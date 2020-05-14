Обзор Creative Sound BlasterX AE-5 Plus. Лучшая PCI звуковая карта 2020 года

В 2018 году мы проводили тестирование звуковой карты Creative Sound BlasterX AE-5, ставшей лучшей из доступных на то время. Да и сейчас она сохраняет актуальность, предлагая оснащение, характерное для более высокого ценового сегмента. Не так давно компания обновила ее, выпустив модификацию Creative Sound BlasterX AE-5 Plus. Отличием ее стала поддержка кодирования звука Dolby Digital Live и Connect, расширившие возможности передачи звука. Также появилась поддержка центра Sound Blaster Command.

Creative Sound BlasterX AE-5 Plus

Продажи стартуют уже с июня. Рекомендованная ее стоимость составляет 12 990 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке с качественной полиграфией. Внутри нее упакована во вспененную подложку.

Creative Sound BlasterX AE-5 Plus

Комплект включает светодиодную ленту, кабель для подключения ленты, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.

Creative Sound BlasterX AE-5 Plus

Внешний вид

Визуально она повторяет прошлое поколение. Подключается с помощью интерфейса PCIe x1.

Creative Sound BlasterX AE-5 Plus

Печатная плата черного цвета с распаянными на ней элементами защищена металлическим кожухом.

Creative Sound BlasterX AE-5 Plus

В Creative Sound BlasterX AE-5 Plus он несет декоративную, защитную и охлаждающую функцию. Вышла только в черном исполнении.

Creative Sound BlasterX AE-5 Plus

Для работы потребуется подключение дополнительного питания через MOLEX на тыльной стороне корпуса. Рядом с ним разъем для подключения лицевой панели корпуса.

Creative Sound BlasterX AE-5 Plus

На боковой грани гнездо под внешнюю светодиодную ленту. В комплекте идет версия с магнитным креплением. Предусмотрели возможность подключения каскадом.

Creative Sound BlasterX AE-5 Plus

Подсвечивается боковой участок на звуковой карте. Пара линий и название. Многоцветная управляемая подсветка.

Creative Sound BlasterX AE-5 Plus

Панель разъемов включает пять позолоченных аудиоразъемов и оптический аудиовыход. Каждый из разъемов подписан.

Creative Sound BlasterX AE-5 Plus

На обратную сторону печатной платы нанесен декоративный схематичный рисунок.

Creative Sound BlasterX AE-5 Plus

Начинка

Creative Sound BlasterX AE-5 Plus

За работу звуковой карты отвечают чип Sound Core3D и 32-бит/384 кГц ЦАП ESS Sabre32. Поддерживается дискретное усиление наушников Xamp. Суть его заключается в усилении каждого из каналов в отдельности. Так достигается усиление и точность звука без потерь для каждого из каналов.

Creative Sound BlasterX AE-5 Plus

Поддерживаются студийные наушники с сопротивлением до 600 Ом. Обеспечивается 122-дБ аудиопоток DNR с характеристиками воспроизведения до 32-бит и 384 кГц при сверхнизких искажениях и джиттере. Теперь реализовано кодирование DTS Connect Encoding и Dolby Digital Live.

Creative Sound BlasterX AE-5 Plus

Софт

Настраивается Creative Sound BlasterX AE-5 Plus в центре Sound Blaster Command. В главном окне предлагается быстрый выбор SBX профиля под игры, фильмы и музыку. Каждый из них может быть настроен индивидуально сразу по нескольким параметрам.

Creative Sound BlasterX AE-5 Plus

Детальные настройки эквалайзера. Готовые пресеты под популярные игры и жанры.

Creative Sound BlasterX AE-5 Plus

Настраивается воспроизведение. Выбирается выход под наушники или динамик. Цифровой звук. Фильтры и качество звука.

Creative Sound BlasterX AE-5 Plus

Настройки микрофона. Для него можно задать усиление и качество. Функция контроля.

Creative Sound BlasterX AE-5 Plus

Технология Scout Mode позволит улучшить слышимость шагов и речи.

Creative Sound BlasterX AE-5 Plus

Выбор способа кодирования: Dolby Digital Live или DTS Connect. Отдельная вкладка управления подсветкой. Большое количество эффектов и ручные параметры.

Тесты

Одним из основных вопросов к любому тесту звуковой карты является сравнение и целесообразность со встроенной звуковой подсистемой в материнской плате. Даже несмотря на появление новых поколений чипов, установку аудиофильских конденсаторов и усилителей, звуковая карта Creative Sound BlasterX AE-5 Plus дает заметную разницу в качестве звучания в обычных наушниках и динамиках. С более дорогой акустикой эта разница только увеличивается. ЦАП высокого класса с отличными выходными параметрами. Мы тестировали ее с несколькими наушниками.

Creative Sound BlasterX AE-5 Plus

Из явных отличий идет заметное увеличение громкости без фоновых помех. Также повышается детализация и объем звуковой сцены. В играх звуковая карта дает преимущество в четком позиционировании расположения противников, понимание направления шагов и выстрелов.

Creative Sound BlasterX AE-5 Plus

Итоги по Creative Sound BlasterX AE-5 Plus

Золото. Выбор редакции MegaObzorCreative Sound BlasterX AE-5 Plus – лучшая звуковая карта 2020 года, предлагающая баланс между стоимостью, техническим оснащением и качеством звучания. Поддержка наушников с высоким сопротивлением с отдельным усилением по каналам, программное обеспечение с детальными настройками, выход под внешнюю подсветку. Правильный выбор для тех, кто много времени за ПК проводит в наушниках. Разница в качестве звучания и восприятии сцены полностью оправдывает ее установку в систему.
Creative Sound BlasterX AE-5 Plus получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Creative Sound BlasterX AE-5 Plus
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