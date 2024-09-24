Умные часы с AMOLED. Обзор DT WATCH 10

Часы DT WATCH 10с 2.06 дюймовым AMOLED экраном, аккумулятором с длительным временем автономной работы, а также набором датчиков для контроля параметров здоровья и активности. Продвинутая модель с доступным ценником.

Комплектация

Коробка вытянутой формы с отметкой о специальной серии, приуроченной 10-летнему юбилею компании. В комплект входит зарядное устройство, ремешок и руководство пользователя на английском языке.

Внешний вид

Представлены в черном, розовом и серебристом вариантах исполнения. Помимо цвета корпуса отличия есть и в цвете комплектного ремешка.

Внешний вид повторяет Apple Watch. Это касается и формы корпуса, расположения элементов управления и способа крепления ремешков. Если не приглядываться, а выдает здесь только оформление интерфейса догадаться что это разные модели сложно.

Корпус из алюминия, собран качественно. Есть защита от пыли и воды. На внутренней стороне корпуса по центру выступающий блок с набором датчиков, а также четыре контакта, через которые осуществляется зарядка.

На правой грани поворотный механизм, используемый для прокрутки интерфейса. Ниже механическая кнопка. С противоположной стороны решетка динамика, используемая для громкой связи.

Лицевая сторона с защитным стеклом. Боковые грани закруглены, поверхность гладкая. Сенсорное управление.

В комплекте с DT WATCH 10 идут силиконовые ремешки. Способ установки их как у часов Apple, для извлечения нужно будет предварительно нажать на механический фиксатор. Объем обхвата запястья регулируется при помощи металлического язычка.

Оснащение

Для вывода изображения используется 2.06-дюймовый AMOLED экран. Яркий и контрастный. Глубокий черный цвет. Разрешение 410х502 пикселя, мелкие шрифты четкие. Этот тип экрана дал возможность использования режима Always-on-Display.

Построены на платформе ATS3085S и оснащены датчиками контроля частоты сердечных сокращений, насыщения крови кислородом. Умеют считать фазы сна, женский цикл, а также активность.

Софт

Встроенный аккумулятор дает в среднем неделю в зависимости от активности использования датчиков мониторинга здоровья и яркости. Зарядка проводная.

Часы могут эксплуатироваться со смартфонами на Android и iOS. Загрузка приложения потребуется для анализа собираемых данных и настройки часов. Предлагается создать аккаунт для хранения данных в облаке и уже после этого провести подключение.

В главном окне сводка по активности в виде кругов, опять же как у Apple. Данные по последней тренировке и отчеты о состоянии здоровья.

Каталог вариантов спортивных тренировок. Готовые задания курсами, мини упражнения.

Запуск тренировки вручную совместно с GPS-трекингом.

Каталог циферблатов. Выбор большой.

Интерфейс

Различные настройки включая управление уведомлениями от приложений, поиск устройства, напоминания о необходимости двигаться и пить воду.На момент теста для интерфейса часов не было доступен выбор русского, есть вероятность добавления с обновлениями. Оформление и структура хорошо знакома как по часам производителя, так и в целом по этому сегменту устройств.

Производительности установленного тут процессора достаточно для плавной работы. Можно запустить разные типы тренировок, измерить пульс и уровень насыщения крови кислородом, посмотреть отчет по фазам сна и другие данные. По уведомлениям доступен только просмотр без ответа.

Из необычного тут громкого динамика и поддержка режима TWS. Это такой небольшой портативный динамик, который всегда под рукой.

Итоги

С учетом стоимости DT WATCH 10 — это отличная альтернатива фитнес-браслетам, смотрятся они эффектнее, за счет большей диагонали экрана удобнее работать с интерфейсом и читать уведомления. Внешний вид на любителя, но с другой стороны пользователи Apple уже сколько лет не жалуются. Из минусов отметим проводную зарядку и отсутствие русского языка.