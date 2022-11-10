Обзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублей

Недорогие смартфоны всегда ставят пользователя перед компромиссами, но вместе с развитием флагманских моделей есть прогресс и у младших версий. Как пример, новинка Cubot P60 при стоимости в районе 7000 рублей, может похвастать 6/128 Гбайт памяти, 6.5-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом, поддержкой емких карт памяти и аккумулятором с емкостью 5000 мАч.
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Комплектация
Комплект включает силиконовый чехол, скрепку для лотка SIM, кабель USB-C, блок питания, наушники, различную документацию. Собрано все в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением в черном цвете.
Cubot P60 обзор
Внешний вид
Представлен в двух цветах. Помимо изучаемого нами белого, есть и в темном. Оба с дополнительным текстурным рисунком в виде сетки на крышке.
Для своей стоимости выглядит он хорошо. Поверхность крышки не пачкается. Также смартфон изначально был с предустановленным прозрачным чехлом.
Выполнена крышка из пластика. Есть текстурный рисунок, снижающий риск выпадения из рук и сбора загрязнений.
В верхнем углу у Cubot P60 блок камеры с двумя объективами, с характерным для ряда современных новинок исполнением с увеличенным диаметром.
На одном из них основная камера, на втором дополнительный модуль и светодиодная вспышка. Элемент выступает за пределы крышки, являясь точкой опорой, поэтому оптимально использовать с чехлом.
Справа регулятор громкости и кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатка пальца. Расположение его хорошо определяется и слепым методом, за счет того, что кнопка притоплена относительно боковой грани.
В отличие от большинства недорогих смартфонов, тут используется актуальный разъем USB-C. Аудиоразъема нет, вместо него изначально в комплект добавлены проводные наушники без необходимости использования переходника.
Лицевая сторона смартфона защищена стеклом. Переход в боковую грань без заметного закругления. Нанесена защитная пленка.
Фронтальная камера выведена в островке каплевидной формы. Ширина нижней рамки около 5мм.
Экран
Оснащается Cubot P60 дисплеем с диагональю 6.57 дюймов. Разрешение 720х1600 пикселей. Соотношение сторон 20:9. Качество изображения для этого ценового сегмента хорошее.
Читаемость сохраняется под разными углами. Подсветка равномерна по всей площади.
Платформа
Работает на базе процессора MediaTek MT6765. Это 8-ядерный процессор, выполненный по 12 нм техпроцессу. Ядра Cortex-A53 и графика PowerVR GE8320. Располагает 6 Гбайт оперативной памяти.
С местом под хранение выделено пространство объемом 128 Гбайт. Также сохранена возможность расширения пространства с использованием емкой карты памяти.
Поддерживает LTE, двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Работают модули соединения стабильно. NFC у телефона нет.
Аккумулятор
Установлен аккумулятор с емкостью 5000 мАч. С выставленным на максимальную яркость экраном хватает его на 7.5 часов. Комплектуется смартфон зарядкой мощностью 10 Вт.
Камера
Главный сенсор с разрешением 20 Мп, это Samsung ISOCELL 2T7. В приложении нет дополнительных режимов, предлагается только быстрое переключение между фото и видеосъемкой.
Фронтальная камера с разрешением 8 Мп. В дневное время снимает с хорошим уровнем детализации.
Софт
Здесь чистая операционная Android 12 без дополнительного софта, рекламы, посторонних уведомлений. Работает система стабильно.
Итоги
В итоге за 7000 рублей получаем смартфон, который может составить успешную конкуренцию моделям в сегменте от 10 до 15 тысяч рублей, представленным в российской рознице. Cubot P60 предлагает запас по объему памяти (6/128 Гбайт), дисплей HD+ с каплевидным вырезом, аккумулятор с хорошими показателями автономности, разъем USB-C, чехол и зарядку в комплекте. Не устроить может отсутствие NFC.