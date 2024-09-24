Умные часы с AMOLED. Обзор DT WATCH 10

Часы DT WATCH 10с 2.06 дюймовым AMOLED экраном, аккумулятором с длительным временем автономной работы, а также набором датчиков для контроля параметров здоровья и активности. Продвинутая модель с доступным ценником.

DT WATCH 10

Комплектация

Коробка вытянутой формы с отметкой о специальной серии, приуроченной 10-летнему юбилею компании. В комплект входит зарядное устройство, ремешок и руководство пользователя на английском языке.

DT WATCH 10

Внешний вид

Представлены в черном, розовом и серебристом вариантах исполнения. Помимо цвета корпуса отличия есть и в цвете комплектного ремешка.

DT WATCH 10

Внешний вид повторяет Apple Watch. Это касается и формы корпуса, расположения элементов управления и способа крепления ремешков. Если не приглядываться, а выдает здесь только оформление интерфейса догадаться что это разные модели сложно.

DT WATCH 10

Корпус из алюминия, собран качественно. Есть защита от пыли и воды. На внутренней стороне корпуса по центру выступающий блок с набором датчиков, а также четыре контакта, через которые осуществляется зарядка.

DT WATCH 10

На правой грани поворотный механизм, используемый для прокрутки интерфейса. Ниже механическая кнопка. С противоположной стороны решетка динамика, используемая для громкой связи.

DT WATCH 10

Лицевая сторона с защитным стеклом. Боковые грани закруглены, поверхность гладкая. Сенсорное управление.

DT WATCH 10

В комплекте с DT WATCH 10 идут силиконовые ремешки. Способ установки их как у часов Apple, для извлечения нужно будет предварительно нажать на механический фиксатор. Объем обхвата запястья регулируется при помощи металлического язычка.

DT WATCH 10

Оснащение

Для вывода изображения используется 2.06-дюймовый AMOLED экран. Яркий и контрастный. Глубокий черный цвет. Разрешение 410х502 пикселя, мелкие шрифты четкие. Этот тип экрана дал возможность использования режима Always-on-Display.

DT WATCH 10

Построены на платформе ATS3085S и оснащены датчиками контроля частоты сердечных сокращений, насыщения крови кислородом. Умеют считать фазы сна, женский цикл, а также активность.

DT WATCH 10

Встроенный аккумулятор дает в среднем неделю в зависимости от активности использования датчиков мониторинга здоровья и яркости. Зарядка проводная.

Софт

DT WATCH 10

Часы могут эксплуатироваться со смартфонами на Android и iOS. Загрузка приложения потребуется для анализа собираемых данных и настройки часов. Предлагается создать аккаунт для хранения данных в облаке и уже после этого провести подключение.

DT WATCH 10

В главном окне сводка по активности в виде кругов, опять же как у Apple. Данные по последней тренировке и отчеты о состоянии здоровья.

DT WATCH 10

Каталог вариантов спортивных тренировок. Готовые задания курсами, мини упражнения.

DT WATCH 10

Запуск тренировки вручную совместно с GPS-трекингом.

DT WATCH 10

Каталог циферблатов. Выбор большой.

DT WATCH 10

Различные настройки включая управление уведомлениями от приложений, поиск устройства, напоминания о необходимости двигаться и пить воду.

Интерфейс

На момент теста для интерфейса часов не было доступен выбор русского, есть вероятность добавления с обновлениями. Оформление и структура хорошо знакома как по часам производителя, так и в целом по этому сегменту устройств.

DT WATCH 10

Производительности установленного тут процессора достаточно для плавной работы. Можно запустить разные типы тренировок, измерить пульс и уровень насыщения крови кислородом, посмотреть отчет по фазам сна и другие данные. По уведомлениям доступен только просмотр без ответа.

DT WATCH 10

Из необычного тут громкого динамика и поддержка режима TWS. Это такой небольшой портативный динамик, который всегда под рукой.

DT WATCH 10

Итоги

С учетом стоимости DT WATCH 10 — это отличная альтернатива фитнес-браслетам, смотрятся они эффектнее, за счет большей диагонали экрана удобнее работать с интерфейсом и читать уведомления. Внешний вид на любителя, но с другой стороны пользователи Apple уже сколько лет не жалуются. Из минусов отметим проводную зарядку и отсутствие русского языка.
DT WATCH 10 характеристики и цены
Samsung реализует в приложении Health семейные группы…
Вчера западные журналисты провели разбор кода последней версии приложения Samsung Health и пришли к вывод…
Представлены часы Amazfit GTR 4 New Version…
Бренд Amazfit пополнил ассортимент умных часов моделью GTR 4 New Version, которая оценена на дебютном инд…
Часы Apple Watch Series 10 показали на рендерах …
Профильный ресурс 9to5Mac опубликовал CAD-рендеры умных часов Apple Watch Series 10, который еще не были …
LG инвестировала миллиарды в дисплеи, которые Apple не купил…
Судя по информации из сети, компания LG достигла значительных успехов в разработке панелей microLED для A…
Новые часы Casio G-Shock GM-700 оценили в 205 долларов …
Компания Casio представила аналого-цифровые часы G-Shock GM-700 1AJF, GM-700G-9AJF и GM-700P-6AJF в сереб…
С часов Samsung Galaxy Watch Ultra отслаивается краска …
Недавно компания Samsung сняла с продажи наушники Galaxy Buds 3 Pro, а сейчас стало известно о проблемах …
Xiaomi официально представила Band 9 за 35 долларов…
Сегодня в рамках большого мероприятия компания Xiaomi официально представила новый умный браслет Band 9, …
Представлены умные часы iQOO Watch GT…
Компания iQOO пополнила ассортимент смарт-часов моделью iQOO Watch GT, которая оценена на домашнем для п…
Умные часы с круглым AMOLED. Обзор DT88 MaxУмные часы с круглым AMOLED. Обзор DT88 Max
Умные часы с автономной навигацией и солнечной зарядкой. Обзор Suunto VerticalУмные часы с автономной навигацией и солнечной зарядкой. Обзор Suunto Vertical
Умные часы с картографией и точными датчиками. Обзор SUUNTO RACEУмные часы с картографией и точными датчиками. Обзор SUUNTO RACE
Умный браслет с AMOLED и оксиметром. Обзор HONOR CHOICE BandУмный браслет с AMOLED и оксиметром. Обзор HONOR CHOICE Band
Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor