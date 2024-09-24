Умные часы с AMOLED. Обзор DT WATCH 10

Внешний вид повторяет Apple Watch. Это касается и формы корпуса, расположения элементов управления и способа крепления ремешков. Если не приглядываться, а выдает здесь только оформление интерфейса догадаться что это разные модели сложно.
Корпус из алюминия, собран качественно. Есть защита от пыли и воды. На внутренней стороне корпуса по центру выступающий блок с набором датчиков, а также четыре контакта, через которые осуществляется зарядка.
На правой грани поворотный механизм, используемый для прокрутки интерфейса. Ниже механическая кнопка. С противоположной стороны решетка динамика, используемая для громкой связи.
Лицевая сторона с защитным стеклом. Боковые грани закруглены, поверхность гладкая. Сенсорное управление.
В комплекте с DT WATCH 10 идут силиконовые ремешки. Способ установки их как у часов Apple, для извлечения нужно будет предварительно нажать на механический фиксатор. Объем обхвата запястья регулируется при помощи металлического язычка.
Построены на платформе ATS3085S и оснащены датчиками контроля частоты сердечных сокращений, насыщения крови кислородом. Умеют считать фазы сна, женский цикл, а также активность.
Встроенный аккумулятор дает в среднем неделю в зависимости от активности использования датчиков мониторинга здоровья и яркости. Зарядка проводная.
Часы могут эксплуатироваться со смартфонами на Android и iOS. Загрузка приложения потребуется для анализа собираемых данных и настройки часов. Предлагается создать аккаунт для хранения данных в облаке и уже после этого провести подключение.
В главном окне сводка по активности в виде кругов, опять же как у Apple. Данные по последней тренировке и отчеты о состоянии здоровья.
Каталог вариантов спортивных тренировок. Готовые задания курсами, мини упражнения.
Запуск тренировки вручную совместно с GPS-трекингом.
Каталог циферблатов. Выбор большой.
Различные настройки включая управление уведомлениями от приложений, поиск устройства, напоминания о необходимости двигаться и пить воду.
Производительности установленного тут процессора достаточно для плавной работы. Можно запустить разные типы тренировок, измерить пульс и уровень насыщения крови кислородом, посмотреть отчет по фазам сна и другие данные. По уведомлениям доступен только просмотр без ответа.
Из необычного тут громкого динамика и поддержка режима TWS. Это такой небольшой портативный динамик, который всегда под рукой.