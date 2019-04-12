Обзор DELL Vostro 5481. Ноутбук под мультимедиа и работу

2019-04-12, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - DELL Vostro 5481; [394]
Сегодня у нас на тестах ноутбук DELL Vostro 5481, представленный впервые на выставке IFA 2018 в основе которого используется платформа Intel Whiskey Lake. Это 14-дюймовая модель, также вместе с ней вышла 15 дюймовая модель. Средняя стоимость тестируемого сегодня ноутбука составляет 45000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

DELL Vostro 5481

Список актуальных предложений в российских магазинах собран в сводной таблице.

DELL Vostro 5481 обзор

Комплектация

Поставляется ноутбук в коробке из неокрашенного картона с логотипом производителя по центру. В комплекте покупатель получает набор документации и внешний блок питания.

Внешний вид

Выполнен DELL Vostro 5481 в классическом форм-факторе со строгим дизайном. Алюминий используется как в крышке, так и нижней части корпуса.

DELL Vostro 5481

Края заострены. Механизм открытия крышки требует небольшое усилие для открытия. В максимально открытом положении не перевешивает.

DELL Vostro 5481

Рамки вокруг экрана тонкие. На верхней расположен объектив вебкамеры и микрофон.

DELL Vostro 5481

На правом торце расположены слот для карты памяти формата microSD, USB, розетка RJ-45 и замок кенсингтона.

DELL Vostro 5481

Слева порт питания, USB Type-C, HDMI, два скоростных USB и аудиоразъем. С учетом общей компактности набор разъемов хороший.

DELL Vostro 5481

Рабочая зона ноутбука выполнена из матового пластика. Она устойчива к загрязнению следами пальцев.

DELL Vostro 5481

Низкопрофильные клавиши без подсветки и средним ходом. Работает бесшумно. В правом углу кнопка включения. PAGE DOWN и PAGE UP совмещены со стрелками.

DELL Vostro 5481

По центру тачпад совмещенный с двумя кнопками мышки. Чувствительность хорошая, поддерживаются жесты.

DELL Vostro 5481

На нижней грани пара динамиков. Громкость не самая высокая, но приемлемая. Есть пара продольных резиновых ножек.

DELL Vostro 5481

Претензий по качеству сборки и исполнения нет. DELL Vostro 5481 производит приятное впечатление и не уступает схожим по позиционированию решениям конкурентов.

Начинка

Построен на базе процессора Intel Core i5-8265U семейства Whiskey Lake. Графическое ядро UHD Graphics 620 и дискретная графика NVIDIA GeForce MX130. Тактовая частота от 1600 до 3900 МГц, уровень TDP - 15 Вт.

DELL Vostro 5481

Уровень быстродействия достаточный под воспроизведение мультимедийного контента и рабочих задач.

DELL Vostro 5481

DELL Vostro 5481

DELL Vostro 5481

DELL Vostro 5481

Под операционную систему и хранение данных выделен М.2 накопитель.

DELL Vostro 5481

Доступны 8 Гбайт оперативной памяти.

DELL Vostro 5481

Экран

На борту у DELL Vostro 5481 установлен 14-дюймовый IPS дисплей с Full HD экраном. Покрытие матовое, блики на экране сведены к минимуму. Кристаллический эффект минимален. Подсветка равномерна по всей площади. Цветовой охват матрицы соответствует стандарту sRGB на 58,9%.

DELL Vostro 5481

Автономная работа

Емкости батареи хватает примерно на 4.5 часа в режиме офисной работы.

Итоги по DELL Vostro 5481

DELL Vostro 5481 – универсальный и компактный ноутбук под просмотр мультимедийного контента, офисную и повседневную работу. Достаточный уровень быстродействия, тихая система охлаждения, хороший набор портов и разъемов, металл в конструкции, быстрый накопитель.

Комментарии:
PlayStation выпустила собственный бургер...
PlayStation выпустила собственный бургер Компания PlaySt...
3D-принтеры – строители будущего...
3D-принтеры – строители будущегоИсточник: https://www.am-core.ru/ Строительство в соврем...
Обзор LED LENSER H8R 500853. Лучший акку...
Обзор LED LENSER H8R 500853. Лучший аккуВы ведете активный образ жизни и часто выезжаете в поход, на охоту, на рыбалку? Кажется, пришло время обз...
Lenovo готовится к выпуску Z6 Pro...
Lenovo готовится к выпуску Z6 ProLenovo готовится к выпуску своего следующего флагмана Z6 Pro 23 апреля. Уже известно что в смартфоне буде...
Обзор IQOS 3: отзывы, комплектация и отл...
Обзор IQOS 3: отзывы, комплектация и отлКаждый день на рынке технологий появляются девайсы, которые обещают изменить нашу жизнь к лучшему. Среди ...
Google Pay теперь позволит вам покупать ...
Google Pay теперь позволит вам покупать Google Pay теперь позволяет пользователям покупать и продавать золото безопасно и непосредственно из прил...
Новый потоковый сервис Disney +...
Новый потоковый сервис Disney +11 апреля на мероприятии для инвесторов в США Walt Disney Co анонсировала сервис Video-on-Demand (VoD) по...
Новое видео демонстрационное Samsung Gal...
Новое видео демонстрационное Samsung GalSamsung еще не начала продажи смартфона Galaxy Fold, однако уже есть счастливчики кто пользуется им уже с...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор DELL Vostro 5481. Ноутбук под мультимедиа и работуОбзор DELL Vostro 5481. Ноутбук под мультимедиа и работу
Обзор Trust GXT 166 Mmo. Игровая мышь для настоящих геймеров Обзор Trust GXT 166 Mmo. Игровая мышь для настоящих геймеров
Обзор корпуса Thermaltake Commander C35 TG ARGB (CA-1N6-00M1WN-00)Обзор корпуса Thermaltake Commander C35 TG ARGB (CA-1N6-00M1WN-00)
Обзор Intego VX-1000S. Сигнатурный комбо-видеорегистратораОбзор Intego VX-1000S. Сигнатурный комбо-видеорегистратора
Обзор Rombica Helios v02. Лучшая Smart-TV приставка Обзор Rombica Helios v02. Лучшая Smart-TV приставка
Обзор LED LENSER H8R 500853. Лучший акку...
Обзор LED LENSER H8R 500853. Лучший аккуВы ведете активный образ жизни и часто выезжаете в поход, на охоту, на рыбалку? Кажется, пришло время обз...
Предварительный обзор Nokia X71. Крутой ...
Предварительный обзор Nokia X71. Крутой Недавно был анонсирован новый смартфон Nokia X71, который оказался крайне привлекательным устройством. За...
Обзор Fate Hunters. Интересная карточная...
Обзор Fate Hunters. Интересная карточнаяУстали от однотипных коллекционных карточных игр, которые не приносят радости, счастья и удовольствия? Се...
Предварительный обзор Panasonic Lumix DC...
Предварительный обзор Panasonic Lumix DCДлительное время фотоаппарат Panasonic Lumix GH-5 пользовался невероятной популярностью. Правда, покупали...
Обзор JetX. Гонка на максимальной скорос...
Обзор JetX. Гонка на максимальной скоросСегодня мне удалось протестировать игру JetX и оказалось, что гоночные симуляторы, если можно так сказать...
Xiaomi приготовила сюрпризы на свой день...
Xiaomi приготовила сюрпризы на свой день6 апреля Xiaomi отметила свой 9-й день рождения. Трудно поверить в то, что за столь короткую историю, ком...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix Sco...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix ScoДавно хотели себе качественную игровую клавиатуру, но не знали, что именно приобрести? Для фанатов шутеро...
Обзор Dolmen. Мнение о ранней версии игр...
Обзор Dolmen. Мнение о ранней версии игрСовсем недавно, когда бразильская студия Massive Work только запустила процесс по сбору средств на Kickst...
Google обновила своего голосового помощн...
Google обновила своего голосового помощнМногие лидеры IT-рынка продолжают делать ставки на своих голосовых помощников, где впереди планеты всей, ...
Предварительный обзор Acer Predator Trit...
Предварительный обзор Acer Predator TritИгровые ноутбуки всегда были дорогим удовольствием, но в последнее время это прямо очень дорогая игрушка....
Обзор NITE Team 4. Стань хакером...
Обзор NITE Team 4. Стань хакеромСегодня к нам на обзор попала игра NITE Team 4, которую можно смело назвать симулятором хакера. Здесь дос...
Samsung представила линейку 4K- и 8K-тел...
Samsung представила линейку 4K- и 8K-телНа закрытой презентации в Москве, компания Samsung раскрыла журналистам особенности новой линейки телевиз...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor