Обзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублей

Недорогие смартфоны всегда ставят пользователя перед компромиссами, но вместе с развитием флагманских моделей есть прогресс и у младших версий. Как пример, новинка Cubot P60 при стоимости в районе 7000 рублей, может похвастать 6/128 Гбайт памяти, 6.5-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом, поддержкой емких карт памяти и аккумулятором с емкостью 5000 мАч.

Cubot P60

Он уже доступен на Aliexpress в магазине производителя. На доставку у нас ушло 2 недели.
Лучшая цена Cubot P60

Комплектация

Комплект включает силиконовый чехол, скрепку для лотка SIM, кабель USB-C, блок питания, наушники, различную документацию. Собрано все в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением в черном цвете.

Cubot P60

Cubot P60 обзор

Внешний вид

Представлен в двух цветах. Помимо изучаемого нами белого, есть и в темном. Оба с дополнительным текстурным рисунком в виде сетки на крышке.

Cubot P60

Для своей стоимости выглядит он хорошо. Поверхность крышки не пачкается. Также смартфон изначально был с предустановленным прозрачным чехлом.

Cubot P60

Выполнена крышка из пластика. Есть текстурный рисунок, снижающий риск выпадения из рук и сбора загрязнений.

Cubot P60

В верхнем углу у Cubot P60 блок камеры с двумя объективами, с характерным для ряда современных новинок исполнением с увеличенным диаметром.

Cubot P60

На одном из них основная камера, на втором дополнительный модуль и светодиодная вспышка. Элемент выступает за пределы крышки, являясь точкой опорой, поэтому оптимально использовать с чехлом.

Cubot P60

Справа регулятор громкости и кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатка пальца. Расположение его хорошо определяется и слепым методом, за счет того, что кнопка притоплена относительно боковой грани.

Cubot P60

В отличие от большинства недорогих смартфонов, тут используется актуальный разъем USB-C. Аудиоразъема нет, вместо него изначально в комплект добавлены проводные наушники без необходимости использования переходника.

Cubot P60

Лицевая сторона смартфона защищена стеклом. Переход в боковую грань без заметного закругления. Нанесена защитная пленка.

Cubot P60

Фронтальная камера выведена в островке каплевидной формы. Ширина нижней рамки около 5мм.

Экран

Оснащается Cubot P60 дисплеем с диагональю 6.57 дюймов. Разрешение 720х1600 пикселей. Соотношение сторон 20:9. Качество изображения для этого ценового сегмента хорошее.

Cubot P60

Читаемость сохраняется под разными углами. Подсветка равномерна по всей площади.

Cubot P60

Платформа

Работает на базе процессора MediaTek MT6765. Это 8-ядерный процессор, выполненный по 12 нм техпроцессу. Ядра Cortex-A53 и графика PowerVR GE8320. Располагает 6 Гбайт оперативной памяти.

С местом под хранение выделено пространство объемом 128 Гбайт. Также сохранена возможность расширения пространства с использованием емкой карты памяти.

Поддерживает LTE, двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Работают модули соединения стабильно. NFC у телефона нет.

Аккумулятор

Установлен аккумулятор с емкостью 5000 мАч. С выставленным на максимальную яркость экраном хватает его на 7.5 часов. Комплектуется смартфон зарядкой мощностью 10 Вт.

Камера

Главный сенсор с разрешением 20 Мп, это Samsung ISOCELL 2T7. В приложении нет дополнительных режимов, предлагается только быстрое переключение между фото и видеосъемкой.

Cubot P60

Cubot P60

Cubot P60

Cubot P60

Cubot P60

Фронтальная камера с разрешением 8 Мп. В дневное время снимает с хорошим уровнем детализации.

Cubot P60

Софт

Здесь чистая операционная Android 12 без дополнительного софта, рекламы, посторонних уведомлений. Работает система стабильно.

Итоги

В итоге за 7000 рублей получаем смартфон, который может составить успешную конкуренцию моделям в сегменте от 10 до 15 тысяч рублей, представленным в российской рознице. Cubot P60 предлагает запас по объему памяти (6/128 Гбайт), дисплей HD+ с каплевидным вырезом, аккумулятор с хорошими показателями автономности, разъем USB-C, чехол и зарядку в комплекте. Не устроить может отсутствие NFC.
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