Корпусные вентиляторы с подсветкой. Обзор Formula V Line Floe Plus ARPW

Вентиляторы являются неотъемлемой частью как рабочих, так и игровых сборок. Выполняют они важную функцию отвода тепла от работающих компонентов, но современные еще и используются как элемент декора общего сеттинга. Изучаемая сегодня новинка Formula V Line Floe Plus ARPW поддерживает регулировку скорости вращения в диапазоне от 450 до 1500 оборотов в минуту, а также адресную ARGB подсветку.

Formula V Line Floe Plus ARPW

Комплектация

Поставляются в коробке с обновленным для продуктов производителя оформлением. Имеется пометка по цвету оформления. На внутренней стороне подробные данные по характеристикам. Комплект включает корпусные саморезы.

Formula V Line Floe Plus ARPW

Внешний вид

Представлены в черном и белом вариантах исполнения, подбирая под внешний вид системы и корпуса. Типоразмер 120 мм с традиционными габаритами. Толщина 25 мм.

Formula V Line Floe Plus ARPW

Рамка квадратной формы, выполнена из пластика. Он широкая, по углам нанесены антивибрационные накладки.

Formula V Line Floe Plus ARPW

По углам размещены вставки из полупрозрачного пластика и они же продолжены на боковую грань. Помимо этого подсвечивается кольцо на внутренней части.

Formula V Line Floe Plus ARPW

Сбоку зеркальная вставка, которая дает эффект бесконечного пространства. Эта часть будет видна при установке на радиаторе или передней стенке корпуса.

Formula V Line Floe Plus ARPW

Это адресная подсветка ARGB, которую можно будет синхронизировать с остальными компонентами. Для этого необходимо будет подключить соответствующий кабель с разъемом к материнской плате или контроллеру. Предусмотрели возможность последовательного подключения.

Formula V Line Floe Plus ARPW

У Formula V Line Floe Plus ARPW девять лопастей. На крышку моторного блока нанесена наклейка с логотипом бренда. Она же есть с внутренней стороны. Гидродинамический подшипник с регулируемой скоростью вращения от 450 до 1500 оборотов в минуту.

Formula V Line Floe Plus ARPW

Тесты

Для начала в условиях открытого стенда замерили уровень шума на скорости 1500 оборотов в минуту на расстоянии 30 сантиметров.

Formula V Line Floe Plus ARPW

Итоги

Formula V Line Floe Plus ARPW – корпусный вентилятор с низким уровнем шума и привлекательным внешним исполнением. Высокий ресурс службы, умеренный шум на максимальных оборотах, синхронизируемая подсветка. При этом не лучший вариант для установки на радиатор охлаждения из-за широкой рамки.
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