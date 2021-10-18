Обзор Creative SBS E2900. Акустика 2.1 с набором источников звука

В конце прошлого месяца мы проводили детальное тестирование акустической системы CREATIVE SBS E2500 формата 2.1, сегодня же продолжая изучение актуальной модельной линейки поделимся опытом эксплуатации Creative SBS E2900. Старшей версии с большим уровнем мощности, которую можно рассматривать не только для ПК, но и для телевизора.

Комплектация

Средняя стоимость – 8500 рублей.Комплект включает аудиокабель, антенну для FM-тюнера, два вида силовых кабелей, пульт ДУ с батарейками, инструкцию и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением системы и данными по характеристикам.

Внешний вид

Уделено внимание внешнему исполнению как сателлитов, так и центрального блока, выполняющего не только функцию усилителя, но и сабвуфера.

По центру лицевой стороны расположен низкочастотный динамик диаметром 127 мм. Он защищен пластиковыми рамками.

Вся площадь излучателя подсвечивается во время работы. Подсветкой можно управлять. Это придает системе футуристичности.

Доступны несколько режимов, среди которых пульсация, смена и мигание в такт музыке. Также есть статичные варианты с выбранным цветом

Также подсветка есть вдоль периметру поворотного регулятора громкости. Выше него группа механических кнопок управления с нанесенной на них маркировкой, по выполняемым действиям. Выбранный эффект сохраняется в памяти.

Корпус выполнен из МДФ черного цвета. На боковой грани USB-разъем и слот для карты памяти формата SD. Здесь же отверстие фазоинвертора, оно не перекрывается при близком размещении со стеной.

Стоит корпуса Creative SBS E2900 на четырех пластиковых ножках. Стоит устойчиво, даже не высокой громкости не дребезжит и не смещается.

На тыльной стороне у системы аудиовход, выход на антенну, выходы на сателлиты и гнездо питания. блок питания у системы встроенный.

К минусам отнесем преобладание глянца на лицевых панелях сателлитов и сабвуфера. Они собирают пыль и подвержены появлению царапин при неаккуратном обращении.

Сателлиты оснащены динамиком диаметром 72 мм. Отсутствуют защитные экраны, стоит быть аккуратным при эксплуатации.

Кабель подключения несъемный. Длины достаточно для напольного размещения сабвуфера и размещения колонок по краям от телевизора или монитора.

В комплекте с акустикой идет пульт управления с набором для кнопок для управления системой дистанционно.

Тесты

Система поддерживает как проводные, так и беспроводные варианты подключения к источнику звука. Это традиционный 3.5 мм аудиоджек и кабель этот идет в комплекте. Для беспроводного соединения выделен Bluetooth 5, набор кодеков которого включает SBC. Оба варианта мы проверяли с ПК, ноутбуком, телевизором и смартфоном. Проблем в стабильности соединения выявлено не было.

Также можно выводить российские радиостанции в диапазоне от 87.5 до 108.0 МГц. Уверенный прием обеспечивает внешняя антенна. Также треки в популярных форматах можно записать на карту памяти или флешку. Поддерживаются накопители объемом до 32 Гбайт в файловой системе FAT 16/32. Переключать треки можно с кнопок на пульте или корпусе.

Максимальная мощность системы в пике до 120 Вт. Общая заявлена на уровне 60 Вт. Складывается она из 30 Вт у сабвуфера и 15 Вт на каждом сателлите. Громкость действительно высокая. Для эксплуатации в квартире хватало с запасом даже половины от нее.

Итоги

По звуку есть выраженный акцент на низкие частоты. Басы тут насыщенные и живые. Хорошо звучит современная и танцевальная музыка. Общая детализация звуковой сцены высокая.Creative SBS E2900 – добротная акустическая система формата 2.1 с актуальным набором источников воспроизведения, включая Bluetooth. Высокая громкость, насыщенные басы, FM-тюнер, встроенный MP3-плеер, зона с управляемой подсветкой, пульт ДУ, корпус из МДФ. Можно рассматривать для ПК, телевизора с консолью или в качестве отдельного музыкального центра.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".