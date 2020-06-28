Обзор Defender REACTOR. Беспроводная колонка с подсветкой и Bluetooth 5.0

На прошлой неделе мы проводили тестирование недорогой портативной колонки Defender G24 с выбором разных источников воспроизведения и поддержкой Bluetooth 5.0. Сегодня из этой же серии мы рассмотрим Defender REACTOR, одним из отличий которой стала трехцветная подсветка. При этом все преимущества в виде невысокой стоимости, выбора источника воспроизведения и формата исполнения сохранены.

Defender REACTOR

Рекомендованная стоимость составляет 2340 рублей. Находится в широком доступе в российских магазинах.

Defender REACTOR обзор

Комплектация

Упакована в коробку с изображением акустической системы и данными по ее характеристикам. Комплект включает USB-кабель, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Defender REACTOR

Внешний вид

Как и младшей версии – без подсветки. Основная часть корпуса здесь выполнена из полупрозрачного пластика с мелкими точками.

Defender REACTOR

Только здесь вся площадь подсвечивается. Три цвета: синий, зеленый и красный. Цвета сменяются последовательно. Отдельного ручного управления по ним не предусмотрено.

Defender REACTOR

В целом выглядит привлекательно. Корпус в форме бумбокса. На верхней части зафиксирован ремень.

Defender REACTOR

На основании четыре ножки, обеспечивающие устойчивое расположение на ровной поверхности. Нижняя часть не контактирует со столом, остается свободный просвет.

Defender REACTOR

Слева у Defender REACTOR расположена металлическая решетка, защищающая динамик. Занимают всю площадь.

Defender REACTOR

Противоположная сторона выполняет функцию панели управления. Тут выведены microUSB, аудиоразъем, слот для карты памяти microSD, полноразмерный USB, механический тумблер.

Defender REACTOR

Кнопки расположены общей группой с одним резиновым блоком. Нажимаются с небольшим усилием. Для упрощения нанесена традиционная маркировка. Остальная часть также защищена металлической решеткой.

Defender REACTOR

Габариты относительно компактные. Вполне можно будет носить с собой на улице. Весит примерно 800 граммов.

Тесты

Как и младшая версия, Defender REACTOR оснащена модулем Bluetooth 5.0. Актуальная версия протокола с низким уровнем энергопотребления и увеличенной дальностью подключения. Передает звук без слышимых искажений и задержек. Управлять воспроизведением можно будет с помощью встроенных кнопок на колонке.

Defender REACTOR

Также колонка выступает самостоятельным мультимедийным центром. Записать треки можно будет на карту памяти или флешку. Поддерживаются все актуальные форматы, включая FLAC. Хотя для экономии места оптимальным будет выбор в пользу MP3. Мы проводили тестирование с накопителями объемом 64 Гбайт, считывалось корректно. Есть радио.

Defender REACTOR

Звучит хорошо. Основной акцент сделан на средние и низкие частоты. Установлен динамик диаметром 4 дюйма. Мощность 8 Вт. Диапазон частоты воспроизведения от 40 до 20000 Гц.

Defender REACTOR

В сравнении с младшей версией, увеличена емкость аккумулятора до 1800 мАч. Хватает примерно на 4–4.5 часа воспроизведения музыки с работающей подсветкой. Продлить время можно будет при помощи внешней батарейки с microUSB.

Defender REACTOR обзор

Итоги по Defender REACTOR

Defender REACTOR – яркая и громкая портативная колонка. Привлекательный внешний вид, ручка для переноски, трехцветная подсветка, кнопки управления, встроенный плеер, радио. Условные минусы – отсутствие ручного управления подсветкой.
Комментарии и отзывы Defender REACTOR
Обзоры:
Обзор BBK BTA7001. Мощная и яркая портативная колонкаОбзор BBK BTA7001. Мощная и яркая портативная колонка
Обзор HYUNDAI H-PCD400. Яркий и сочный портативный бумбоксОбзор HYUNDAI H-PCD400. Яркий и сочный портативный бумбокс
Обзор Defender V11. Компактная акустическая 2.1 система для компьютераОбзор Defender V11. Компактная акустическая 2.1 система для компьютера
Новости:
Лучшая внешняя звуковая карта. Creative X-Fi Surround 5.1 Pro

Производители ноутбуков и ультрабуков в экономии места под корпусом устройства устанавливают далеко не с...
Обзор Defender REACTOR. Беспроводная колонка с подсветкой и Bluetooth 5.0

На прошлой неделе мы проводили тестирование недорогой портативной колонки ...
Динамик Marshall Uxbridge Voice с голосовым ассистентом и AirPlay 2

Marshall Uxbridge Voice - это управляемый голосом динамик через Google Assistant, напоминающий миниатюрну...
Обзор Defender REACTOR. Беспроводная колонка с подсветкой и Bluetooth 5.0Обзор Defender REACTOR. Беспроводная колонка с подсветкой и Bluetooth 5.0
Обзор Verbatim 49307. Тест недорогой флешкиОбзор Verbatim 49307. Тест недорогой флешки
Обзор Honor Magic Earbuds. Хорошие TWS-наушники с «шумодавом» Обзор Honor Magic Earbuds. Хорошие TWS-наушники с «шумодавом»
Обзор KIOXIA Exceria Plus 256GB. Картам памяти для 4К-видео и RAWОбзор KIOXIA Exceria Plus 256GB. Картам памяти для 4К-видео и RAW
Обзор Abkoncore A900. Игровая мышка с сенсором, макросом и грузикомОбзор Abkoncore A900. Игровая мышка с сенсором, макросом и грузиком
Обзор Trust GXT 115 Macci. Беспроводная ...
Обзор Trust GXT 115 Macci. Беспроводная Беспроводные мышки можно рассматривать не только для выполнения офисных задач, но даже и для игр. Как при...
Обзор Roadgid Premier. Автомобильный вид...
Обзор Roadgid Premier. Автомобильный видСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию флагманскую модель автомобильного видеорегистратора с ра...
Представители IGN проведут событие Summe...
Представители IGN проведут событие SummeПосле отмены мероприятия E3 2020, ассоциация ESA объявила дату мероприятия на следующий год. Компания не ...
Mi Band 5 должен получить поддержку Alex...
Mi Band 5 должен получить поддержку AlexXiaomi готовиться представить продолжение своего популярного фитнес-трекера в следующей итерации - Mi Ban...
Раскрыт секрет обоев в Huawei P40...
Раскрыт секрет обоев в Huawei P40Компания Huawei опубликовала видео, рассказывающее историю создания обоев рабочего стола в смартфоне Huaw...
MSI анонсировала новые компьютерные корп...
MSI анонсировала новые компьютерные корпMSI объявила о выпуске четырех новых корпусов серии MPG GUNGNIR и MAG VAMPIRIC. MPG GUNGNIR представлена ...
Разработчик игр 2K готовит переиздание M...
Разработчик игр 2K готовит переиздание MСерия Mafia является одной из популярнейших франшиз компании 2K. Считается, что первая и вторая часть игр...
Игровой смартфон Black Shark 3 выходит з...
Игровой смартфон Black Shark 3 выходит зИгровое подразделение компании Xiaomi, Black Shark, объявило о том, что мировая премьера геймерского смар...
Обзор OnePlus 8 Pro 8/128GB. Лучший флаг...
Обзор OnePlus 8 Pro 8/128GB. Лучший флагПока по миру распространяется психоз со сжиганием вышек сотовой связи, вызванный страхом распространения ...
Lenovo Legion получил новый процессор...
Lenovo Legion получил новый процессорПериодически производители игровых ноутбуков обновляют свои системы до нового железа, так как это позволя...
Samsung Galaxy Note 20 Ultra все же буде...
Samsung Galaxy Note 20 Ultra все же будеНекоторое время назад инсайдеры, которые обычно сливают информацию о новых смартфонах компании Samsung, о...
Вышло новое обновление для многопользова...
Вышло новое обновление для многопользоваSea of ​​Thieves Ships of Fortune стало доступным для владельцев ПК, Xbox One. Обновление весит 11 Гб для...
Обзор Creative Outlier One Plus. Беспроводные наушники для спорта с mp3-плееромОбзор Creative Outlier One Plus. Беспроводные наушники для спорта с mp3-плеером
Обзор ZTE Blade A5 (2020) 2/32GB. Недорогой смартфонОбзор ZTE Blade A5 (2020) 2/32GB. Недорогой смартфон
Обзор Thermaltake Core P5 Green Edition (CA-1E7-00M8WN-00). Лучший открытый стенд?Обзор Thermaltake Core P5 Green Edition (CA-1E7-00M8WN-00). Лучший открытый стенд?
Обзор SVEN GS-4300. Недорогой комплект игровой периферииОбзор SVEN GS-4300. Недорогой комплект игровой периферии
Лучшая беспроводная игровая мышка. Xiaomi Mi Gaming Mouse Black USBЛучшая беспроводная игровая мышка. Xiaomi Mi Gaming Mouse Black USB
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor