Обзор Digma CITI 8531 3G. Недорогой 8-дюймовый планшет

Несмотря на увеличение средней диагонали экрана у смартфонов, планшеты Android все еще остаются актуальными, особенно это касается недорогого сегмента. В рамках «Лаборатории» в ближайшие несколько недель мы рассмотрим серию актуальных моделей с диагоналями 7 и 8 дюймов. Первым предлагаем детально изучить Digma CITI 8531 3G, оснащенную IPS-дисплеем и поддерживающую голосовые вызовы.

Digma CITI 8531 3G обзор

Этот планшет был представлен в конце лета прошлого года, по соотношению характеристик и стоимости он остается актуальным и сейчас. Список предложений в российских магазинах представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Digma CITI 8531 3G в коробке из эко-картона. На гранях коробки приведена техническая информация и характеристики. Комплект включает зарядное устройство, USB кабель окрашенные в сочно-оранжевый цвет, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен Digma CITI 8531 3G в классическом для планшетов исполнении. Неразборный моноблок из черного пластика.

Задняя крышка с мелкотекстурным рисунком. Он приятен тактильно, хорошо скрывает возможные царапины и не подвержен загрязнению следами пальцев.

По центру крышки логотип производителя ниже техническая информация и решетка динамика. Он не будет перекрываться при ношении планшета в руках или размещении на ровной поверхности.

Сверху по центру блок основной камеры и светодиодная вспышка. Для того чтобы получить доступ к двумя слотам под SIM и слот для карты памяти microSD, нужно снять плашку в верхней зоне крышки.

На верхнем торце аудиоразъем под наушники и microUSB с поддержкой OTG. Справа кнопка включения и качелька громкости.

Планшет Digma CITI 8531 3G располагает дополнительной разговорной решеткой, позволяющей отвечать на голосовые вызовы без использования гарнитуры.

В ряде сценариев его можно будет рассматривать в качестве альтернативы для смартфона. Например, когда устройство приобретается для маленьких детей или пожилых родителей. Большая площадь экрана в этом случае будет плюсом.

Рядом с динамиком расположены датчики приближения и освещения. Рамки вокруг характерной ширины.

Экран

Собран планшет без огрехов. Крышка не продавливается и не скрипит под давлением пальцев.Изображение выводится на 8-дйюмовый дисплей с разрешением 1280 на 800 пикселей. Несмотря на невысокую стоимость, тут стоит IPS-матрица с широкими углами обзора. Уровень максимальной яркости не позволит комфортно работать с планшетом под прямыми солнечными лучами. Сенсорный слой распознает до пяти касаний.

Начинка

За работу Digma CITI 8531 3G четырехъядерная платформа MediaTek MT8321 с четырьмя ядрами Cortex A7 с графикой Mali-400MP. Этот процессор активно использовался в недорогих устройствах в 2017 году. На какие-то рекорды тут рассчитывать не стоит, но и явных зависаний не наблюдалось.

Для простых детских игр его вполне хватит. Объем памяти ограничен, доступны 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти.

Связь

Аккумулятор

Планшет использует 3G-модуль не только для доступа в сеть, но и предлагает возможность осуществления голосовых вызовов и текстовых сообщений, соответствующие приложения установлены в память. Помимо этого, есть Bluetooth 4.0 с A2DP. Wi-Fi работает в диапазоне 2.4 ГГц. На холодный старт навигационного модуля уходит около 40-50 секунд, планшет можно рассматривать в качестве навигатора в автомобиль.Digma CITI 8531 3G располагает аккумулятором с емкостью 3500 мАч. Заряда хватает на 3,5 часа в смешанной нагрузке.

В течение дня при активной эксплуатации в течение дня потребуется дополнительный сеанс зарядки. На восстановление заряда комплектным адаптером уйдет 3 часа.

Софт

Установлена операционная система Android 7.0 без сторонних лаунчеров и рекламных включений. Весь необходимый софт сможет поставить сам пользователь с PlayMarket.

Камера

Итоги по Digma CITI 8531 3G

Digma CITI 8531 3G станет хорошим выбором при поиске недорогого планшета с возможностью эксплуатации в качестве телефона. При своей невысокой стоимости предлагается хорошо сбалансированный набор характеристик. Как и любого устройства, тут есть, как свои сильные так и слабые стороны.