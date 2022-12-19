Обзор DeepCool AK620 ZERO DARK. Мощное и тихое двухсекционное охлаждение для процессора

Комплект включает угловой ключ, тюбик с термопастой, усиливающую пластину, опорные планки, кабель для синхронного подключения подсветки, различный крепеж для Intel и AMD, руководство по сборке.
К покраске подошли ответственно. В черном цвете у него не только секции радиатора, но и медные трубки, основание и даже скобы, фиксирующие вентиляторы.
У него нет зон с подсветкой, это же касается вентилятора. И это подкупает, на фоне злоупотребления иллюминацией в индустрии.
Каждый из радиаторов у DeepCool AK620 ZERO DARK состоит из 50 пластин, боковые стороны которых с фигурными вырезами. Зазор между ними составляет 1.7 мм. В нижней части есть вырез в районе первых 5 пластин, за счет которого улучшается совместимость с высокими планками оперативной памяти.
Шесть 6-мм медных никелированных трубок. Они распределены в ряд, захватывая большую часть ширины радиатора.
Опрессованы в алюминиевую контактную пластину. В нее же закреплена прижимающая планка с подпружиненными винтами.
На верхней грани декоративные пластиковые накладки с текстурным рисунком в виде сетки квадратной формы и логотипом бренда синего цвета.
В комплекте идет два вентилятора типоразмера 120 мм с квадратной рамкой и антивибрационными накладками по краям. Гидродинамический подшипник с высоким ресурсом службы в 50 тысяч часов.
Подключаются с помощью 4-пинового PWM, также в комплекте предусмотрели переходник, объединяющий в общий канал. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 500 до 1850 оборотов в минуту.
Монтаж в редакции вели на плату с сокетом LGA1700, выполненной в типоразмере mITX. И даже при таких компактных габаритах печатной платы и близкого расположения слотов не столкнулись с проблемами совместимости.
Из особенностей можем отметим необходимость снятия среднего вентилятора на время монтажа, это необходимо для прижатия к крышке процессора.
Тестирование велось с процессором Intel Core i5-12600KF разогнанным по P-ядрам до 5000 МГц. Замер температуры проходил в закрытом корпусе.
Для замера шума крышку сняли, расположив шумомер на расстоянии 40 сантиметров.