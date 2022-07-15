Обзор Cubot Pocket. Компактный смартфон 2022

Относится новинка к недорогому ценовому сегменту. Традиционным каналом для нее выступает Aliexpress, в официальном магазине он доступен за 9500 рублей (стоимость зависит от внутреннего курса площадки).
Но отметим увеличенную толщину корпуса. Составляет она 12.5 сантиметров.
Смартфон в течение недели эксплуатировал в качестве основного ребенок возрастом 7-лет. Для него он был удобен, за счет габаритов помещается в кармане детской куртки.
Представлен в трех расцветках корпуса: красной, черной и золотистой. В зависимости от выбранной меняется цвет боковой рамки, выполненной из металла.
Внешне Cubot Pocket напоминает Vertu «на минималках». В целом на фоне безликих моноблоков, смотрится интересно.
В плане качества сборки нареканий нет. Монолитен, крышка пластиковая, не продавливается при сдавливании.
Есть текстурный рисунок в виде мелкой сетки. Он приятен тактильно и с ним меньше риска его уронить.
В верхнем углу объектив основной камеры и светодиодная вспышка. Не выступают за пределы основной плоскости. Смартфон можно эксплуатировать и без установки чехла.
Традиционный набор кнопок управления распределен по боковым граням. Справа кнопка включения, слева регулятор громкости.
Зарядка проходит через разъем USB-C, расположенный на нижней грани. В комплекте есть и зарядка, и кабель.
Лицевая сторона с защитным стеклом. Понравилось отсутствие закругленных боковых рамок. С завода также нанесено дополнительное защитное стекло.
На нижней рамке три сенсорные кнопки. Сверху решетка динамика, фронтальная камера, датчики приближения и освещения.
Корпус неразборный. На левой грани у него спаренный лоток под две nanoSIM, одна из них заменяется на карту памяти формата microSD.
Уровень максимальной яркости не рекордный, но вполне позволял использовать смартфон на улице в солнечную погоду. Сенсорный слой на нажатия реагировал корректно, но из-за уменьшенной диагонали потребуется некоторое время на привыкание для набора текста с помощью клавиатуры.
Располагает хорошим набором памяти, для ценового сегмента до 10 тысяч рублей, состоящим из 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти.
Явной нехватки с рабочими приложениями, браузером и социальными сетями замечено не было. Позволяет играть в казуальные игры, а популярная Genshin Impact работала на низких настройках графики.
Оснащен двухдиапазонным Wi-Fi, Bluetooth 5.0 с базовыми аудиокодеками и LTE со скоростью до 150 Мбит/с. Работу бесконтактных платежей проверяли с приложением Mir Pay.
Главная камера с разрешением 16 Мп. Автофокусировка и дополнительные режимы съемки. В дневное время дает хорошее качество съемки. В движении чаще всего снимки смазаны.
Это редкий случай, когда в памяти идут только приложения из пакета Google. Нет назойливой рекламы, предустановленных игр и приложений. Установлена на нем актуальная Android 11, без стороннего лаунчера.