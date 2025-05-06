Реверсные корпусные вентиляторы. Обзор Formula Nulight 12BK ARPW ARGB Reverse

На прошлой неделе мы рассматривали Formula Nulight 12BK ARPW ARGB, корпусные вентиляторы с зеркальным эффектом и подсветкой. В этой же серии доступен реверсивный вариант и так владелец сможет комбинировать в зависимости от производимой сборки. Самим же преимуществом таких вентиляторов перед простым разворотом является сохранение привлекательности внешнего вида и общий стиль для всей сборки вне зависимости от направления потока.

Обзор Formula Nulight 12BK ARPW ARGB Reverse

Комплектация

Обзор Formula Nulight 12BK ARPW ARGB Reverse

Поставляются в компактной коробке из картона. На обратной стороне таблица с техническими характеристиками, а на лицевой изображение. Комплект включает корпусные саморезы.

Обзор Formula Nulight 12BK ARPW ARGB Reverse

Внешний вид

Выбрать можно между белым и черным цветом исполнения. В этих же цветах есть у производителя блоки питания и корпуса. Еще одна возможность подбирать с учетом проводимой сборки.

Обзор Formula Nulight 12BK ARPW ARGB Reverse

На крышке моторного блока зеркальная наладка, создающая эффект бесконечности. По ее периметру есть зона с подсветкой, как и вся площадь лопастей. При вращении она тоже заполняется адресной подсветкой

Обзор Formula Nulight 12BK ARPW ARGB Reverse

Интересно обыграна рамка, в ней два ряда полос по периметру и группы с насечками. Все работает синхронно и с возможностью управления через экосистемы производителей материнских плат или контроллеры.

Обзор Formula Nulight 12BK ARPW ARGB Reverse

В отличие от обычной версии у Formula Nulight 12BK ARPW ARGB Reverse лопасти развернуты на 180 градусов и вращаются в обратную сторону. Визуально при работе не отличаются.

Обзор Formula Nulight 12BK ARPW ARGB Reverse

Установлен гидродинамический подшипник с высоким ресурсом службы. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 450 до 1500 оборотов в минуту. Создает воздушный поток 45.03 CFM.

Обзор Formula Nulight 12BK ARPW ARGB Reverse

Два кабеля от вентилятора длиной 30 сантиметров. Они с последовательным подключением, позволяя при использовании нескольких собирать их в общую группу, а к плате подключить задействуя по одному типу разъемов. Это 3-пиновый ARGB и 4-пиновый PWM.

Тесты

Замерили уровень шума в условиях открытого стенда на 1000 оборотах.

Обзор Formula Nulight 12BK ARPW ARGB Reverse

А также на максимальных 1500 оборотах.

Обзор Formula Nulight 12BK ARPW ARGB Reverse

Итоги

Formula Nulight 12BK ARPW ARGB Reverse – реверсные корпусные вентиляторы с подсветкой, регулируемой скоростью вращения и высоким ресурсом службы. Вместе с обычной версией в этой линейке можно комбинировать в одном корпусе, собрав тихую и холодную систему с высоким уровнем быстродействия.
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