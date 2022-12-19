Обзор DeepCool AK620 ZERO DARK. Мощное и тихое двухсекционное охлаждение для процессора

Как и в случае с целым рядом башенных систем охлаждения процессора компания DeepCool выпустила двухсекционный AK620 в черном варианте исполнения. Этот цвет заметно преображает внешний вид системы и отлично сочетается с исполнением актуальных материнских плат. При этом сохранены все преимущества в виде высокого TDP, двух бесшумных вентиляторов в комплекте и возможности установки на платы с разными сокетами. Приобрести ее можно за 4300 рублей.

DeepCool AK620 ZERO DARK

Комплектация

Упакована в коробку из эко-картона с аккуратным внешним исполнением. Внутри ее комплектующие собраны в отдельной коробке, а сама башенная конструкция зафиксирована во вспененный материал.

DeepCool AK620 ZERO DARK

Комплект включает угловой ключ, тюбик с термопастой, усиливающую пластину, опорные планки, кабель для синхронного подключения подсветки, различный крепеж для Intel и AMD, руководство по сборке.

DeepCool AK620 ZERO DARK

DeepCool AK620 ZERO DARK обзор

Внешний вид

Конструкция состоит из двух секций, соединяемых никелированными медными трубками и двумя 120-мм вентиляторами. В сборе система охлаждения весит 1456 граммов. Высота 157 мм.

DeepCool AK620 ZERO DARK

К покраске подошли ответственно. В черном цвете у него не только секции радиатора, но и медные трубки, основание и даже скобы, фиксирующие вентиляторы.

DeepCool AK620 ZERO DARK

У него нет зон с подсветкой, это же касается вентилятора. И это подкупает, на фоне злоупотребления иллюминацией в индустрии.

DeepCool AK620 ZERO DARK

Каждый из радиаторов у DeepCool AK620 ZERO DARK состоит из 50 пластин, боковые стороны которых с фигурными вырезами. Зазор между ними составляет 1.7 мм. В нижней части есть вырез в районе первых 5 пластин, за счет которого улучшается совместимость с высокими планками оперативной памяти.

DeepCool AK620 ZERO DARK

Шесть 6-мм медных никелированных трубок. Они распределены в ряд, захватывая большую часть ширины радиатора.

DeepCool AK620 ZERO DARK

Опрессованы в алюминиевую контактную пластину. В нее же закреплена прижимающая планка с подпружиненными винтами.

DeepCool AK620 ZERO DARK

На верхней грани декоративные пластиковые накладки с текстурным рисунком в виде сетки квадратной формы и логотипом бренда синего цвета.

DeepCool AK620 ZERO DARK

В комплекте идет два вентилятора типоразмера 120 мм с квадратной рамкой и антивибрационными накладками по краям. Гидродинамический подшипник с высоким ресурсом службы в 50 тысяч часов.

DeepCool AK620 ZERO DARK

Подключаются с помощью 4-пинового PWM, также в комплекте предусмотрели переходник, объединяющий в общий канал. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 500 до 1850 оборотов в минуту.

Сборка

Использовать DeepCool AK620 ZERO DARK можно для установки на разные сокеты, все необходимое покупатель получает в стартовом комплекте, включая тюбик с качественной термопастой. С шагами установки можно ознакомиться в комплектной инструкции.

DeepCool AK620 ZERO DARK

Монтаж в редакции вели на плату с сокетом LGA1700, выполненной в типоразмере mITX. И даже при таких компактных габаритах печатной платы и близкого расположения слотов не столкнулись с проблемами совместимости.

DeepCool AK620 ZERO DARK

Из особенностей можем отметим необходимость снятия среднего вентилятора на время монтажа, это необходимо для прижатия к крышке процессора.

DeepCool AK620 ZERO DARK

Тесты

DeepCool AK620 ZERO DARK

Тестирование велось с процессором Intel Core i5-12600KF разогнанным по P-ядрам до 5000 МГц. Замер температуры проходил в закрытом корпусе.

DeepCool AK620 ZERO DARK

Для замера шума крышку сняли, расположив шумомер на расстоянии 40 сантиметров.

DeepCool AK620 ZERO DARK

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorDeepCool AK620 ZERO DARK – мощный и тихий двухсекционный кулер с премиальным внешним видом и совместимый с актуальными сокетами. Отметим простую установку, термопасту в комплекте, тихие вентиляторы с ресурсом в 50 тысяч часов, поддержка высоких планок оперативной памяти.
DeepCool AK620 ZERO DARK получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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