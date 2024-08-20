Наушники с точным звуком и ANC. Обзор Creative Zen Hybrid 2

Беспроводные наушники Creative Zen Hybrid 2 поддерживают функцию гибридного активного шумоподавления и оснащены 40 мм динамиком. Новинка использует технологию беспроводного соединения Bluetooth 5.2 и может похвастать длительным временем автономной работы. Наушники способны устранять до -30 дБ окружающего шума, сохраняя объемное качественное звучание, используя четыре микрофона с активным шумоподавлением. При этом пользователи смогут настраивать предпочтения параметры работы и особенности звучания.

Комплектация

Поставляются в коробке из плотного картона с подробной информацией о возможностях наушников. Комплект включает аудио и USB-кабель, руководство пользователя.

Внешний вид

Представлены в двух версиях цветового исполнения. Выглядят стильно и аккуратно, это традиционные наушники накладного типа.

Широкое оголовье с мягкой вставкой на внутренней стороне. Для него предусмотрена возможность изменения длины. Направляющие усилены сталью, хорошо фиксируется как в крайних, так и промежуточных положениях.

Сами чаши на поворотных шарнирах, повернуть на 90 градусов и сложить. В таком положении проще разместить в сумке или рюкзаке. Конструкция у гарнитуры прочная.

Чашки овальной формы. На них отсутствуют декоративные и броские элементы, за счет этого смотрится премиально.

Амбушюры с пеной с эффектом памяти. Обтянуты мягкой экокожей. Приятны тактильно и не раздражает при ношении в теплом помещении. Форму после снятия восстанавливают быстро.

На боковом торце у Creative Zen Hybrid 2 кнопки управления режимом шумоподавления, кнопки управления громкостью и питанием. Есть аудиоразъем для проводной передачи звука. Зарядка проводится через USB-C. По корпусу каждой из чашек распределены микрофоны, используемые для анализа окружающего шума.

Софт

Наушники сопровождается поддержкой управления с помощью фирменного приложения. При первом подключении было проведена актуализация версии прошивки. Выбирается пресет эквалайзера.

И тут доступна сразу обширная библиотека пресетов, включая те что заточены под отдельные жанры игр.

Несколько режимов работы для системы шумоподавления. Включения снижения уровня шума от ветра.

Тесты

Creative Zen Hybrid 2 для соединения используют Bluetooth 5.2 с кодеками AAC и SBC. Мы тестировали их с несколькими смартфонами, планшетом и ноутбуком. При этом установка приложения необязательная опция, но она расширяет возможность выбора профилей эквалайзера, шумоподавление же переключать можно и без него, используя отдельную кнопку на чашке.

Оснащена гарнитура динамиком диаметром 40 мм. Звучат они максимально натурально и детализирована. Звуковая сцена комфортна и широкая. По умолчанию, звук не переукрашивается и выводится без каких-либо примесей. Басы достаточно резкие, но без перетягивания на себя. Обозначают себя ровно настолько, насколько нужно. Высокие частоты в достаточном количестве, не давят и без «песка». Средние частоты задают общую картину композиции. Это натуральное звучание и слушатель в них получает то что задумано автором композиции.

Понравилась работа системы активного шумоподавления. Тестирование совпало с поездкой в Сочи и в них можно было слушая музыку не замечать шума общественного транспорта и самолета, сосредоточившись на воспроизводимом контенте. Доступен режим сквозного прослушивания.

На голове наушники сидят удобно. На уши не давят. Есть необходимые регулировки для подбора посадки индивидуально. Проблем при ношении летом не было, уши не потеют.

Creative Zen Hybrid 2 обзор

Итоги

Встроенный аккумулятор с емкостью 600 мАч дает более 30 часов автономной работы на среднем уровне громкости. На время также будет влиять использование активного шумоподавления. Зарядка идет через разъем USB-C.Creative Zen Hybrid 2 нам понравились, за доступный ценник получаем качественную гарнитуру с детализированным звучанием, которую можно использовать практически для любых жанров музыки. Подойдут они тем кто любит точный звук и использует во время поездок на работу или в шумном помещении. Складная конструкция, амбушюры с пеной, приложение с библиотекой пресетов эквалайзера, длительное время автономной работы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".