Обзор Cubot Pocket. Компактный смартфон 2022

Еще совсем недавно смартфоны с диагональю экрана выше 5.4-дюймов назывались фаблетами, а в народе именовались «лопатами». Это же касалось и критики со стороны владельцев iPhone, решений, работающих на базе Android, хотя спустя короткое время об этом забыли и спрос на версию Mini сейчас настолько мал, что компания откажется от нее в ближайшем будущем. Тем интереснее стал анонс и старт продаж Cubot Pocket с экраном диагональю 4-дюйма, при этом он еще и поддерживает бесконтактные платежи и оснащен актуальным набором памяти (4 и 64 Гбайт).

Обзор Cubot Pocket

Относится новинка к недорогому ценовому сегменту. Традиционным каналом для нее выступает Aliexpress, в официальном магазине он доступен за 9500 рублей (стоимость зависит от внутреннего курса площадки).

Комплектация

Комплект его включает прозрачный силиконовый чехол, USB-C кабель, зарядное устройство, а также различную документацию. Собрано все в коробке из плотного картона черного цвета с минималистичным оформлением.

Комплектация Cubot Pocket

Внешний вид

Для начала приведем сравнение габаритов со смартфонов Pixel 6, по современным меркам он считается компактным. По ширине и высоте немногим больше пластиковой карточки.

Внешний вид Cubot Pocket

Но отметим увеличенную толщину корпуса. Составляет она 12.5 сантиметров.

Внешний вид Cubot Pocket

Смартфон в течение недели эксплуатировал в качестве основного ребенок возрастом 7-лет. Для него он был удобен, за счет габаритов помещается в кармане детской куртки.

Внешний вид Cubot Pocket

Представлен в трех расцветках корпуса: красной, черной и золотистой. В зависимости от выбранной меняется цвет боковой рамки, выполненной из металла.

Внешний вид Cubot Pocket

Внешне Cubot Pocket напоминает Vertu «на минималках». В целом на фоне безликих моноблоков, смотрится интересно.

Внешний вид Cubot Pocket

В плане качества сборки нареканий нет. Монолитен, крышка пластиковая, не продавливается при сдавливании.

Внешний вид Cubot Pocket

Есть текстурный рисунок в виде мелкой сетки. Он приятен тактильно и с ним меньше риска его уронить.

Внешний вид Cubot Pocket

В верхнем углу объектив основной камеры и светодиодная вспышка. Не выступают за пределы основной плоскости. Смартфон можно эксплуатировать и без установки чехла.

Внешний вид Cubot Pocket

Традиционный набор кнопок управления распределен по боковым граням. Справа кнопка включения, слева регулятор громкости.

Внешний вид Cubot Pocket

Зарядка проходит через разъем USB-C, расположенный на нижней грани. В комплекте есть и зарядка, и кабель.

Внешний вид Cubot Pocket

Лицевая сторона с защитным стеклом. Понравилось отсутствие закругленных боковых рамок. С завода также нанесено дополнительное защитное стекло.

Внешний вид Cubot Pocket

На нижней рамке три сенсорные кнопки. Сверху решетка динамика, фронтальная камера, датчики приближения и освещения.

Внешний вид Cubot Pocket

Корпус неразборный. На левой грани у него спаренный лоток под две nanoSIM, одна из них заменяется на карту памяти формата microSD.

Внешний вид Cubot Pocket

Экран

Для вывода изображения в Cubot Pocket используется экран с диагональю 4-дюйма. Разрешение 1080х540 пикселей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Между защитным стеклом и матрицей у него нет воздушной прослойки. Подсветка равномерна.

Экран Cubot Pocket

Уровень максимальной яркости не рекордный, но вполне позволял использовать смартфон на улице в солнечную погоду. Сенсорный слой на нажатия реагировал корректно, но из-за уменьшенной диагонали потребуется некоторое время на привыкание для набора текста с помощью клавиатуры.

Экран Cubot Pocket

Начинка

В качестве платформы выбран 4-ядерный Unisoc Tiger T310. Одно ядро Cortex-A75 и три ядра Cortex-A55. Встроенная графика PowerVR GT7200. Процессор ориентирован на недорогие системы, выступает альтернативой MediaTek Helio P65 и Snapdragon 662.

Тесты Cubot Pocket

Располагает хорошим набором памяти, для ценового сегмента до 10 тысяч рублей, состоящим из 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти.

Тесты Cubot Pocket

Явной нехватки с рабочими приложениями, браузером и социальными сетями замечено не было. Позволяет играть в казуальные игры, а популярная Genshin Impact работала на низких настройках графики.

Тесты Cubot Pocket

Оснащен двухдиапазонным Wi-Fi, Bluetooth 5.0 с базовыми аудиокодеками и LTE со скоростью до 150 Мбит/с. Работу бесконтактных платежей проверяли с приложением Mir Pay.

Аккумулятор

Автономную работу Cubot Pocket обеспечивает батарейка с емкостью 3000 мАч. С выставленной на максимальную яркость экраном работает беспрерывно около 7 часов. В типовых сценариях это полный рабочий день и зарядка перед сном. Комплектный адаптер питания мощностью 10W.

Аккумулятор Cubot Pocket

Камера

Камера Cubot Pocket

Главная камера с разрешением 16 Мп. Автофокусировка и дополнительные режимы съемки. В дневное время дает хорошее качество съемки. В движении чаще всего снимки смазаны.

Камера Cubot Pocket

Камера Cubot Pocket

Камера Cubot Pocket

Камера Cubot Pocket

Камера Cubot Pocket

Камера Cubot Pocket

Камера Cubot Pocket

Камера Cubot Pocket

Камера Cubot Pocket

Все изображения выше кликабельны, по ссылкам открываются исходники. Видео пишет в разрешении Full HD.

Тест камеры Cubot Pocket

Фронтальная камера с разрешением 5 Мп. Не разгуляешься, но задачи видеосъемки решит.

Камера Cubot Pocket

Софт

Софт Cubot Pocket

Это редкий случай, когда в памяти идут только приложения из пакета Google. Нет назойливой рекламы, предустановленных игр и приложений. Установлена на нем актуальная Android 11, без стороннего лаунчера.

Софт Cubot Pocket

Итоги

Cubot Pocket будет хорош как телефон для ребенка или подростка, решая задачи обеспечения связи, доступа к мессенджерам и приложениям, а также простым играм в свободное время, позволяя проводить бесконтактные покупки в магазинах. Также можно рассматривать как вторую «трубку» к iPhone и флагманам Android, устанавливая дополнительные SIM и осуществляя платежи. С учетом стоимости в 9-9.5 рублей отличная альтернатива, представленным на российских полках, смартфонам.
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