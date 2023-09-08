Локальный шутер рогалик с медленным гриндом. Обзор Die After Sunset

В конце августа прошел старт игры Die After Sunset на консолях Nintentdo, Microsoft и Sony. Издателем выступила PQube, разработчик Playstark Games. Ранее уже проводили ее открытое тестирование. Это локальный 3D-шутер с элементами рогалика. Мы поиграли в него на PlayStation 5.

Сюжет игры развивается в 2120 году на планете Земля во время вторжения инопланетян. Это муркоры, привлекательные и милые внешне, но только при попадании лучей солнца, как только попадают в тень превращаются в злых существ с увеличенным уроном и здоровьем. Игрок берет на себя управление специальным агентом, путешествуя во времени. Подается вся информация в виде рисованных сцен и диалогов, постепенно по мере прохождения уровней.

Сам сюжет тут не проработан глубоко, это только повод для неограниченного числа перепрохождений, подразумеваемых этим жанром игр. А перепроходить здесь придется часто, изначально персонаж слаб и не обладает достаточным уроном.

На уровнях нужно собирать сразу несколько разных вариантов местной валюты. Основа эта розовая слизь, которая расходуется на прокачку умений и приобретение улучшений. При этом смерть приводит к потере накопленного во время забега, для сохранения нужно будет пользоваться специальным телепортатором, размещенный случайным образом при каждом прохождении.

Помимо этого на уровнях Die After Sunset есть небольшие задание и активности, которые необходимо выполнить чаще всего за ограниченное время, отражая усиленный натиск муркоров. Сам набор заданий таких каждый раз меняется. Ключевой целью же является босс, таймер до появления которого сразу стартует с началом путешествия.

Построены эти боссы так что у каждого есть своя механика и само их прохождение также необходимо провести за заданный тайминг. Дополнительные типы оружия и бонусы предлагается искать в ящиках, разбросанных по уровню.

На начальных этапах очень ощущается дисбаланс и слабость персонажа, приходится буквально выцарапывать здоровье, даже попадая в голову. До того как будет достигнут комфортный уровень потребуется сделать много забегов и это проблема Die After Sunset – гринд и еще раз гринд. При этом здесь нет онлайн состязаний для того чтобы опробовать свои силы с другими игроками.

Визуально игра похожа по стилю отрисовки на Fortnite. Мультяшная графика, отсутствие крови и акцентирования на насилии. Все мило, немного юмора. С учетом того что играли на старте сталкивались с некоторыми багами, например некорректная ориентация оружия в руках главного героя.

Die After Sunset обзор

Итоги по Die After Sunset

Die After Sunset получился спорным шутером рогаликом. С одной стороны тут яркая графика, которая придется впервую очередь молодым людям, простой геймплей и всегда рандомный набор событий на карте. Но с другой тут очень медленный прогресс, для выхода на минимально комфортный уровень требуется заметное время, за которое все это может надоесть.