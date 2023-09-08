Локальный шутер рогалик с медленным гриндом. Обзор Die After Sunset

Сюжет игры развивается в 2120 году на планете Земля во время вторжения инопланетян. Это муркоры, привлекательные и милые внешне, но только при попадании лучей солнца, как только попадают в тень превращаются в злых существ с увеличенным уроном и здоровьем. Игрок берет на себя управление специальным агентом, путешествуя во времени. Подается вся информация в виде рисованных сцен и диалогов, постепенно по мере прохождения уровней.
Сам сюжет тут не проработан глубоко, это только повод для неограниченного числа перепрохождений, подразумеваемых этим жанром игр. А перепроходить здесь придется часто, изначально персонаж слаб и не обладает достаточным уроном.
На уровнях нужно собирать сразу несколько разных вариантов местной валюты. Основа эта розовая слизь, которая расходуется на прокачку умений и приобретение улучшений. При этом смерть приводит к потере накопленного во время забега, для сохранения нужно будет пользоваться специальным телепортатором, размещенный случайным образом при каждом прохождении.
Помимо этого на уровнях Die After Sunset есть небольшие задание и активности, которые необходимо выполнить чаще всего за ограниченное время, отражая усиленный натиск муркоров. Сам набор заданий таких каждый раз меняется. Ключевой целью же является босс, таймер до появления которого сразу стартует с началом путешествия.
Построены эти боссы так что у каждого есть своя механика и само их прохождение также необходимо провести за заданный тайминг. Дополнительные типы оружия и бонусы предлагается искать в ящиках, разбросанных по уровню.
На начальных этапах очень ощущается дисбаланс и слабость персонажа, приходится буквально выцарапывать здоровье, даже попадая в голову. До того как будет достигнут комфортный уровень потребуется сделать много забегов и это проблема Die After Sunset – гринд и еще раз гринд. При этом здесь нет онлайн состязаний для того чтобы опробовать свои силы с другими игроками.
Визуально игра похожа по стилю отрисовки на Fortnite. Мультяшная графика, отсутствие крови и акцентирования на насилии. Все мило, немного юмора. С учетом того что играли на старте сталкивались с некоторыми багами, например некорректная ориентация оружия в руках главного героя.