Обзор Defender REACTOR. Беспроводная колонка с подсветкой и Bluetooth 5.0

На прошлой неделе мы проводили тестирование недорогой портативной колонки Defender G24 с выбором разных источников воспроизведения и поддержкой Bluetooth 5.0. Сегодня из этой же серии мы рассмотрим Defender REACTOR, одним из отличий которой стала трехцветная подсветка. При этом все преимущества в виде невысокой стоимости, выбора источника воспроизведения и формата исполнения сохранены.

Defender REACTOR обзор

Рекомендованная стоимость составляет 2340 рублей. Находится в широком доступе в российских магазинах.

Комплектация

Упакована в коробку с изображением акустической системы и данными по ее характеристикам. Комплект включает USB-кабель, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Как и младшей версии – без подсветки. Основная часть корпуса здесь выполнена из полупрозрачного пластика с мелкими точками.

Только здесь вся площадь подсвечивается. Три цвета: синий, зеленый и красный. Цвета сменяются последовательно. Отдельного ручного управления по ним не предусмотрено.

В целом выглядит привлекательно. Корпус в форме бумбокса. На верхней части зафиксирован ремень.

На основании четыре ножки, обеспечивающие устойчивое расположение на ровной поверхности. Нижняя часть не контактирует со столом, остается свободный просвет.

Слева у Defender REACTOR расположена металлическая решетка, защищающая динамик. Занимают всю площадь.

Противоположная сторона выполняет функцию панели управления. Тут выведены microUSB, аудиоразъем, слот для карты памяти microSD, полноразмерный USB, механический тумблер.

Кнопки расположены общей группой с одним резиновым блоком. Нажимаются с небольшим усилием. Для упрощения нанесена традиционная маркировка. Остальная часть также защищена металлической решеткой.

Тесты

Габариты относительно компактные. Вполне можно будет носить с собой на улице. Весит примерно 800 граммов.Как и младшая версия, Defender REACTOR оснащена модулем Bluetooth 5.0. Актуальная версия протокола с низким уровнем энергопотребления и увеличенной дальностью подключения. Передает звук без слышимых искажений и задержек. Управлять воспроизведением можно будет с помощью встроенных кнопок на колонке.

Также колонка выступает самостоятельным мультимедийным центром. Записать треки можно будет на карту памяти или флешку. Поддерживаются все актуальные форматы, включая FLAC. Хотя для экономии места оптимальным будет выбор в пользу MP3. Мы проводили тестирование с накопителями объемом 64 Гбайт, считывалось корректно. Есть радио.

Звучит хорошо. Основной акцент сделан на средние и низкие частоты. Установлен динамик диаметром 4 дюйма. Мощность 8 Вт. Диапазон частоты воспроизведения от 40 до 20000 Гц.

Defender REACTOR обзор

В сравнении с младшей версией, увеличена емкость аккумулятора до 1800 мАч. Хватает примерно на 4–4.5 часа воспроизведения музыки с работающей подсветкой. Продлить время можно будет при помощи внешней батарейки с microUSB.

Итоги по Defender REACTOR

Defender REACTOR – яркая и громкая портативная колонка. Привлекательный внешний вид, ручка для переноски, трехцветная подсветка, кнопки управления, встроенный плеер, радио. Условные минусы – отсутствие ручного управления подсветкой.