Обзор Defender Chimera GK-280DL. Недорогая игровая клавиатура

Сегодня мы детально рассмотрим возможности проводной игровой клавиатуры Defender Chimera GK-280DL. При своей невысокой стоимости тут реализовано одновременное нажатие до 19 клавиш, распознавание до 19 одновременно нажатых клавиш и металлическое основание.

Defender Chimera GK-280DL обзор

Рекомендованная стоимость составляет 1400 рублей. Список актуальных предложений в российских магазинах собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением клавиатуры и данные по основным её особенностям. Комплект включает гарантийный талон, бонус для игры Crossout и инструкцию.

Внешний вид

Основание клавиатуры Defender Chimera GK-280DL выполнено из металла. Оно обеспечивает высокую жесткость конструкции и отсутствие прогибания при нажатии на клавиши.

По краям стилизованные декоративные вставки из серебристого пластика. Боковые полигональной формы.

В целом же внешний вид четко позиционирует игровую направленность этой периферии. Она не выглядит бюджетной.

На борту классический набор клавиш с цифровым блоком. Кейкапы с углублением по центру.

Символы на клавиши нанесены на кнопки методом лазерной гравировки. Они подсвечиваются. Кириллица и латиница хорошо читаются.

Реализовано девять режимов подсветки: мерцающая волна, бегущая волна, пульсирующая многоцветная, бегущая трехцветная, статичная из семи цветов, динамическая со всем спектром, настраиваемая многоцветная, семицветная с реагированием на нажатия, звукоактивная подсветка.

Переключаются они зажатием кнопки FN с кнопками 1-9. Кнопки F1-F12 используются для управления воспроизведением, громкостью и запуска приложений.

Также можно изменять уровень яркости подсветки, включая и режим полного её выключения.

На нижней стороне Defender Chimera GK-280DL несколько резиновых ножек, предотвращающих скольжение по поверхности стола.

Есть пара откидных ножек, изменяющих угол наклона рабочей поверхности. По центру наклейка с техническими данными.

Софт

Подключается при помощи кабеля в защитной оплетке с ферритовой защитой и позолоченным фигурным коннектором.С официального сайта можно загрузить утилиту, позволяющую изменить действия кнопок. Программа простая и ограниченная в возможностях.

Тесты

В Defender Chimera GK-280DL используются мембранные переключатели. Поддерживается распознавание до 19 одновременно нажатых клавиш. В играх требующих быстрой реакции проблем со скоростью срабатывания и точностью передачи команд не наблюдалось.

Итоги по Defender Chimera GK-280DL

Шум во время нажатия умеренный. Точка срабатывания при полном нажатии кнопки. Подойдет она и для набора текста, а также использования в качестве офисного варианта.Неплохой вариант при поиске недорогой клавиатуры под игры и широкий круг задач. Defender Chimera GK-280DL предлагает обработку 19 одновременно нажатых клавиш, настраиваемую подсветку, металлическое основание и привлекательный внешний вид.