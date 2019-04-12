Обзор DELL Vostro 5481. Ноутбук под мультимедиа и работу

Сегодня у нас на тестах ноутбук DELL Vostro 5481, представленный впервые на выставке IFA 2018 в основе которого используется платформа Intel Whiskey Lake. Это 14-дюймовая модель, также вместе с ней вышла 15 дюймовая модель. Средняя стоимость тестируемого сегодня ноутбука составляет 45000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

DELL Vostro 5481 обзор

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Комплектация

Внешний вид

Поставляется ноутбук в коробке из неокрашенного картона с логотипом производителя по центру. В комплекте покупатель получает набор документации и внешний блок питания.Выполнен DELL Vostro 5481 в классическом форм-факторе со строгим дизайном. Алюминий используется как в крышке, так и нижней части корпуса.

Края заострены. Механизм открытия крышки требует небольшое усилие для открытия. В максимально открытом положении не перевешивает.

Рамки вокруг экрана тонкие. На верхней расположен объектив вебкамеры и микрофон.

На правом торце расположены слот для карты памяти формата microSD, USB, розетка RJ-45 и замок кенсингтона.

Слева порт питания, USB Type-C, HDMI, два скоростных USB и аудиоразъем. С учетом общей компактности набор разъемов хороший.

Рабочая зона ноутбука выполнена из матового пластика. Она устойчива к загрязнению следами пальцев.

Низкопрофильные клавиши без подсветки и средним ходом. Работает бесшумно. В правом углу кнопка включения. PAGE DOWN и PAGE UP совмещены со стрелками.

По центру тачпад совмещенный с двумя кнопками мышки. Чувствительность хорошая, поддерживаются жесты.

На нижней грани пара динамиков. Громкость не самая высокая, но приемлемая. Есть пара продольных резиновых ножек.

Начинка

Претензий по качеству сборки и исполнения нет. DELL Vostro 5481 производит приятное впечатление и не уступает схожим по позиционированию решениям конкурентов.Построен на базе процессора Intel Core i5-8265U семейства Whiskey Lake. Графическое ядро UHD Graphics 620 и дискретная графика NVIDIA GeForce MX130. Тактовая частота от 1600 до 3900 МГц, уровень TDP - 15 Вт.

Уровень быстродействия достаточный под воспроизведение мультимедийного контента и рабочих задач.

Под операционную систему и хранение данных выделен М.2 накопитель.

Доступны 8 Гбайт оперативной памяти.

Экран

На борту у DELL Vostro 5481 установлен 14-дюймовый IPS дисплей с Full HD экраном. Покрытие матовое, блики на экране сведены к минимуму. Кристаллический эффект минимален. Подсветка равномерна по всей площади. Цветовой охват матрицы соответствует стандарту sRGB на 58,9%.

Автономная работа

Итоги по DELL Vostro 5481

Емкости батареи хватает примерно на 4.5 часа в режиме офисной работы.DELL Vostro 5481 – универсальный и компактный ноутбук под просмотр мультимедийного контента, офисную и повседневную работу. Достаточный уровень быстродействия, тихая система охлаждения, хороший набор портов и разъемов, металл в конструкции, быстрый накопитель.