Сумка для Nintendo Switch под контроллеры с грипом. Обзор DOBE TNS-2136

Ранее мы проводили изучение геймпадов DOBE TNS-1201 и TNS-1188, выполненных в формате монолитной конструкции с грипом и повышающих как надежность соединения, так и эргономики. Но с ними увеличиваются габариты консоли и она из-за этого не помещается в чехлы со стандартными размерами. Изучаемый сегодня DOBE TNS-2136 позволяет хранить и перевозить консоль с нестандартными контроллерами.

DOBE TNS-2136

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с полиграфией. Приведены особенности исполнения и дополнительные комплектные аксессуары.

Внешний вид

Выполнена сумка в строгой стилистике с преобладанием черного цвета и акцентным красным в логотипе бренда и молнии.

DOBE TNS-2136

На верхней грани ручка с резиновым уплотнителем с помощью которой можно будет переносить ее в руках. Молния с двойным бегунком надежно закрывает крышку, без риска самопроизвольного открытия.

DOBE TNS-2136

У сумки жесткий каркас из плотного картона. Она держит форму и защищает содержимое от ударов при падении. Внешние поверхности из ткани.

DOBE TNS-2136

На внутренней стороне крышки со стенкой с молнией. В этой нише удобно хранить интерфейсные и зарядные кабели. В середине органайзер на десять картриджей. С помощи липучки можно зафиксировать консоль.

DOBE TNS-2136

Основание с отлитой формой под консоль со сторонним геймпадом. И под ним есть место для двух джойконов и пенала для восьми картриджей из пластика красного цвета.

DOBE TNS-2136

DOBE TNS-2136

DOBE TNS-2136

DOBE TNS-2136 обзор

Итоги

Пространство внутри DOBE TNS-2136 хорошо организовано позволяя перевозить консоль с нестандартным контроллером, коллекцию из четырнадцать картриджей и джойконы. При этом сумка остается компактной и удобной в переноске.
DOBE TNS-2136 характеристики и цены
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