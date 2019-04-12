Обзор DELL Vostro 5481. Ноутбук под мультимедиа и работу

Сегодня у нас на тестах ноутбук DELL Vostro 5481, представленный впервые на выставке IFA 2018 в основе которого используется платформа Intel Whiskey Lake. Это 14-дюймовая модель, также вместе с ней вышла 15 дюймовая модель. Средняя стоимость тестируемого сегодня ноутбука составляет 45000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Список актуальных предложений в российских магазинах собран в сводной таблице.
DELL Vostro 5481 обзор
КомплектацияПоставляется ноутбук в коробке из неокрашенного картона с логотипом производителя по центру. В комплекте покупатель получает набор документации и внешний блок питания.
Внешний видВыполнен DELL Vostro 5481 в классическом форм-факторе со строгим дизайном. Алюминий используется как в крышке, так и нижней части корпуса.
Края заострены. Механизм открытия крышки требует небольшое усилие для открытия. В максимально открытом положении не перевешивает.
Рамки вокруг экрана тонкие. На верхней расположен объектив вебкамеры и микрофон.
На правом торце расположены слот для карты памяти формата microSD, USB, розетка RJ-45 и замок кенсингтона.
Слева порт питания, USB Type-C, HDMI, два скоростных USB и аудиоразъем. С учетом общей компактности набор разъемов хороший.
Рабочая зона ноутбука выполнена из матового пластика. Она устойчива к загрязнению следами пальцев.
Низкопрофильные клавиши без подсветки и средним ходом. Работает бесшумно. В правом углу кнопка включения. PAGE DOWN и PAGE UP совмещены со стрелками.
По центру тачпад совмещенный с двумя кнопками мышки. Чувствительность хорошая, поддерживаются жесты.
На нижней грани пара динамиков. Громкость не самая высокая, но приемлемая. Есть пара продольных резиновых ножек.
Претензий по качеству сборки и исполнения нет. DELL Vostro 5481 производит приятное впечатление и не уступает схожим по позиционированию решениям конкурентов.
НачинкаПостроен на базе процессора Intel Core i5-8265U семейства Whiskey Lake. Графическое ядро UHD Graphics 620 и дискретная графика NVIDIA GeForce MX130. Тактовая частота от 1600 до 3900 МГц, уровень TDP - 15 Вт.
Уровень быстродействия достаточный под воспроизведение мультимедийного контента и рабочих задач.
Под операционную систему и хранение данных выделен М.2 накопитель.
Доступны 8 Гбайт оперативной памяти.
ЭкранНа борту у DELL Vostro 5481 установлен 14-дюймовый IPS дисплей с Full HD экраном. Покрытие матовое, блики на экране сведены к минимуму. Кристаллический эффект минимален. Подсветка равномерна по всей площади. Цветовой охват матрицы соответствует стандарту sRGB на 58,9%.