Обзор Creative Sound BlasterX AE-5 Plus. Лучшая PCI звуковая карта 2020 года

Продажи стартуют уже с июня. Рекомендованная ее стоимость составляет 12 990 рублей.
Creative Sound BlasterX AE-5 Plus обзор
Содержание
КомплектацияПоставляется в коробке с качественной полиграфией. Внутри нее упакована во вспененную подложку.
Комплект включает светодиодную ленту, кабель для подключения ленты, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.
Внешний видВизуально она повторяет прошлое поколение. Подключается с помощью интерфейса PCIe x1.
Печатная плата черного цвета с распаянными на ней элементами защищена металлическим кожухом.
В Creative Sound BlasterX AE-5 Plus он несет декоративную, защитную и охлаждающую функцию. Вышла только в черном исполнении.
Для работы потребуется подключение дополнительного питания через MOLEX на тыльной стороне корпуса. Рядом с ним разъем для подключения лицевой панели корпуса.
На боковой грани гнездо под внешнюю светодиодную ленту. В комплекте идет версия с магнитным креплением. Предусмотрели возможность подключения каскадом.
Подсвечивается боковой участок на звуковой карте. Пара линий и название. Многоцветная управляемая подсветка.
Панель разъемов включает пять позолоченных аудиоразъемов и оптический аудиовыход. Каждый из разъемов подписан.
На обратную сторону печатной платы нанесен декоративный схематичный рисунок.
Начинка
За работу звуковой карты отвечают чип Sound Core3D и 32-бит/384 кГц ЦАП ESS Sabre32. Поддерживается дискретное усиление наушников Xamp. Суть его заключается в усилении каждого из каналов в отдельности. Так достигается усиление и точность звука без потерь для каждого из каналов.
Поддерживаются студийные наушники с сопротивлением до 600 Ом. Обеспечивается 122-дБ аудиопоток DNR с характеристиками воспроизведения до 32-бит и 384 кГц при сверхнизких искажениях и джиттере. Теперь реализовано кодирование DTS Connect Encoding и Dolby Digital Live.
СофтНастраивается Creative Sound BlasterX AE-5 Plus в центре Sound Blaster Command. В главном окне предлагается быстрый выбор SBX профиля под игры, фильмы и музыку. Каждый из них может быть настроен индивидуально сразу по нескольким параметрам.
Детальные настройки эквалайзера. Готовые пресеты под популярные игры и жанры.
Настраивается воспроизведение. Выбирается выход под наушники или динамик. Цифровой звук. Фильтры и качество звука.
Настройки микрофона. Для него можно задать усиление и качество. Функция контроля.
Технология Scout Mode позволит улучшить слышимость шагов и речи.
Выбор способа кодирования: Dolby Digital Live или DTS Connect. Отдельная вкладка управления подсветкой. Большое количество эффектов и ручные параметры.
ТестыОдним из основных вопросов к любому тесту звуковой карты является сравнение и целесообразность со встроенной звуковой подсистемой в материнской плате. Даже несмотря на появление новых поколений чипов, установку аудиофильских конденсаторов и усилителей, звуковая карта Creative Sound BlasterX AE-5 Plus дает заметную разницу в качестве звучания в обычных наушниках и динамиках. С более дорогой акустикой эта разница только увеличивается. ЦАП высокого класса с отличными выходными параметрами. Мы тестировали ее с несколькими наушниками.
Из явных отличий идет заметное увеличение громкости без фоновых помех. Также повышается детализация и объем звуковой сцены. В играх звуковая карта дает преимущество в четком позиционировании расположения противников, понимание направления шагов и выстрелов.
Итоги по Creative Sound BlasterX AE-5 PlusCreative Sound BlasterX AE-5 Plus – лучшая звуковая карта 2020 года, предлагающая баланс между стоимостью, техническим оснащением и качеством звучания. Поддержка наушников с высоким сопротивлением с отдельным усилением по каналам, программное обеспечение с детальными настройками, выход под внешнюю подсветку. Правильный выбор для тех, кто много времени за ПК проводит в наушниках. Разница в качестве звучания и восприятии сцены полностью оправдывает ее установку в систему.
Creative Sound BlasterX AE-5 Plus получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".