Корпусные вентиляторы с зеркальным эффектом. Обзор Formula NULIGHT 12BK ARPW

В центре внимания новая серия вентиляторов Formula NULIGHT 12BK ARPW с адресной подсветкой, регулируемой скоростью вращения, высоким ресурсом службы и эффектом зеркала. Представлены в двух версиях цветового исполнения – белой и черной.

Обзор Formula NULIGHT 12BK ARPW

Комплектация

Обзор Formula NULIGHT 12BK ARPW

На лицевой стороне коробке галочкой отмечена версия исполнения, тут можно обратить внимание что они также вышли в реверсивной версии. Ее мы рассмотрим детально уже в ближайшее время. Комплект включает корпусные саморезы.

Обзор Formula NULIGHT 12BK ARPW

Внешний вид

Рамка выполнена из пластика черного цвета. По форме она немного закруглена. По четырем углам ушки крепления с нанесенными антивибрационными накладками.

Обзор Formula NULIGHT 12BK ARPW

В рамку интегрирована зона с подсветкой. Это два ряда плоских линий, обозначающих границы и насечки по углам. Подобное исполнение улучшает внешний вид, делает его сложнее и эффектнее.

Обзор Formula NULIGHT 12BK ARPW

Помимо этого подсвечивается вся площадь лопастей. При вращении это все заполнение площади. Крышка моторного блока с зеркальным эффектом.

Обзор Formula NULIGHT 12BK ARPW

Тут ARGB-подсветка, которую можно синхронизировать и управлять как в группе вентиляторов, так и с остальными компонентами.

Обзор Formula NULIGHT 12BK ARPW

Установлен в Formula NULIGHT 12BK ARPW гидродинамический подшипник с ресурсом службы в 40 000 часов на безотказную работу. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 450 до 1500 оборотов в минуту.

Обзор Formula NULIGHT 12BK ARPW

От вентилятора отходит два кабеля, с 4-пиновым PWM и 3-пиновым ARGB. Все с возможностью последовательного соединения и подключения к общему разъему на материнской плате для управления сразу группой.

Обзор Formula NULIGHT 12BK ARPW

Тесты

Замер уровня шума проводился в условиях открытого стенда на максимальной скорости вращения в 1500 оборотов в минуту.

Обзор Formula NULIGHT 12BK ARPW

На 1000 оборотах был получен следующий результат.

Обзор Formula NULIGHT 12BK ARPW

Итоги

Formula NULIGHT 12BK ARPW – доступные корпусные вентиляторы с привлекательным внешним исполнением. Высокий ресурс службы, возможность каскадного подключения, адресная подсветка, антивибрационные накладки, наличие в линейке реверсного исполнения для комбинирования в одном корпусе.
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Корпусные вентиляторы с зеркальным эффектом. Обзор Formula NULIGHT 12BK ARPWКорпусные вентиляторы с зеркальным эффектом. Обзор Formula NULIGHT 12BK ARPW
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