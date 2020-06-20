Обзор Defender G24. Недорогая колонка с Bluetooth 5.08

Не так давно компания Defender пополнила линейку беспроводных колонок сразу несколькими моделями. Сегодня в центре внимания будет модель Defender G24, недорогая, но при этом предлагающая поддержку актуального Bluetooth 5.0, с FM-тюнером и встроенным MP3-плеером.

Defender G24

Рекомендованная стоимость 1 763 рублей. К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает USB-кабель, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Defender G24

Упакована в коробку с привлекательным оформлением.

Defender G24

Внешний вид

Бочкообразная форма с зафиксированной ручкой для удобной переноски. Большая часть с полуматовым текстурным рисунком.

Defender G24

На основании группа ножек, обеспечивающих устойчивое расположение на ровной поверхности. Колонку удобно как носить с собой по улице, так и использовать дома.

Defender G24

На правой грани сгруппирован набор разъемов и элементов управления.

Defender G24

Тут полноразмерный USB, microUSB для зарядки, слот для карты памяти microSD, вход для проводного микрофона, механический тумблер, кнопки управления с маркировкой.

Defender G24

Управлять воспроизведением при беспроводном подключении к смартфону или выборе радио и плеера можно будет прямо с корпуса колонки.

Defender G24

На противоположной стороне низкочастотный динамик с эффектной декорацией, выполняющей еще и функцию защиты от повреждений.

Defender G24

Выглядит Defender G24 современной и технологичной. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Defender G24

На основании нанесена наклейка с техническими данными. Общий вес составляет 0.8 кг.

Тесты

Для беспроводного подключения колонки используется актуальный протокол Bluetooth 5.0. Дальность стабильного подключения в радиусе 10-12 метров. Набор поддерживаемых кодеков включает стандартный набор. Проблем в качестве передачи сигнала за время тестов выявлено не было.

Defender G24

Помимо этого, можно будет записать библиотеку аудиотреков на карту памяти или флешку. Поддерживаются актуальные форматы. Распознаются файлы, вложенные в папки. Есть FM-тюнер, использующий для улучшения качества приема внешнюю антенну, ею выступает аудиокабель.

Defender G24

Из интересных особенностей отметим разъем под микрофон. Можно будет подключить и использовать колонку в качестве громкоговорителя или караоке.

Defender G24

Суммарная выходная мощность Defender G24 составляет 10 Вт. Один сателлит диаметром 3 дюйма. Диапазон воспроизведения от 70 до 20 000 Гц. В целом звучит хорошо, без огрехов. Запас по громкости присутствует.

Defender G24

Встроенной батарейки с емкостью 1500 мАч хватает примерно на 4 часа беспрерывного воспроизведения музыки. Восстановление проводится через microUSB.

Итоги по Defender G24

Defender G24 при своей невысокой стоимости предлагает аккуратный корпус с ручкой для переноски, поддержку Bluetooth 5.0, MP3-плеер, FM-тюнер, набор разъемов.
Комментарии и отзывы Defender G24
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