Двухсекционное башенное охлаждение. Обзор и тесты Thermaltake ASTRIA 600 ARGB

Остальные 48 пластин с вырезами, образующими шахматный рисунок, снижающего сопротивление воздушному потоку. Меньше шума и больше эффективность обдува.
Пронизывают пластины шесть 6мм медных трубок, распределенных по всей ширине радиаторов. Они как и пластины покрашены в черный цвет. Используется опрессовка, без дополнительной пайки.
На верху блоков установлены декоративные пластиковые крышки с логотипом бренда и прозрачным периметром. Все эти зоны при работе подсвечиваются. Общая высота система в сборе 160 мм.
Комплектуется Thermaltake ASTRIA 600 ARGB двумя 120 вентиляторами с гидродинамическим подшипником. Скорость вращения регулируется от 500 до 1800 оборотов в минуту. Заявленный ресурс на отказ заявлен на уровне 40000 часов.
От каждого вентилятора отходит под два кабеля, один с PWM и второй с ARGB. Для удобства подключения в комплекте есть разветвитель с возможностью подключить вентиляторы к одному гнезду на плате каждого типа.
Контактная пластина габаритная, выполнена из алюминия. Трубки в нее запаяны. Поверхность ровная, обработана хорошо, видны следы фрезы. Прижим к крышке процессора осуществляется равномерно.
У данной системы охлаждения есть несколько зон с подсветкой, работающие синхронно как между собой, так и с остальными компонентами в системе. Поддерживаются все популярные экосистемы производителей материнских плат.
В нашем случае монтаж велся на плату с сокетом AM5. Монтаж на нее нельзя назвать самым удобным, сравнивая с другими системами производителя. Здесь в качестве опоры используются штатные пластиковые рамки на плате, на них необходимо будет зацепить металлические язычки с двух сторон и уже после равномерно подтянуть с двух сторон. Для сравнения на той же башне при монтаже на Intel прижим идет в четырех точках по периметру с усиливающей пластиной.
Любой монтаж проходит со снятыми вентиляторами. В комплекте есть небольшой пакетик с термопастой, его будет достаточно на один монтаж. Нанесли равномерно на крышку процессора.
Последним этапом устанавливаются вентиляторы. Соединяем провода с разъемами. Система готова к работе.
Замерили уровень шума на расстоянии 30 сантиметров при обычной работе системы.
На максимальных оборотах.