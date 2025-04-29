Корпусные вентиляторы с зеркальным эффектом. Обзор Formula NULIGHT 12BK ARPW

На лицевой стороне коробке галочкой отмечена версия исполнения, тут можно обратить внимание что они также вышли в реверсивной версии. Ее мы рассмотрим детально уже в ближайшее время. Комплект включает корпусные саморезы.
В рамку интегрирована зона с подсветкой. Это два ряда плоских линий, обозначающих границы и насечки по углам. Подобное исполнение улучшает внешний вид, делает его сложнее и эффектнее.
Помимо этого подсвечивается вся площадь лопастей. При вращении это все заполнение площади. Крышка моторного блока с зеркальным эффектом.
Тут ARGB-подсветка, которую можно синхронизировать и управлять как в группе вентиляторов, так и с остальными компонентами.
Установлен в Formula NULIGHT 12BK ARPW гидродинамический подшипник с ресурсом службы в 40 000 часов на безотказную работу. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 450 до 1500 оборотов в минуту.
От вентилятора отходит два кабеля, с 4-пиновым PWM и 3-пиновым ARGB. Все с возможностью последовательного соединения и подключения к общему разъему на материнской плате для управления сразу группой.
На 1000 оборотах был получен следующий результат.