Двухсекционное башенное охлаждение. Обзор и тесты Thermaltake ASTRIA 600 ARGB

Башенный кулер Thermaltake ASTRIA 600 ARGB выполнен в двухсекционной конструкции с двумя вентиляторами. Входит он в новую серию, представленную в начале этого года на выставке CES 2024. Заявленный уровень TDP для него составляет 265 Вт, позволяя использовать в связке со старшими процессорами AMD и Intel.

Thermaltake ASTRIA 600 ARGB

Комплектация

Коробка с характерным для производителя оформлением. На лицевой стороне приведены данные по максимальным оборотам вентилятора, TDP, уровню шума и поддерживаемым системам синхронизации подсветки. Комплект включает два вентилятора и металлические скобы для них, усиливающую пластину, кабели разветвители с PWM и ARGB, опорные пластины, руководство по сборке и гарантийный талон.

Thermaltake ASTRIA 600 ARGB

Внешний вид

Двухсекционная конструкция с симметричной формой. Нижние шесть металлических пластин меньше по площади, обеспечивая совместимость с высокими планками оперативной памяти.

Thermaltake ASTRIA 600 ARGB

Остальные 48 пластин с вырезами, образующими шахматный рисунок, снижающего сопротивление воздушному потоку. Меньше шума и больше эффективность обдува.

Thermaltake ASTRIA 600 ARGB

Пронизывают пластины шесть 6мм медных трубок, распределенных по всей ширине радиаторов. Они как и пластины покрашены в черный цвет. Используется опрессовка, без дополнительной пайки.

Thermaltake ASTRIA 600 ARGB

На верху блоков установлены декоративные пластиковые крышки с логотипом бренда и прозрачным периметром. Все эти зоны при работе подсвечиваются. Общая высота система в сборе 160 мм.

Thermaltake ASTRIA 600 ARGB

Комплектуется Thermaltake ASTRIA 600 ARGB двумя 120 вентиляторами с гидродинамическим подшипником. Скорость вращения регулируется от 500 до 1800 оборотов в минуту. Заявленный ресурс на отказ заявлен на уровне 40000 часов.

Thermaltake ASTRIA 600 ARGB

От каждого вентилятора отходит под два кабеля, один с PWM и второй с ARGB. Для удобства подключения в комплекте есть разветвитель с возможностью подключить вентиляторы к одному гнезду на плате каждого типа.

Thermaltake ASTRIA 600 ARGB

Контактная пластина габаритная, выполнена из алюминия. Трубки в нее запаяны. Поверхность ровная, обработана хорошо, видны следы фрезы. Прижим к крышке процессора осуществляется равномерно.

Thermaltake ASTRIA 600 ARGB

У данной системы охлаждения есть несколько зон с подсветкой, работающие синхронно как между собой, так и с остальными компонентами в системе. Поддерживаются все популярные экосистемы производителей материнских плат.

Thermaltake ASTRIA 600 ARGB

Сборка

Thermaltake ASTRIA 600 ARGB поддерживает монтаж на платы с сокетами Intel LGA 2066/2011/1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150 и AMD AM5/AM4. Необходимый тип крепежа идет в комплекте, а сам процесс описан в комплектной инструкции с иллюстрацией.

Thermaltake ASTRIA 600 ARGB

В нашем случае монтаж велся на плату с сокетом AM5. Монтаж на нее нельзя назвать самым удобным, сравнивая с другими системами производителя. Здесь в качестве опоры используются штатные пластиковые рамки на плате, на них необходимо будет зацепить металлические язычки с двух сторон и уже после равномерно подтянуть с двух сторон. Для сравнения на той же башне при монтаже на Intel прижим идет в четырех точках по периметру с усиливающей пластиной.

Thermaltake ASTRIA 600 ARGB

Любой монтаж проходит со снятыми вентиляторами. В комплекте есть небольшой пакетик с термопастой, его будет достаточно на один монтаж. Нанесли равномерно на крышку процессора.

Thermaltake ASTRIA 600 ARGB

Последним этапом устанавливаются вентиляторы. Соединяем провода с разъемами. Система готова к работе.

Thermaltake ASTRIA 600 ARGB

Тесты

Тестирование Thermaltake ASTRIA 600 ARGB велось с процессором AMD Ryzen 5 7600. Результаты хорошие.

Thermaltake ASTRIA 600 ARGB

Замерили уровень шума на расстоянии 30 сантиметров при обычной работе системы.

Thermaltake ASTRIA 600 ARGB

На максимальных оборотах.

Thermaltake ASTRIA 600 ARGB

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake ASTRIA 600 ARGB – двухсекционное башенное охлаждение среднего ценового сегмента с TDP 265 Вт. Эффективный отвод тепла с умеренным уровнем шума, поддержка актуальных сокетов, термопаста в комплекте, синхронизируемая подсветка, совместимость с высокими модулями оперативной памяти.
Thermaltake ASTRIA 600 ARGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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