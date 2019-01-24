Обзор DELL INSPIRON 5370. Легкий и стильный ноутбук с Radeon 530

2019-01-24, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - DELL INSPIRON 5370; [264]
Сегодня героем обзора будет 13-дюймовый ноутбук DELL INSPIRON 5370 с графикой AMD Radeon 530 и процессором Intel Core i5-8250U. Обеспечивается высокий уровень быстродействия и автономности. Также из особенностей отметим поддержку технологий CinemaSound и CinemaStream. К моменту публикации его продажи уже стартовали.

DELL INSPIRON 5370

Список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

DELL INSPIRON 5370 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона с общей технической информацией. Комплект включает блок питания и техническая документация.

DELL INSPIRON 5370

Внешний вид

DELL INSPIRON 5370 компактный и стильный ноутбук. Вес 1.4 килограмма. По центру крышки красуется хромированный логотип производителя.

DELL INSPIRON 5370

В оформлении преобладает серебристый цвет. Сборка проведена качественно, корпус устойчив к физическим деформациям.

DELL INSPIRON 5370

Нижняя часть ноутбука выполнена из алюминия. Есть несколько вентиляционных отверстий и четыре прорезиненные ножки, обеспечивающие устойчивое расположение на ровной поверхности.

DELL INSPIRON 5370

Крышка также сделана из металла. Открывается без усилий, выбранное положение фиксируется и не смещается.

DELL INSPIRON 5370

Рамки вокруг экрана характерной ширины. Поверхность экрана матовая.

DELL INSPIRON 5370

Клавиатура с классическим набором клавиш без цифрового блока. Кнопки с низким профилем. Символы нанесены краской.

DELL INSPIRON 5370

Тачпад с двумя кнопками. Чувствительность хорошая. Он немного смещен левее относительно центра. Поддерживаются жесты.

DELL INSPIRON 5370

На левой грани у DELL INSPIRON 5370 гнездо питания, USB Type-C, HDMI и разъем под наушники.

DELL INSPIRON 5370

Справа замок Кенсингтона, два USB 3.0 разъема и слот под карту памяти microSD.

DELL INSPIRON 5370

Комплектный блок питания идет с USB Type-C. С учетом этого под периферию остается только два полноразмерных USB.

DELL INSPIRON 5370

Возможности апгрейда в той модели ограничены заменой планок оперативной памяти и М.2 накопителя.

Экран

DELL INSPIRON 5370

Установлена 13-дюймовая IPS-матрица с разрешением Full HD. Изображение хорошо читается под разными углами обзора. Отдельные пиксели при обычном расположении не заметны. Контрастность и яркость высокие. Экран не отличается точностью цветопередачи.

DELL INSPIRON 5370

Начинка

Тестируемая нами модификация построена на базе процессора Intel Core i5-8250U. Также есть с Intel Core i3-7130U и Intel Core i7-8550U. Все они седьмого поколения. Встроенная графика Intel UHD Graphics 620. Дискретная графика AMD Radeon 530.

DELL INSPIRON 5370

DELL INSPIRON 5370

DELL INSPIRON 5370

Под хранение данных выделен SSD-диск объемом 256 Гбайт.

DELL INSPIRON 5370

Располагает система 4 Гбайт оперативной памяти. Объем в последующем сможет увеличить сам пользователь. Быстродействия достаточно под просмотр видео в высоком разрешении, работе с таблицами и документами. Несмотря на дискретную графику на игры со сложной графикой рассчитывать не стоит.

DELL INSPIRON 5370

DELL INSPIRON 5370

На борту двухдиапазонный Wi-Fi (адаптер Qualcomm QCA9377). Поддерживается Bluetooth 4.1.

DELL INSPIRON 5370

DELL INSPIRON 5370

Аккумулятор

Установлена несъемная батарея 38 Вт*ч. В смешанном сценарии с постоянно выключенным экраном его хватает примерно на 4.5 часа работы. В максимальной нагрузке (игры) время сокращается до 2 часов. Показатели автономности не рекордные.

Итоги по DELL INSPIRON 5370

DELL INSPIRON 5370 – добротный ноутбук, подходящий под ежедневную эксплуатацию. Легкий, компактный и стильный корпус. Со своей стороны рекомендуем выбрать модификацию со встроенной видеокартой, дискретная AMD Radeon 530 не дает заметного преимущества. Не устроить могут ограниченное количество портов USB и скромные показатели автономной работы.

Комментарии:
Основные правила при покупке стиральной ...
Основные правила при покупке стиральной Стирка — одна из главных забот каждой женщины. Собираясь ...
Dota 2 – игра покорившая миллионы...
Dota 2 – игра покорившая миллионыDota 2 является одной из самых популярных онлайн игр, если не самой популярной. Число игроков, которые...
Как выбрать холодильник...
Как выбрать холодильникВыбор крупной бытовой техники требует тщательного и внимательного подхода, поскольку такие устройства дол...
Бюджетный смартфон Redmi Go будет стоить...
Бюджетный смартфон Redmi Go будет стоитьВ сеть утекли характеристики бюджетного смартфона Redmi Go, который должен стать самой доступной моделью ...
Флагману Xiaomi Mi 9 прочат четыре каме...
Флагману Xiaomi Mi 9 прочат четыре камеСетевые источники поделились подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 9, который еще не был предст...
Беззеркальная камера Olympus OM-D E-M1X ...
Беззеркальная камера Olympus OM-D E-M1X Компания Olympus пополнила ассортимент беззеркальных камер системы Micro Four Thirds топовой моделью OM-D...
Представлен 49-дюймовый изогнутый монито...
Представлен 49-дюймовый изогнутый монитоКомпания Asus официально представила игровой монитор ROG Strix XG49VQ, который был впервые показан еще в ...
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti оценена в 280...
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti оценена в 280Сетевые источники поделились подробностями о дате выхода и ценах на видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор DELL INSPIRON 5370. Легкий и стильный ноутбук с Radeon 530Обзор DELL INSPIRON 5370. Легкий и стильный ноутбук с Radeon 530
Обзор Street Storm CVR-N8810W-G. Видеорегистратор с GPS и Wi-FiОбзор Street Storm CVR-N8810W-G. Видеорегистратор с GPS и Wi-Fi
Обзор Razer Seiren X. Микрофон для стримов на Twitch и YoutubeОбзор Razer Seiren X. Микрофон для стримов на Twitch и Youtube
Обзор Honor View 20 128GB. Обзор Honor View 20 128GB.
Обзор Arctic Freezer 34 eSports Edition. Лучше, тише и холоднееОбзор Arctic Freezer 34 eSports Edition. Лучше, тише и холоднее
Предварительный обзор Honor View 20. Тел...
Предварительный обзор Honor View 20. ТелНекоторое время назад, когда в сети только-только появилась информация о смартфонах с вырезом в дисплее в...
Обзор Paper.io 2. Захватываем территорию...
Обзор Paper.io 2. Захватываем территориюВ последнее время казуальные игры не выделяются какой-то уникальностью и напоминают друг друга практическ...
Предварительный обзор Cougar Immersa Pro...
Предварительный обзор Cougar Immersa ProДля подавляющего большинства современных геймеров игровая гарнитура является чем-то большим, нежели прост...
Обзор Color Bumb 3. Напрягаем ваш смартф...
Обзор Color Bumb 3. Напрягаем ваш смартфСкажу честно — большинство современных казуальных игр не вызывают у меня каких-то теплых чувств, не говор...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad X1...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad X1В последнее время пользователи привыкли думать, что единственным рабочим ноутбуком является MacBook. Но, ...
Обзор Slope Run. Простая и увлекательная...
Обзор Slope Run. Простая и увлекательнаяОт казуальных игр мы требуем либо простого и понятного геймплея, который позволит зайти в игру и сразу по...
Предварительный обзор ASUS StudioBook S....
Предварительный обзор ASUS StudioBook S.В последнее время мы все привыкли к тому, что для работы есть один ноутбук — MacBook Pro. Конечно, можно ...
Обзор Ace Combat 7: Skies Unknown. Лучши...
Обзор Ace Combat 7: Skies Unknown. ЛучшиМне всегда нравились японские разработчики своей любовью к деталям и мелочам, на которые обычно все закры...
Предварительный обзор Raijintek Delos RB...
Предварительный обзор Raijintek Delos RBВ последнее время производители компьютерного железа стали активно работать в направлении дизайнерских ре...
Предварительный обзор LucidSound LS41. П...
Предварительный обзор LucidSound LS41. ПИгровые гарнитуры давно перестали быть просто средством передачи звука в уши геймера. Сегодня, если вы хо...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus AD2...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus AD2В последнее время игровых мониторов появилось нереально много и каждый обладает какими-то своими особенны...
Обзор Lemmings. Странная головоломка...
Обзор Lemmings. Странная головоломкаИграть в головоломки на смартфоне то еще удовольствие — иногда разработчик делает слишком сложные уровни,...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor