Новый холодильник Xiaomi Mijia оценили в 275 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент холодильников очередной крупной и дешевой моделью – Mijia French-style flat-embedded 400L. Она характеризуется внутренним объемом 400 литров, «французской дверью», глубиной 65,4 см, что позволяет ему занимать на полу площадь в 0,4 м2, нижней системой отвода тепла, объемом холодильной камеры 216 литров, а морозильной – 134 литра, объемом камеры с изменяемой температурой (от -1°C до 5°C) – 50 литров, инверторным мотором с 10-летней гарантией, открывающимися на 90° градусов дверьми, системами быстрой заморозки и циркуляции воздуха 360° без образования инея, поддержкой HyperOS Connect, а также возможностью управления через фирменное приложение Mi Home или голосовой помощник XiaoAI. Цена холодильника на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 275 долларов.