Обзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублей

Недорогие смартфоны всегда ставят пользователя перед компромиссами, но вместе с развитием флагманских моделей есть прогресс и у младших версий. Как пример, новинка Cubot P60 при стоимости в районе 7000 рублей, может похвастать 6/128 Гбайт памяти, 6.5-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом, поддержкой емких карт памяти и аккумулятором с емкостью 5000 мАч.

Комплектация

Он уже доступен на Aliexpress в магазине производителя. На доставку у нас ушло 2 недели.Комплект включает силиконовый чехол, скрепку для лотка SIM, кабель USB-C, блок питания, наушники, различную документацию. Собрано все в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением в черном цвете.

Cubot P60 обзор

Внешний вид

Представлен в двух цветах. Помимо изучаемого нами белого, есть и в темном. Оба с дополнительным текстурным рисунком в виде сетки на крышке.

Для своей стоимости выглядит он хорошо. Поверхность крышки не пачкается. Также смартфон изначально был с предустановленным прозрачным чехлом.

Выполнена крышка из пластика. Есть текстурный рисунок, снижающий риск выпадения из рук и сбора загрязнений.

В верхнем углу у Cubot P60 блок камеры с двумя объективами, с характерным для ряда современных новинок исполнением с увеличенным диаметром.

На одном из них основная камера, на втором дополнительный модуль и светодиодная вспышка. Элемент выступает за пределы крышки, являясь точкой опорой, поэтому оптимально использовать с чехлом.

Справа регулятор громкости и кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатка пальца. Расположение его хорошо определяется и слепым методом, за счет того, что кнопка притоплена относительно боковой грани.

В отличие от большинства недорогих смартфонов, тут используется актуальный разъем USB-C. Аудиоразъема нет, вместо него изначально в комплект добавлены проводные наушники без необходимости использования переходника.

Лицевая сторона смартфона защищена стеклом. Переход в боковую грань без заметного закругления. Нанесена защитная пленка.

Экран

Фронтальная камера выведена в островке каплевидной формы. Ширина нижней рамки около 5мм.Оснащается Cubot P60 дисплеем с диагональю 6.57 дюймов. Разрешение 720х1600 пикселей. Соотношение сторон 20:9. Качество изображения для этого ценового сегмента хорошее.

Читаемость сохраняется под разными углами. Подсветка равномерна по всей площади.

Платформа

Аккумулятор

Камера

Работает на базе процессора MediaTek MT6765. Это 8-ядерный процессор, выполненный по 12 нм техпроцессу. Ядра Cortex-A53 и графика PowerVR GE8320. Располагает 6 Гбайт оперативной памяти.С местом под хранение выделено пространство объемом 128 Гбайт. Также сохранена возможность расширения пространства с использованием емкой карты памяти.Поддерживает LTE, двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Работают модули соединения стабильно. NFC у телефона нет.Установлен аккумулятор с емкостью 5000 мАч. С выставленным на максимальную яркость экраном хватает его на 7.5 часов. Комплектуется смартфон зарядкой мощностью 10 Вт.Главный сенсор с разрешением 20 Мп, это Samsung ISOCELL 2T7. В приложении нет дополнительных режимов, предлагается только быстрое переключение между фото и видеосъемкой.

Фронтальная камера с разрешением 8 Мп. В дневное время снимает с хорошим уровнем детализации.

Софт

Итоги

Здесь чистая операционная Android 12 без дополнительного софта, рекламы, посторонних уведомлений. Работает система стабильно.В итоге за 7000 рублей получаем смартфон, который может составить успешную конкуренцию моделям в сегменте от 10 до 15 тысяч рублей, представленным в российской рознице. Cubot P60 предлагает запас по объему памяти (6/128 Гбайт), дисплей HD+ с каплевидным вырезом, аккумулятор с хорошими показателями автономности, разъем USB-C, чехол и зарядку в комплекте. Не устроить может отсутствие NFC.