Windows 11 получит новую ИИ-функцию в панели задач

Microsoft рассматривает возможность обновить панель задач Windows 11, сделав её более интерактивной. В последних предварительных сборках ОС обнаружены упоминания о функции «agentic companions» — встроенном в панель задач ИИ-помощнике. Предполагается, что он сможет предоставлять быстрые и контекстно-зависимые подсказки без необходимости запускать отдельные приложения или запоминать горячие клавиши. Позже Microsoft удалила упоминания об этой функции, вероятно, чтобы сохранить её в тайне до официального анонса. Новинка будет базироваться на уже существующей функции Click To Do, где пользователь удерживает клавишу Windows, чтобы ИИ проанализировал экран на наличие полезного текста или изображений — аналогично Circle to Search от Google.

Добавление отдельной кнопки в панель задач упростит доступ к возможностям, позволив выполнять действия в один клик — от составления краткого содержания текста и перевода до конвертации изображений и использования Copilot Vision. Хотя Windows 11 уже имеет встроенный Copilot, интеграция ИИ прямо в панель задач сделает взаимодействие с ассистентом более «фоновым» и естественным, а также поможет оптимизировать рабочие процессы. Это соответствует общей стратегии Microsoft по продвижению Copilot+ PC и концепции AI-first, в которой операционная система становится активным партнёром пользователя. Однако у такой интеграции есть и риски — это вопросы контроля и приватности, особенно если ИИ будет работать постоянно в фоновом режиме.
