выбранного способа подачи питания меняется и качество звука. С Power Delivery не только увеличивается максимальная громкость, но и общая детализация звуковой сцены. Для интерфейсного же подключения можно выбрать проводное или беспроводное подключение по Bluetooth.