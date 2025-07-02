Обзор Thermaltake Massive Air. Многофункциональная подставка для ноутбука

Современные ноутбуки стали легче и быстрее, получив широкое распространение не только в офисах, но и вытеснив стационарные ПК дома. Но портативность накладывает определённые ограничения на комфорт использования и создает трудности при организации отвода тепла. Новая подставка Thermaltake Massive Air выполняет сразу ряд задач среди которых повышение удобства эксплуатации, оптимизация воздушного потока и встроенная подставка под смартфон.

Обзор Thermaltake Massive Air

Комплектация

Обзор Thermaltake Massive Air

Поставляется в коробке из плотного картона с данными по характеристикам и особенностям работы. Комплект включает гарантийный талон и руководство пользователя.

Обзор Thermaltake Massive Air

Внешний вид и особенности

Выполнена подставка из пластика темно-серого цвета с преимущественно матовым покрытием. Внешний вид выверенный и сдержанный.

Обзор Thermaltake Massive Air

Данная подставка подойдет под ноутбуки с разной диагональю экрана от 13 до 18 дюймов. При размещении на рабочей поверхности не скользит и не смещается. Также по центру есть дополнительный упор в виде уголка, складывается.

Обзор Thermaltake Massive Air

В центре поднимаемая площадка с несколькими фиксируемыми положениями. С помощью нее можно изменить угол наклона основания ноутбука и выбрать оптимальный наклон для работы или просмотра фильмов, удобно расположившись на кровати.

Обзор Thermaltake Massive Air

В верхней части вентиляционная решетка. Ее местоположение совпадает с наиболее распространённой реализацией заборных решеток в ноутбуках. Thermaltake Massive Air не использует активное охлаждение, улучшая работу установленной в ноутбуки, упрощая поступление воздуха. Как итог, не создает шум во время эксплуатации.

Обзор Thermaltake Massive Air

Внизу два выдвижных лотка. Левый используется для установки смартфона. Удобное расположение и возможность совмещать рабочую рутину с контролем мессенджеров или просмотром ролика на телефоне во время работы.

Обзор Thermaltake Massive Air

Правый используется для хранения мелочевки. Тут можно хранить флешку, зарядный кабель и другие часто используемые аксессуары.

Обзор Thermaltake Massive Air

На основании две ножки в виде символа X. Они являются основной точкой опоры. И с помощью них меняется высота размещения самой подставки относительно поверхности на которой размещается подставка. Два рабочих положения.

Обзор Thermaltake Massive Air

Вместе с опорной пластиной в рабочей зоне получаем широкий диапазон регулировки размещения на подставке ноутбука. Во всех положениях он стоит на ней устойчиво.

Обзор Thermaltake Massive Air

Обзор Thermaltake Massive Air

Обзор Thermaltake Massive Air

Обзор Thermaltake Massive Air

Обзор Thermaltake Massive Air

Обзор Thermaltake Massive Air

Итоги

Thermaltake Massive Air – многофункциональная подставка для ноутбука, позволяющая повысить удобство работы, организовать рабочее место, сделать просмотр фильмов и игры на ноутбуке комфортнее, снизить рабочие температуры без повышения уровня шума. Широкий диапазон регулировок, пассивное улучшение работы охлаждения, контейнер для мелочевки и подставка для смартфона.
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