Легкий ноутбук Mechrevo Unlimited 14X Air оценили в $575

Компания Mechrevo объявила о выпуске на домашний китайский рынок легкого ноутбука Unlimited 14X Air, который основан на 8-ядерном 16-поточном процессоре AMD Ryzen 7 H 255 с тактовой частотой до 4,9 ГГц. Новинка также характеризуется 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-7500, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 14-дюймовым экраном с разрешением 2,8K, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 500 нит и 100-процентным покрытием цветового пространства sRGB, корпусом из магниево-алюминиевого сплава массой всего 1 кг, портами USB-C 2.0, USB-C 3.2 Gen 2 и USB-A 3.2 Gen 1, интерфейсом HDMI 2.1 и 3,5-мм аудиогнездом. Ноутбук станет доступен для покупки 13 июня по эквивалентной цене в 575 долларов.

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