Доступные наушники с функциональным зарядным кейсом. Обзор Defender Twins 999 ANC

Поставляется в компактной коробке из плотного картона с изображением гарнитуры. Внутри находятся в зарядном кейсе, а сам кейс зафиксирован на пластиковой подложке.
Комплект включает зарядный кабель, дополнительные силиконовые амбушюры, руководство пользователя.
Это вытянутая ножка, каплевидный корпус и силиконовые амбушюры на ножке динамика. Всего в комплекте идут три пары разного размера. Можно будет подобрать оптимальную посадку под себя.
На внешней стороне чашек плоская зона. Тут находятся сенсоры с помощью которых можно управлять воспроизведением, ставить воспроизведение на паузу и отвечать на входящий вызов.
В основании ножки отверстие микрофона и пара металлических контактов для зарядки внутри кейса. Также есть второй микрофон для оценки шума окружающей среды и работы системы активного шумоподавления.
Зарядный кейс у Defender Twins 999 ANC компактен. Закругленные боковые грани, откидная крышка и два посадочных места под наушники. Фиксируются при помощи магнитов. В основании его разъем USB-C, используемый для зарядки кейс.
На лицевой стороне цветной дисплей с сенсорным управлением. В его верхней зоне строка с системными данными по заряду наушников в отдельности и кейса, времени и статуса беспроводного соединения.
Это многофункциональный экран и он полностью заменяет приложение на смартфоне. С помощью него можно найти потерянные наушники, на них будет подан громкий сигнал.
Можно использовать для дистанционного управления камерой на смартфоне. Задать фоновое изображение. Управлять воспроизведением, переключая треки.
Посадка в ушах удобна. Не выпадают при резких движениях головой и при ходьбе. Можно использовать во время фитнес тренировок и прогулок. При этом за счет силиконовых амбушюр дают пассивную звукоизоляцию. Полностью отсечь шум можно будет с активным шумоподавлением, с работающим не будет слышно разговоров в транспорте и шума двигателя. Можно сосредоточиться на музыке и не отвлекаться на происходящее вокруг.
По звуку все привычно. Акцентирование середины, ненавязчивые басы на фоне и урезанные верхи. Без яркого характера, но честно отрабатывающие задачу воспроизведения звука.
Встроенного аккумулятора хватало в среднем на 5 часов работы с беспрерывным прослушиванием звука на высокой громкости. В кейсе проводится 2 полных цикла зарядки.