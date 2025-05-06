Реверсные корпусные вентиляторы. Обзор Formula Nulight 12BK ARPW ARGB Reverse

Поставляются в компактной коробке из картона. На обратной стороне таблица с техническими характеристиками, а на лицевой изображение. Комплект включает корпусные саморезы.
На крышке моторного блока зеркальная наладка, создающая эффект бесконечности. По ее периметру есть зона с подсветкой, как и вся площадь лопастей. При вращении она тоже заполняется адресной подсветкой
Интересно обыграна рамка, в ней два ряда полос по периметру и группы с насечками. Все работает синхронно и с возможностью управления через экосистемы производителей материнских плат или контроллеры.
В отличие от обычной версии у Formula Nulight 12BK ARPW ARGB Reverse лопасти развернуты на 180 градусов и вращаются в обратную сторону. Визуально при работе не отличаются.
Установлен гидродинамический подшипник с высоким ресурсом службы. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 450 до 1500 оборотов в минуту. Создает воздушный поток 45.03 CFM.
Два кабеля от вентилятора длиной 30 сантиметров. Они с последовательным подключением, позволяя при использовании нескольких собирать их в общую группу, а к плате подключить задействуя по одному типу разъемов. Это 3-пиновый ARGB и 4-пиновый PWM.
А также на максимальных 1500 оборотах.