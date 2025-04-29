Доступные наушники с функциональным зарядным кейсом. Обзор Defender Twins 999 ANC

Особенностью изучаемой сегодня беспроводной гарнитуры Defender Twins 999 ANC стало оснащение зарядного кейса цветным дисплеем с сенсорным управлением, он у нее выполняет сразу несколько действий. При этом заявлено длительное время автономной работы, поддержка разных операционных систем и типов устройств.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из плотного картона с изображением гарнитуры. Внутри находятся в зарядном кейсе, а сам кейс зафиксирован на пластиковой подложке.

Комплект включает зарядный кабель, дополнительные силиконовые амбушюры, руководство пользователя.

Внешний вид

По внешнему исполнению похожи на AirPods Pro. Собственно в этом формате сформировались свои негласные стандарты и эти наушники в них полностью укладываются.

Это вытянутая ножка, каплевидный корпус и силиконовые амбушюры на ножке динамика. Всего в комплекте идут три пары разного размера. Можно будет подобрать оптимальную посадку под себя.

На внешней стороне чашек плоская зона. Тут находятся сенсоры с помощью которых можно управлять воспроизведением, ставить воспроизведение на паузу и отвечать на входящий вызов.

В основании ножки отверстие микрофона и пара металлических контактов для зарядки внутри кейса. Также есть второй микрофон для оценки шума окружающей среды и работы системы активного шумоподавления.

Зарядный кейс у Defender Twins 999 ANC компактен. Закругленные боковые грани, откидная крышка и два посадочных места под наушники. Фиксируются при помощи магнитов. В основании его разъем USB-C, используемый для зарядки кейс.

На лицевой стороне цветной дисплей с сенсорным управлением. В его верхней зоне строка с системными данными по заряду наушников в отдельности и кейса, времени и статуса беспроводного соединения.

Это многофункциональный экран и он полностью заменяет приложение на смартфоне. С помощью него можно найти потерянные наушники, на них будет подан громкий сигнал.

Можно использовать для дистанционного управления камерой на смартфоне. Задать фоновое изображение. Управлять воспроизведением, переключая треки.

Тесты

Для соединения используется Bluetooth с кодеком SBC. Соединение можно провести после открытия крышки зарядного кейса. В последующем запоминает подключенное устройство и соединение проходит автоматически. Дальность соединения до 10 метров.

Посадка в ушах удобна. Не выпадают при резких движениях головой и при ходьбе. Можно использовать во время фитнес тренировок и прогулок. При этом за счет силиконовых амбушюр дают пассивную звукоизоляцию. Полностью отсечь шум можно будет с активным шумоподавлением, с работающим не будет слышно разговоров в транспорте и шума двигателя. Можно сосредоточиться на музыке и не отвлекаться на происходящее вокруг.

По звуку все привычно. Акцентирование середины, ненавязчивые басы на фоне и урезанные верхи. Без яркого характера, но честно отрабатывающие задачу воспроизведения звука.

Встроенного аккумулятора хватало в среднем на 5 часов работы с беспрерывным прослушиванием звука на высокой громкости. В кейсе проводится 2 полных цикла зарядки.

Итоги

Defender Twins 999 ANC – недорогие беспроводные наушники с активным шумоподавлением. Зарядный кейс с сенсорным дисплеем, три пары амбушюр, аккуратное внешнее исполнение.