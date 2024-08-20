Наушники с точным звуком и ANC. Обзор Creative Zen Hybrid 2

Беспроводные наушники Creative Zen Hybrid 2 поддерживают функцию гибридного активного шумоподавления и оснащены 40 мм динамиком. Новинка использует технологию беспроводного соединения Bluetooth 5.2 и может похвастать длительным временем автономной работы. Наушники способны устранять до -30 дБ окружающего шума, сохраняя объемное качественное звучание, используя четыре микрофона с активным шумоподавлением. При этом пользователи смогут настраивать предпочтения параметры работы и особенности звучания.

Creative Zen Hybrid 2

Комплектация

Поставляются в коробке из плотного картона с подробной информацией о возможностях наушников. Комплект включает аудио и USB-кабель, руководство пользователя.

Creative Zen Hybrid 2

Внешний вид

Представлены в двух версиях цветового исполнения. Выглядят стильно и аккуратно, это традиционные наушники накладного типа.

Creative Zen Hybrid 2

Широкое оголовье с мягкой вставкой на внутренней стороне. Для него предусмотрена возможность изменения длины. Направляющие усилены сталью, хорошо фиксируется как в крайних, так и промежуточных положениях.

Creative Zen Hybrid 2

Сами чаши на поворотных шарнирах, повернуть на 90 градусов и сложить. В таком положении проще разместить в сумке или рюкзаке. Конструкция у гарнитуры прочная.

Creative Zen Hybrid 2

Чашки овальной формы. На них отсутствуют декоративные и броские элементы, за счет этого смотрится премиально.

Creative Zen Hybrid 2

Амбушюры с пеной с эффектом памяти. Обтянуты мягкой экокожей. Приятны тактильно и не раздражает при ношении в теплом помещении. Форму после снятия восстанавливают быстро.

Creative Zen Hybrid 2

На боковом торце у Creative Zen Hybrid 2 кнопки управления режимом шумоподавления, кнопки управления громкостью и питанием. Есть аудиоразъем для проводной передачи звука. Зарядка проводится через USB-C. По корпусу каждой из чашек распределены микрофоны, используемые для анализа окружающего шума.

Creative Zen Hybrid 2

Софт

Наушники сопровождается поддержкой управления с помощью фирменного приложения. При первом подключении было проведена актуализация версии прошивки. Выбирается пресет эквалайзера.

Creative Zen Hybrid 2

И тут доступна сразу обширная библиотека пресетов, включая те что заточены под отдельные жанры игр.

Creative Zen Hybrid 2

Несколько режимов работы для системы шумоподавления. Включения снижения уровня шума от ветра.

Creative Zen Hybrid 2

Тесты

Creative Zen Hybrid 2 для соединения используют Bluetooth 5.2 с кодеками AAC и SBC. Мы тестировали их с несколькими смартфонами, планшетом и ноутбуком. При этом установка приложения необязательная опция, но она расширяет возможность выбора профилей эквалайзера, шумоподавление же переключать можно и без него, используя отдельную кнопку на чашке.

Creative Zen Hybrid 2

Оснащена гарнитура динамиком диаметром 40 мм. Звучат они максимально натурально и детализирована. Звуковая сцена комфортна и широкая. По умолчанию, звук не переукрашивается и выводится без каких-либо примесей. Басы достаточно резкие, но без перетягивания на себя. Обозначают себя ровно настолько, насколько нужно. Высокие частоты в достаточном количестве, не давят и без «песка». Средние частоты задают общую картину композиции. Это натуральное звучание и слушатель в них получает то что задумано автором композиции.

Creative Zen Hybrid 2

Понравилась работа системы активного шумоподавления. Тестирование совпало с поездкой в Сочи и в них можно было слушая музыку не замечать шума общественного транспорта и самолета, сосредоточившись на воспроизводимом контенте. Доступен режим сквозного прослушивания.

Creative Zen Hybrid 2

На голове наушники сидят удобно. На уши не давят. Есть необходимые регулировки для подбора посадки индивидуально. Проблем при ношении летом не было, уши не потеют.

Creative Zen Hybrid 2

Встроенный аккумулятор с емкостью 600 мАч дает более 30 часов автономной работы на среднем уровне громкости. На время также будет влиять использование активного шумоподавления. Зарядка идет через разъем USB-C.

Creative Zen Hybrid 2 обзор

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorCreative Zen Hybrid 2 нам понравились, за доступный ценник получаем качественную гарнитуру с детализированным звучанием, которую можно использовать практически для любых жанров музыки. Подойдут они тем кто любит точный звук и использует во время поездок на работу или в шумном помещении. Складная конструкция, амбушюры с пеной, приложение с библиотекой пресетов эквалайзера, длительное время автономной работы.
Creative Zen Hybrid 2 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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