Наушники с точным звуком и ANC. Обзор Creative Zen Hybrid 2

Широкое оголовье с мягкой вставкой на внутренней стороне. Для него предусмотрена возможность изменения длины. Направляющие усилены сталью, хорошо фиксируется как в крайних, так и промежуточных положениях.
Сами чаши на поворотных шарнирах, повернуть на 90 градусов и сложить. В таком положении проще разместить в сумке или рюкзаке. Конструкция у гарнитуры прочная.
Чашки овальной формы. На них отсутствуют декоративные и броские элементы, за счет этого смотрится премиально.
Амбушюры с пеной с эффектом памяти. Обтянуты мягкой экокожей. Приятны тактильно и не раздражает при ношении в теплом помещении. Форму после снятия восстанавливают быстро.
На боковом торце у Creative Zen Hybrid 2 кнопки управления режимом шумоподавления, кнопки управления громкостью и питанием. Есть аудиоразъем для проводной передачи звука. Зарядка проводится через USB-C. По корпусу каждой из чашек распределены микрофоны, используемые для анализа окружающего шума.
И тут доступна сразу обширная библиотека пресетов, включая те что заточены под отдельные жанры игр.
Несколько режимов работы для системы шумоподавления. Включения снижения уровня шума от ветра.
Оснащена гарнитура динамиком диаметром 40 мм. Звучат они максимально натурально и детализирована. Звуковая сцена комфортна и широкая. По умолчанию, звук не переукрашивается и выводится без каких-либо примесей. Басы достаточно резкие, но без перетягивания на себя. Обозначают себя ровно настолько, насколько нужно. Высокие частоты в достаточном количестве, не давят и без «песка». Средние частоты задают общую картину композиции. Это натуральное звучание и слушатель в них получает то что задумано автором композиции.
Понравилась работа системы активного шумоподавления. Тестирование совпало с поездкой в Сочи и в них можно было слушая музыку не замечать шума общественного транспорта и самолета, сосредоточившись на воспроизводимом контенте. Доступен режим сквозного прослушивания.
На голове наушники сидят удобно. На уши не давят. Есть необходимые регулировки для подбора посадки индивидуально. Проблем при ношении летом не было, уши не потеют.
Встроенный аккумулятор с емкостью 600 мАч дает более 30 часов автономной работы на среднем уровне громкости. На время также будет влиять использование активного шумоподавления. Зарядка идет через разъем USB-C.