Локальный шутер рогалик с медленным гриндом. Обзор Die After Sunset

В конце августа прошел старт игры Die After Sunset на консолях Nintentdo, Microsoft и Sony. Издателем выступила PQube, разработчик Playstark Games. Ранее уже проводили ее открытое тестирование. Это локальный 3D-шутер с элементами рогалика. Мы поиграли в него на PlayStation 5.

Die After Sunset

Сюжет игры развивается в 2120 году на планете Земля во время вторжения инопланетян. Это муркоры, привлекательные и милые внешне, но только при попадании лучей солнца, как только попадают в тень превращаются в злых существ с увеличенным уроном и здоровьем. Игрок берет на себя управление специальным агентом, путешествуя во времени. Подается вся информация в виде рисованных сцен и диалогов, постепенно по мере прохождения уровней.

Die After Sunset

Сам сюжет тут не проработан глубоко, это только повод для неограниченного числа перепрохождений, подразумеваемых этим жанром игр. А перепроходить здесь придется часто, изначально персонаж слаб и не обладает достаточным уроном.

Die After Sunset

На уровнях нужно собирать сразу несколько разных вариантов местной валюты. Основа эта розовая слизь, которая расходуется на прокачку умений и приобретение улучшений. При этом смерть приводит к потере накопленного во время забега, для сохранения нужно будет пользоваться специальным телепортатором, размещенный случайным образом при каждом прохождении.

Die After Sunset

Помимо этого на уровнях Die After Sunset есть небольшие задание и активности, которые необходимо выполнить чаще всего за ограниченное время, отражая усиленный натиск муркоров. Сам набор заданий таких каждый раз меняется. Ключевой целью же является босс, таймер до появления которого сразу стартует с началом путешествия.

Die After Sunset

Построены эти боссы так что у каждого есть своя механика и само их прохождение также необходимо провести за заданный тайминг. Дополнительные типы оружия и бонусы предлагается искать в ящиках, разбросанных по уровню.

Die After Sunset

На начальных этапах очень ощущается дисбаланс и слабость персонажа, приходится буквально выцарапывать здоровье, даже попадая в голову. До того как будет достигнут комфортный уровень потребуется сделать много забегов и это проблема Die After Sunset – гринд и еще раз гринд. При этом здесь нет онлайн состязаний для того чтобы опробовать свои силы с другими игроками.

Die After Sunset

Визуально игра похожа по стилю отрисовки на Fortnite. Мультяшная графика, отсутствие крови и акцентирования на насилии. Все мило, немного юмора. С учетом того что играли на старте сталкивались с некоторыми багами, например некорректная ориентация оружия в руках главного героя.

Die After Sunset

Die After Sunset обзор

Итоги по Die After Sunset

Die After Sunset получился спорным шутером рогаликом. С одной стороны тут яркая графика, которая придется впервую очередь молодым людям, простой геймплей и всегда рандомный набор событий на карте. Но с другой тут очень медленный прогресс, для выхода на минимально комфортный уровень требуется заметное время, за которое все это может надоесть.
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