Обзор DELL INSPIRON 5370. Легкий и стильный ноутбук с Radeon 530

Сегодня героем обзора будет 13-дюймовый ноутбук DELL INSPIRON 5370 с графикой AMD Radeon 530 и процессором Intel Core i5-8250U. Обеспечивается высокий уровень быстродействия и автономности. Также из особенностей отметим поддержку технологий CinemaSound и CinemaStream. К моменту публикации его продажи уже стартовали.

DELL INSPIRON 5370 обзор

Список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона с общей технической информацией. Комплект включает блок питания и техническая документация.

Внешний вид

DELL INSPIRON 5370 компактный и стильный ноутбук. Вес 1.4 килограмма. По центру крышки красуется хромированный логотип производителя.

В оформлении преобладает серебристый цвет. Сборка проведена качественно, корпус устойчив к физическим деформациям.

Нижняя часть ноутбука выполнена из алюминия. Есть несколько вентиляционных отверстий и четыре прорезиненные ножки, обеспечивающие устойчивое расположение на ровной поверхности.

Крышка также сделана из металла. Открывается без усилий, выбранное положение фиксируется и не смещается.

Рамки вокруг экрана характерной ширины. Поверхность экрана матовая.

Клавиатура с классическим набором клавиш без цифрового блока. Кнопки с низким профилем. Символы нанесены краской.

Тачпад с двумя кнопками. Чувствительность хорошая. Он немного смещен левее относительно центра. Поддерживаются жесты.

На левой грани у DELL INSPIRON 5370 гнездо питания, USB Type-C, HDMI и разъем под наушники.

Справа замок Кенсингтона, два USB 3.0 разъема и слот под карту памяти microSD.

Комплектный блок питания идет с USB Type-C. С учетом этого под периферию остается только два полноразмерных USB.

Экран

Возможности апгрейда в той модели ограничены заменой планок оперативной памяти и М.2 накопителя.

Установлена 13-дюймовая IPS-матрица с разрешением Full HD. Изображение хорошо читается под разными углами обзора. Отдельные пиксели при обычном расположении не заметны. Контрастность и яркость высокие. Экран не отличается точностью цветопередачи.

Начинка

Тестируемая нами модификация построена на базе процессора Intel Core i5-8250U. Также есть с Intel Core i3-7130U и Intel Core i7-8550U. Все они седьмого поколения. Встроенная графика Intel UHD Graphics 620. Дискретная графика AMD Radeon 530.

Под хранение данных выделен SSD-диск объемом 256 Гбайт.

Располагает система 4 Гбайт оперативной памяти. Объем в последующем сможет увеличить сам пользователь. Быстродействия достаточно под просмотр видео в высоком разрешении, работе с таблицами и документами. Несмотря на дискретную графику на игры со сложной графикой рассчитывать не стоит.

На борту двухдиапазонный Wi-Fi (адаптер Qualcomm QCA9377). Поддерживается Bluetooth 4.1.

Аккумулятор

Итоги по DELL INSPIRON 5370

Установлена несъемная батарея 38 Вт*ч. В смешанном сценарии с постоянно выключенным экраном его хватает примерно на 4.5 часа работы. В максимальной нагрузке (игры) время сокращается до 2 часов. Показатели автономности не рекордные.DELL INSPIRON 5370 – добротный ноутбук, подходящий под ежедневную эксплуатацию. Легкий, компактный и стильный корпус. Со своей стороны рекомендуем выбрать модификацию со встроенной видеокартой, дискретная AMD Radeon 530 не дает заметного преимущества. Не устроить могут ограниченное количество портов USB и скромные показатели автономной работы.