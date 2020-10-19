Обзор Deerma VC20-Plus. Недорогой беспроводной пылесос

На фоне преимуществ беспроводных пылесосов в виде удобства эксплуатации, возможности использования вне дома и общих компактных габаритов, есть недостаток, заключающийся в стоимости, она выше, чем у проводных моделей. Но и здесь есть возможность подобрать недорогой вариант, например, Deerma VC20-Plus, созданный в альянсе с компанией Xiaomi.

Комплектация

К моменту публикации он уже доступен в интернет-магазине ОЗОН за 5990 рублей.Упакован в коробку из крафтового картона с общей информацией по названию модели и логотипом производителя. Комплект включает три насадки, зарядное устройство и набор документации.

Внешний вид

Выполнен в привлекательном белом цвете. Преобладание матовых поверхностей хорошо скрывает возможные следы пальцев.

Вес у пылесоса легкий. Основной блок совмещен с прозрачным контейнером для сбора пыли и мусора.

Корпус цилиндрической формы. На основании находится ручка с широким хватом. Ее же можно будет использовать, подвешивая пылесос на крючке.

В основании ручки находится группа из четырех светодиодных индикаторов, отображающих уровень заряда аккумулятора.

Управляется Deerma VC20-Plus единственной механической кнопкой. Последовательным нажатием можно будет сменить силу всасывания. Два режима: обычный и турбо.

Контейнер для сбора пыли снимается поворотом. На корпусе нанесены отметки по максимальному наполнению. Внутри находится блок циклона с фильтром.

Насадки

Гнездо питания. Комплектуется пылесос блоком питания. Отдельных блоков для парковки на стене у этой модели нет. Но можно будет прислонить к стене или повесить на крючок.Для установки основной насадки нужно будет поставить удлинительную трубу. Выполнена она из металла, окрашенного в серебристый цвет. Места соединений усилены и удлинены.

Главная насадка у Deerma VC20-Plus с турбоваликом. На нем чередуются зоны с прорезиненным гребнем и войлоком. Для обслуживания его можно будет извлечь. Место соединение со шлангом дает возможность вращения.

Дополнительно идет насадка с рядом ворса по периметру. Она жесткая. Поставить можно как напрямую в пылесос, так и удлинительную трубу.

Плюс щелевая насадка 2-в-1. Подходит для уборки машины или мягкой мебели.

Тесты

Мощность 100 Вт. Сила всасывания: 3500 Па – обычная, 5500 Па – турбо. Она соответствует заявленной. По эффективности уборки не уступает проводным пылесосам. Во время эксплуатации с турбощеткой проходить одно место два раза необходимости нет. Чаще всего мы использовали именно ее.

Проходимость хорошая. Можно будет убирать под диваном или другой мебелью. Управление интуитивное.

В нем используется многоступенчатая система фильтрация. Состоящая из блока циклона, отсеивающего все крупные загрязнения, фильтра, улавливающего пыль и HEPA.

Вес у пылесоса легкий. Хорошо сбалансирован. В руке лежит удобно. Небольшие габариты упрощают процесс уборки и последующее хранение.

Объем контейнера 0.6 литра, позволяет проводить уборку многокомнатной квартиры. Очистка проходит полным съемом контейнера и снятием блока циклона. Его можно будет промыть и высушить.

Итоги по Deerma VC20-Plus

Встроенный аккумулятор на обычном режиме работы обеспечивает до 40 минут работы. В режиме турбо время сокращается до 10-12 минут.Deerma VC20-Plus станет хорошим выбором для уборки 1-2 комнатной квартиры. Компактные габариты, невысокая стоимость, хорошие показатели автономной работы, привлекательный внешний вид, три насади в комплекте, простое обслуживание.