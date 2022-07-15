Обзор Cubot Pocket. Компактный смартфон 2022

Еще совсем недавно смартфоны с диагональю экрана выше 5.4-дюймов назывались фаблетами, а в народе именовались «лопатами». Это же касалось и критики со стороны владельцев iPhone, решений, работающих на базе Android, хотя спустя короткое время об этом забыли и спрос на версию Mini сейчас настолько мал, что компания откажется от нее в ближайшем будущем. Тем интереснее стал анонс и старт продаж Cubot Pocket с экраном диагональю 4-дюйма, при этом он еще и поддерживает бесконтактные платежи и оснащен актуальным набором памяти (4 и 64 Гбайт).

Комплектация

Относится новинка к недорогому ценовому сегменту. Традиционным каналом для нее выступает Aliexpress, в официальном магазине он доступен за 9500 рублей (стоимость зависит от внутреннего курса площадки).Комплект его включает прозрачный силиконовый чехол, USB-C кабель, зарядное устройство, а также различную документацию. Собрано все в коробке из плотного картона черного цвета с минималистичным оформлением.

Внешний вид

Для начала приведем сравнение габаритов со смартфонов Pixel 6, по современным меркам он считается компактным. По ширине и высоте немногим больше пластиковой карточки.

Но отметим увеличенную толщину корпуса. Составляет она 12.5 сантиметров.

Смартфон в течение недели эксплуатировал в качестве основного ребенок возрастом 7-лет. Для него он был удобен, за счет габаритов помещается в кармане детской куртки.

Представлен в трех расцветках корпуса: красной, черной и золотистой. В зависимости от выбранной меняется цвет боковой рамки, выполненной из металла.

Внешне Cubot Pocket напоминает Vertu «на минималках». В целом на фоне безликих моноблоков, смотрится интересно.

В плане качества сборки нареканий нет. Монолитен, крышка пластиковая, не продавливается при сдавливании.

Есть текстурный рисунок в виде мелкой сетки. Он приятен тактильно и с ним меньше риска его уронить.

В верхнем углу объектив основной камеры и светодиодная вспышка. Не выступают за пределы основной плоскости. Смартфон можно эксплуатировать и без установки чехла.

Традиционный набор кнопок управления распределен по боковым граням. Справа кнопка включения, слева регулятор громкости.

Зарядка проходит через разъем USB-C, расположенный на нижней грани. В комплекте есть и зарядка, и кабель.

Лицевая сторона с защитным стеклом. Понравилось отсутствие закругленных боковых рамок. С завода также нанесено дополнительное защитное стекло.

На нижней рамке три сенсорные кнопки. Сверху решетка динамика, фронтальная камера, датчики приближения и освещения.

Корпус неразборный. На левой грани у него спаренный лоток под две nanoSIM, одна из них заменяется на карту памяти формата microSD.

Экран

Для вывода изображения в Cubot Pocket используется экран с диагональю 4-дюйма. Разрешение 1080х540 пикселей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Между защитным стеклом и матрицей у него нет воздушной прослойки. Подсветка равномерна.

Уровень максимальной яркости не рекордный, но вполне позволял использовать смартфон на улице в солнечную погоду. Сенсорный слой на нажатия реагировал корректно, но из-за уменьшенной диагонали потребуется некоторое время на привыкание для набора текста с помощью клавиатуры.

Начинка

В качестве платформы выбран 4-ядерный Unisoc Tiger T310. Одно ядро Cortex-A75 и три ядра Cortex-A55. Встроенная графика PowerVR GT7200. Процессор ориентирован на недорогие системы, выступает альтернативой MediaTek Helio P65 и Snapdragon 662.

Располагает хорошим набором памяти, для ценового сегмента до 10 тысяч рублей, состоящим из 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти.

Явной нехватки с рабочими приложениями, браузером и социальными сетями замечено не было. Позволяет играть в казуальные игры, а популярная Genshin Impact работала на низких настройках графики.

Аккумулятор

Оснащен двухдиапазонным Wi-Fi, Bluetooth 5.0 с базовыми аудиокодеками и LTE со скоростью до 150 Мбит/с. Работу бесконтактных платежей проверяли с приложением Mir Pay.Автономную работу Cubot Pocket обеспечивает батарейка с емкостью 3000 мАч. С выставленной на максимальную яркость экраном работает беспрерывно около 7 часов. В типовых сценариях это полный рабочий день и зарядка перед сном. Комплектный адаптер питания мощностью 10W.

Камера

Главная камера с разрешением 16 Мп. Автофокусировка и дополнительные режимы съемки. В дневное время дает хорошее качество съемки. В движении чаще всего снимки смазаны.

Тест камеры Cubot Pocket

Все изображения выше кликабельны, по ссылкам открываются исходники. Видео пишет в разрешении Full HD.Фронтальная камера с разрешением 5 Мп. Не разгуляешься, но задачи видеосъемки решит.

Софт

Это редкий случай, когда в памяти идут только приложения из пакета Google. Нет назойливой рекламы, предустановленных игр и приложений. Установлена на нем актуальная Android 11, без стороннего лаунчера.

Итоги

Cubot Pocket будет хорош как телефон для ребенка или подростка, решая задачи обеспечения связи, доступа к мессенджерам и приложениям, а также простым играм в свободное время, позволяя проводить бесконтактные покупки в магазинах. Также можно рассматривать как вторую «трубку» к iPhone и флагманам Android, устанавливая дополнительные SIM и осуществляя платежи. С учетом стоимости в 9-9.5 рублей отличная альтернатива, представленным на российских полках, смартфонам.