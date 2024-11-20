Корпусные вентиляторы с подсветкой. Обзор Formula V Line Floe Plus ARPW

Вентиляторы являются неотъемлемой частью как рабочих, так и игровых сборок. Выполняют они важную функцию отвода тепла от работающих компонентов, но современные еще и используются как элемент декора общего сеттинга. Изучаемая сегодня новинка Formula V Line Floe Plus ARPW поддерживает регулировку скорости вращения в диапазоне от 450 до 1500 оборотов в минуту, а также адресную ARGB подсветку.

Комплектация

Поставляются в коробке с обновленным для продуктов производителя оформлением. Имеется пометка по цвету оформления. На внутренней стороне подробные данные по характеристикам. Комплект включает корпусные саморезы.

Внешний вид

Представлены в черном и белом вариантах исполнения, подбирая под внешний вид системы и корпуса. Типоразмер 120 мм с традиционными габаритами. Толщина 25 мм.

Рамка квадратной формы, выполнена из пластика. Он широкая, по углам нанесены антивибрационные накладки.

По углам размещены вставки из полупрозрачного пластика и они же продолжены на боковую грань. Помимо этого подсвечивается кольцо на внутренней части.

Сбоку зеркальная вставка, которая дает эффект бесконечного пространства. Эта часть будет видна при установке на радиаторе или передней стенке корпуса.

Это адресная подсветка ARGB, которую можно будет синхронизировать с остальными компонентами. Для этого необходимо будет подключить соответствующий кабель с разъемом к материнской плате или контроллеру. Предусмотрели возможность последовательного подключения.

У Formula V Line Floe Plus ARPW девять лопастей. На крышку моторного блока нанесена наклейка с логотипом бренда. Она же есть с внутренней стороны. Гидродинамический подшипник с регулируемой скоростью вращения от 450 до 1500 оборотов в минуту.

Тесты

Для начала в условиях открытого стенда замерили уровень шума на скорости 1500 оборотов в минуту на расстоянии 30 сантиметров.

Итоги

Formula V Line Floe Plus ARPW – корпусный вентилятор с низким уровнем шума и привлекательным внешним исполнением. Высокий ресурс службы, умеренный шум на максимальных оборотах, синхронизируемая подсветка. При этом не лучший вариант для установки на радиатор охлаждения из-за широкой рамки.