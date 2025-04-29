Доступные наушники с функциональным зарядным кейсом. Обзор Defender Twins 999 ANC

Особенностью изучаемой сегодня беспроводной гарнитуры Defender Twins 999 ANC стало оснащение зарядного кейса цветным дисплеем с сенсорным управлением, он у нее выполняет сразу несколько действий. При этом заявлено длительное время автономной работы, поддержка разных операционных систем и типов устройств.

Обзор Defender Twins 999 ANC

Комплектация

Обзор Defender Twins 999 ANC

Поставляется в компактной коробке из плотного картона с изображением гарнитуры. Внутри находятся в зарядном кейсе, а сам кейс зафиксирован на пластиковой подложке.

Обзор Defender Twins 999 ANC

Комплект включает зарядный кабель, дополнительные силиконовые амбушюры, руководство пользователя.

Обзор Defender Twins 999 ANC

Внешний вид

По внешнему исполнению похожи на AirPods Pro. Собственно в этом формате сформировались свои негласные стандарты и эти наушники в них полностью укладываются.

Обзор Defender Twins 999 ANC

Это вытянутая ножка, каплевидный корпус и силиконовые амбушюры на ножке динамика. Всего в комплекте идут три пары разного размера. Можно будет подобрать оптимальную посадку под себя.

Обзор Defender Twins 999 ANC

На внешней стороне чашек плоская зона. Тут находятся сенсоры с помощью которых можно управлять воспроизведением, ставить воспроизведение на паузу и отвечать на входящий вызов.

Обзор Defender Twins 999 ANC

В основании ножки отверстие микрофона и пара металлических контактов для зарядки внутри кейса. Также есть второй микрофон для оценки шума окружающей среды и работы системы активного шумоподавления.

Обзор Defender Twins 999 ANC

Зарядный кейс у Defender Twins 999 ANC компактен. Закругленные боковые грани, откидная крышка и два посадочных места под наушники. Фиксируются при помощи магнитов. В основании его разъем USB-C, используемый для зарядки кейс.

Обзор Defender Twins 999 ANC

На лицевой стороне цветной дисплей с сенсорным управлением. В его верхней зоне строка с системными данными по заряду наушников в отдельности и кейса, времени и статуса беспроводного соединения.

Обзор Defender Twins 999 ANC

Это многофункциональный экран и он полностью заменяет приложение на смартфоне. С помощью него можно найти потерянные наушники, на них будет подан громкий сигнал.

Обзор Defender Twins 999 ANC

Можно использовать для дистанционного управления камерой на смартфоне. Задать фоновое изображение. Управлять воспроизведением, переключая треки.

Обзор Defender Twins 999 ANC

Тесты

Для соединения используется Bluetooth с кодеком SBC. Соединение можно провести после открытия крышки зарядного кейса. В последующем запоминает подключенное устройство и соединение проходит автоматически. Дальность соединения до 10 метров.

Обзор Defender Twins 999 ANC

Посадка в ушах удобна. Не выпадают при резких движениях головой и при ходьбе. Можно использовать во время фитнес тренировок и прогулок. При этом за счет силиконовых амбушюр дают пассивную звукоизоляцию. Полностью отсечь шум можно будет с активным шумоподавлением, с работающим не будет слышно разговоров в транспорте и шума двигателя. Можно сосредоточиться на музыке и не отвлекаться на происходящее вокруг.

Обзор Defender Twins 999 ANC

По звуку все привычно. Акцентирование середины, ненавязчивые басы на фоне и урезанные верхи. Без яркого характера, но честно отрабатывающие задачу воспроизведения звука.

Обзор Defender Twins 999 ANC

Встроенного аккумулятора хватало в среднем на 5 часов работы с беспрерывным прослушиванием звука на высокой громкости. В кейсе проводится 2 полных цикла зарядки.

Обзор Defender Twins 999 ANC

Итоги

Defender Twins 999 ANC – недорогие беспроводные наушники с активным шумоподавлением. Зарядный кейс с сенсорным дисплеем, три пары амбушюр, аккуратное внешнее исполнение.
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