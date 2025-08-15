Представлен игровой ноутбук XMG CORE 15

Компания XMG пополнила ассортимент ноутбуков моделями CORE 15 (M25) и CORE 16 (M25) с 15,3- и 16-дюймовыми IPS-экранами с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 300 Гц и яркостью 500 нит.

Новинки оснащаются чипами AMD Ryzen AI 9 HX 370, Ryzen AI 9 365 или Ryzen AI 7 350, дискретными графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 5070 или RTX 5060, до 128 ГБ ОЗУ DDR5-5600, твердотельными накопителями до 16 ТБ в двух слотах M.2 PCIe 4.0 с дополнительными термопрокладками, алюминиевым корпусом, аккумулятором ёмкостью 99,8 Втч, системой охлаждения с двумя вентиляторами, а также полным комплектом современных интерфейсов. XMG CORE 15 оценен в 1550 евро, а CORE 16 в 1580 евро за базовую конфигурацию с Ryzen AI 7 350, RTX 5060, 16 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 1 ТБ.

