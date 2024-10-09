Двухсекционное башенное охлаждение. Обзор и тесты Thermaltake ASTRIA 600 ARGB

Башенный кулер Thermaltake ASTRIA 600 ARGB выполнен в двухсекционной конструкции с двумя вентиляторами. Входит он в новую серию, представленную в начале этого года на выставке CES 2024. Заявленный уровень TDP для него составляет 265 Вт, позволяя использовать в связке со старшими процессорами AMD и Intel.

Комплектация

Коробка с характерным для производителя оформлением. На лицевой стороне приведены данные по максимальным оборотам вентилятора, TDP, уровню шума и поддерживаемым системам синхронизации подсветки. Комплект включает два вентилятора и металлические скобы для них, усиливающую пластину, кабели разветвители с PWM и ARGB, опорные пластины, руководство по сборке и гарантийный талон.

Внешний вид

Двухсекционная конструкция с симметричной формой. Нижние шесть металлических пластин меньше по площади, обеспечивая совместимость с высокими планками оперативной памяти.

Остальные 48 пластин с вырезами, образующими шахматный рисунок, снижающего сопротивление воздушному потоку. Меньше шума и больше эффективность обдува.

Пронизывают пластины шесть 6мм медных трубок, распределенных по всей ширине радиаторов. Они как и пластины покрашены в черный цвет. Используется опрессовка, без дополнительной пайки.

На верху блоков установлены декоративные пластиковые крышки с логотипом бренда и прозрачным периметром. Все эти зоны при работе подсвечиваются. Общая высота система в сборе 160 мм.

Комплектуется Thermaltake ASTRIA 600 ARGB двумя 120 вентиляторами с гидродинамическим подшипником. Скорость вращения регулируется от 500 до 1800 оборотов в минуту. Заявленный ресурс на отказ заявлен на уровне 40000 часов.

От каждого вентилятора отходит под два кабеля, один с PWM и второй с ARGB. Для удобства подключения в комплекте есть разветвитель с возможностью подключить вентиляторы к одному гнезду на плате каждого типа.

Контактная пластина габаритная, выполнена из алюминия. Трубки в нее запаяны. Поверхность ровная, обработана хорошо, видны следы фрезы. Прижим к крышке процессора осуществляется равномерно.

У данной системы охлаждения есть несколько зон с подсветкой, работающие синхронно как между собой, так и с остальными компонентами в системе. Поддерживаются все популярные экосистемы производителей материнских плат.

Сборка

Thermaltake ASTRIA 600 ARGB поддерживает монтаж на платы с сокетами Intel LGA 2066/2011/1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150 и AMD AM5/AM4. Необходимый тип крепежа идет в комплекте, а сам процесс описан в комплектной инструкции с иллюстрацией.

В нашем случае монтаж велся на плату с сокетом AM5. Монтаж на нее нельзя назвать самым удобным, сравнивая с другими системами производителя. Здесь в качестве опоры используются штатные пластиковые рамки на плате, на них необходимо будет зацепить металлические язычки с двух сторон и уже после равномерно подтянуть с двух сторон. Для сравнения на той же башне при монтаже на Intel прижим идет в четырех точках по периметру с усиливающей пластиной.

Любой монтаж проходит со снятыми вентиляторами. В комплекте есть небольшой пакетик с термопастой, его будет достаточно на один монтаж. Нанесли равномерно на крышку процессора.

Последним этапом устанавливаются вентиляторы. Соединяем провода с разъемами. Система готова к работе.

Тесты

Тестирование Thermaltake ASTRIA 600 ARGB велось с процессором AMD Ryzen 5 7600. Результаты хорошие.

Замерили уровень шума на расстоянии 30 сантиметров при обычной работе системы.

На максимальных оборотах.

Итоги

Thermaltake ASTRIA 600 ARGB – двухсекционное башенное охлаждение среднего ценового сегмента с TDP 265 Вт. Эффективный отвод тепла с умеренным уровнем шума, поддержка актуальных сокетов, термопаста в комплекте, синхронизируемая подсветка, совместимость с высокими модулями оперативной памяти.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".