Microsoft крупно обновила Блокнот

Компания Microsoft добавила текстовое форматирование в приложение Блокнот на Windows — существенное обновление уже доступно для участников программ тестирования Canary и Dev Channel на Windows 11. В новой версии появились стили жирного и курсива, поддержка гиперссылок, а также даже Markdown-разметки. С появлением форматирования в Блокноте в верхней части окна теперь есть отдельная панель инструментов, рядом с привычными пунктами Файл, Правка и Вид. Здесь же есть кнопки для применения жирного шрифта, курсива и добавления ссылок, а также инструменты для создания списков и заголовков. «Теперь поддерживается ввод и работа с файлами в формате Markdown — это удобно для тех, кто предпочитает лёгкую разметку. В меню Вид или на нижней панели можно переключаться между визуальным отображением Markdown и его исходным кодом», — сообщили представители компании.

Так как Блокнот традиционно используется для работы с обычным текстом, все стили легко можно сбросить через панель форматирования или меню Правка. А для тех, кому новые функции не по душе, предусмотрена возможность полностью отключить поддержку форматирования в настройках приложения. Это обновление появилось всего через неделю после начала тестирования другой новинки — функции генерации текста с помощью ИИ. Новый инструмент Write позволяет Блокноту создавать текст по заданной подсказке пользователя. Вместе с поддержкой форматирования приложение начинает всё больше напоминать облегчённую версию Word.
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