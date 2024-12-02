Невысокая башня с эффективным отводом тепла. Обзор и тесты Formula V Line Ice Burg EX ARPW 6P

Комплект включает пластиковую усиливающую пластину, опорные планки для INTEL и AMD, тюбик с термопастой и руководство пользователя.
Шесть U-обратных тепловых трубок диаметром 6 мм. Они как пластины окрашены в черный цвет. Площадь теплоотвода 495 квадратных сантиметров.
В верхней части установлена декоративная крышка из пластика с логотипом бренда. Под ней запаянные концы трубок, пластиковая рамка и пластинка с подсветкой. При работе логотип на крышке будет подсвечиваться. Сам элемент держится на двух винтах и при необходимости можно будет снять верхнюю часть, например для того чтобы дополнительно уменьшить высоту системы.
Контактная пластина с прямым контактом трубок с тепло-распределительной крышкой процессора. Поверхность ровная, отполирована.
На боковых сторонах радиатора пазы, используемые для фиксации металлических скоб, удерживающих вентилятор. В комплекте с Formula V Line Ice Burg EX ARPW 6P идет один вентилятор, но добавить можно будет еще один самостоятельно и под него есть
Вентилятор типоразмера 120 мм с гидродинамическим подшипником. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 500 до 1600 оборотов в минуту.
Лопасти и моторный блок из полупрозрачного пластика, подсветка заполняет всю площадь. Это ARGB и предусмотрена возможность соединить с кабелем от верхнего элемента на крышке радиатора.
Поддерживаются все актуальные сокеты. В комплекте покупатель получает все необходимое. Монтаж велся на платформу с сокетом LGA-1700 и первым шагом на внутреннюю сторону монтажной пластины фиксируются опорные пластины с подпружиненными винтами.
Наносим термопасту на крышку процессора и затягиваем при помощи отвертки к усиливающей пластине.
Останется установить вентилятор и подключить коннекторы к материнской плате.
Установленным вентилятор не перекрывает ближайший слот оперативной памяти. Проблем с совместимостью возникнуть не должно.
Замер уровня шума на расстоянии 20 сантиметров на 500 оборотах вентилятора.
И на максимальных 1800 оборотах в условиях открытого стенда.