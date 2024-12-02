Невысокая башня с эффективным отводом тепла. Обзор и тесты Formula V Line Ice Burg EX ARPW 6P

Изучаемый сегодня башенный кулер Formula V Line Ice Burg EX ARPW 6P поддерживает актуальные платформы Intel и AMD. Заявленный уровень TDP для него составляет 220 Вт. Из особенностей выделяются управляемая подсветка, а также простота монтажа. Относится эта модель к недорогому ценовому сегменту и ориентирована на компактные сборки начального уровня.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с обновленным оформлением. На тыльной стороне таблица с техническими характеристиками.

Комплект включает пластиковую усиливающую пластину, опорные планки для INTEL и AMD, тюбик с термопастой и руководство пользователя.

Внешний вид

Односекционная башенная конструкция с высотой 155 мм. Радиатор состоит из 43 алюминиевых пластин, окрашенных в черный цвет. Применена опрессовка без использования пайки.

Шесть U-обратных тепловых трубок диаметром 6 мм. Они как пластины окрашены в черный цвет. Площадь теплоотвода 495 квадратных сантиметров.

В верхней части установлена декоративная крышка из пластика с логотипом бренда. Под ней запаянные концы трубок, пластиковая рамка и пластинка с подсветкой. При работе логотип на крышке будет подсвечиваться. Сам элемент держится на двух винтах и при необходимости можно будет снять верхнюю часть, например для того чтобы дополнительно уменьшить высоту системы.

Контактная пластина с прямым контактом трубок с тепло-распределительной крышкой процессора. Поверхность ровная, отполирована.

На боковых сторонах радиатора пазы, используемые для фиксации металлических скоб, удерживающих вентилятор. В комплекте с Formula V Line Ice Burg EX ARPW 6P идет один вентилятор, но добавить можно будет еще один самостоятельно и под него есть

Вентилятор типоразмера 120 мм с гидродинамическим подшипником. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 500 до 1600 оборотов в минуту.

Лопасти и моторный блок из полупрозрачного пластика, подсветка заполняет всю площадь. Это ARGB и предусмотрена возможность соединить с кабелем от верхнего элемента на крышке радиатора.

Сборка

Поддерживаются все актуальные сокеты. В комплекте покупатель получает все необходимое. Монтаж велся на платформу с сокетом LGA-1700 и первым шагом на внутреннюю сторону монтажной пластины фиксируются опорные пластины с подпружиненными винтами.

Наносим термопасту на крышку процессора и затягиваем при помощи отвертки к усиливающей пластине.

Останется установить вентилятор и подключить коннекторы к материнской плате.

Установленным вентилятор не перекрывает ближайший слот оперативной памяти. Проблем с совместимостью возникнуть не должно.

Тесты

Тестирование велось с процессором Intel Core i5-13600KF. С охлаждением проблем не возникло.

Замер уровня шума на расстоянии 20 сантиметров на 500 оборотах вентилятора.

И на максимальных 1800 оборотах в условиях открытого стенда.

Итоги

Formula V Line Ice Burg EX ARPW 6P – компактный башенный кулер с высокой эффективностью отвода тепла. Небольшая высота, адресная подсветка, простая установка и карта памяти в комплекте. Станет хорошим выбором под системы начального и среднего уровней.