Обзор Thermaltake Massive Air. Многофункциональная подставка для ноутбука

Современные ноутбуки стали легче и быстрее, получив широкое распространение не только в офисах, но и вытеснив стационарные ПК дома. Но портативность накладывает определённые ограничения на комфорт использования и создает трудности при организации отвода тепла. Новая подставка Thermaltake Massive Air выполняет сразу ряд задач среди которых повышение удобства эксплуатации, оптимизация воздушного потока и встроенная подставка под смартфон.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с данными по характеристикам и особенностям работы. Комплект включает гарантийный талон и руководство пользователя.

Внешний вид и особенности

Выполнена подставка из пластика темно-серого цвета с преимущественно матовым покрытием. Внешний вид выверенный и сдержанный.

Данная подставка подойдет под ноутбуки с разной диагональю экрана от 13 до 18 дюймов. При размещении на рабочей поверхности не скользит и не смещается. Также по центру есть дополнительный упор в виде уголка, складывается.

В центре поднимаемая площадка с несколькими фиксируемыми положениями. С помощью нее можно изменить угол наклона основания ноутбука и выбрать оптимальный наклон для работы или просмотра фильмов, удобно расположившись на кровати.

В верхней части вентиляционная решетка. Ее местоположение совпадает с наиболее распространённой реализацией заборных решеток в ноутбуках. Thermaltake Massive Air не использует активное охлаждение, улучшая работу установленной в ноутбуки, упрощая поступление воздуха. Как итог, не создает шум во время эксплуатации.

Внизу два выдвижных лотка. Левый используется для установки смартфона. Удобное расположение и возможность совмещать рабочую рутину с контролем мессенджеров или просмотром ролика на телефоне во время работы.

Правый используется для хранения мелочевки. Тут можно хранить флешку, зарядный кабель и другие часто используемые аксессуары.

На основании две ножки в виде символа X. Они являются основной точкой опоры. И с помощью них меняется высота размещения самой подставки относительно поверхности на которой размещается подставка. Два рабочих положения.

Вместе с опорной пластиной в рабочей зоне получаем широкий диапазон регулировки размещения на подставке ноутбука. Во всех положениях он стоит на ней устойчиво.

Итоги

Thermaltake Massive Air – многофункциональная подставка для ноутбука, позволяющая повысить удобство работы, организовать рабочее место, сделать просмотр фильмов и игры на ноутбуке комфортнее, снизить рабочие температуры без повышения уровня шума. Широкий диапазон регулировок, пассивное улучшение работы охлаждения, контейнер для мелочевки и подставка для смартфона.