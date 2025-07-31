Представлен лёгкий бизнес-ноутбук NEC VersaPro UltraLite Type VY

Компания NEC пополнила ассортимент бизнес-ноутбуков моделью VersaPro UltraLite Type VY, главной особенностью которой стал ультралегкий (995 граммов) корпус из углеродного материала от Toray.

Новинку также оснастили чипами Intel Core Ultra 7 (258V/256V) и Intel Core Ultra 5, 16 ГБ или 32 ГБ ОЗУ LPDDR5, твердотельным накопителем вместимостью от 256 ГБ до 1 ТБ, соответствием категории Copilot+ PC с поддержкой функций искусственного интеллекта, 13,3-дюймовым TFT-LCD экраном с разрешением 1920:1200 точек и антибликовым покрытием, опциональным сенсорным дисплеем, батареей с автономностью до 20,1 часа просмотра видео, четырьмя интерфейсами USB 10 Гбит/с (USB 3.2 Gen2), двумя разъемами Type-A и двумя Type-C, портом LAN, интерфейсом HDMI, ридером карты памяти microSD, разъемом Thunderbolt 4 в некоторых версиях, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth, а также опциональным модемом LTE. Ноутбук оценен на дебютном японском рынке от 3205 долларов.
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