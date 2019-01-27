Обзор Digma DCL-720. Автомобильный телевизор

2019-01-27, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Digma DCL-720; [363]
Для просмотра фильмов и мультфильмов в автомобиле очень часто используются смартфоны или планшеты. И оба этих варианта имеют свои недостатки, смартфон с ограниченной площадью экрана и блокировкой ключевых функций на время просмотра, планшет большой и требует места для установки. Но существует еще отдельный класс техники, автомобильные телевизоры. Тестируемы сегодня Digma DCL-720 идет со встроенным TV-тюнером, аудио и видео проигрывателем.

Digma DCL-720

Он уже доступен для покупки в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Digma DCL-720 обзор

Комплектация

В комплекте покупатель получает адаптер питания от прикуривателя, адаптер питания от розетки, антенну для ТВ-тюнера, подставку для крепления, AV-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением телевизора и списком комплектующих. Внутри все распределено по двумя отдельным кейсам.

Digma DCL-720

Внешний вид

Выполнен корпус Digma DCL-720 из черного пластика с матовым покрытием. Внешний вид строгий. Тут отсутствуют видимые декоративные элементы.

Digma DCL-720

Боковая грань с кантом по периметру, его наличие в последующем упростит установку на универсальные крепежные рамки.

Digma DCL-720

На фронтальной стороне находится экран с матовым покрытием. По центру рамки логотип производителя, ниже семь механических кнопок управления.

Digma DCL-720

Каждая из кнопок подписана, разобраться с управлением будет не сложно. Нажимаются бесшумно, с небольшим усилием.

Digma DCL-720

На левой грани гнездо под внешнюю антенну, AV-вход, аудиоразъем под наушники и гнездо питания.

Digma DCL-720

С противоположной стороны полноразмерный USB и HDMI.

Digma DCL-720

Решетки парного динамика находятся с тыльной стороны. Они не перекрываются, хотя логичней было бы направить в сторону зрителя.

Digma DCL-720

В комплекте покупатель получает крепление с основанием в виде бабочки. Его можно будет использовать в салоне автомобиля и вне его.

Экран

Изображение в Digma DCL-720 выводится на 7-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:9. Разрешение составляет 800 на 600 пикселей. Есть небольшой запас по углу обзора. Экран хороший.

Тесты

Телевизор распознает видеофайлы записанные на карту памяти в форматах AVI и WMV. Стоит заранее учитывать это при подготовке файлов для записи на флеш-накопитель. Также с учетом разрешения экрана, можно будет сэкономить свободное место выбрав в пользу меньшего битрейта и разрешения. При записи серии файлов, по завершению воспроизведения одного считывается следующий в папке.

Считываются музыкальные файлы в расширении MP3, а также графические файлы JPEG. Список источников воспроизведения активируется нажатием на кнопку.

ТВ-тюнер с аналоговым и цифровым сигналом. Для поиска и организации каналов выделен отдельный пункт в меню. Комплектная антенна не отличается высоким качеством приема, имеет смысл сразу продумать более серьезное решение если эфирная сетка будет целевой.

Итоги по Digma DCL-720

Digma DCL-720 – добротный автомобильный телевизор с поддержкой нескольких источников воспроизведения. Простые настройки, невысокая стоимость, пульт ДУ, кронштейн, два варианта питания.

Комментарии:
Опубликованы цены на бюджетные смартфоны...
Опубликованы цены на бюджетные смартфоныСетевые источники поделились информацией о ценах на бюджетные смартфоны Samsung Galaxy M10 и M20, официал...
Новинка Oukitel U25 Pro...
Новинка Oukitel U25 ProКомпания Oukitel выпустила смартфон бюджетного варианта. Среди других особенностей новинки стоит упомянут...
Huawei P Smart 2019 и его функции...
Huawei P Smart 2019 и его функцииКомпания Huawei выпустила современный смартфон. Сзади расположена стеклянная крышка, доступная в несколь...
ASUS ROG Phone и его функции...
ASUS ROG Phone и его функцииКомпания ASUS выпустила игровой смартфон. В ходе дальнейшей разборки было обнаружено, что под процессоро...
Смартфон с хорошим дисплеем Meizu Note 8...
Смартфон с хорошим дисплеем Meizu Note 8Компания Meizu выпустила смартфон с большим экраном. Двойная основная камера, расположенная на задней кры...
Meizu X8 и его характеристика ...
Meizu X8 и его характеристика Основная двойная камера оснащена модулями на 12 и 5 мегапикселей, а фронтальная камера — на 20 Мп. Сканер...
Смартфон со сворачивающимся экраном ...
Смартфон со сворачивающимся экраном Компания LG выпустила необычный смартфон. На левой части устройства расположен небольшой дисплей, отобра...
Мощная новинка LG G8 ThinQ ...
Мощная новинка LG G8 ThinQ Компания LG выпустила отличный смартфон. «Сердцем» LG G8 ThinQ предположительно станет флагманский проце...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Digma DCL-720. Автомобильный телевизорОбзор Digma DCL-720. Автомобильный телевизор
Обзор плюсов и минусов ASUS ROG Phone ZS600KL 128GB. Лучший игровой смартфон Обзор плюсов и минусов ASUS ROG Phone ZS600KL 128GB. Лучший игровой смартфон
Обзор HARPER DVHR-223. Ультрабюджетный видеорегистраторОбзор HARPER DVHR-223. Ультрабюджетный видеорегистратор
Обзор плюсов и минусов Nokia 3.1 Plus 32GB. Бюджетный смартфон с NFCОбзор плюсов и минусов Nokia 3.1 Plus 32GB. Бюджетный смартфон с NFC
Обзор SINBO SHB 3165. Электрическая мясорубка 3000 ВтОбзор SINBO SHB 3165. Электрическая мясорубка 3000 Вт
Предварительный обзор In Win 928. Корпус...
Предварительный обзор In Win 928. КорпусВ последнее время абсолютно все комплектующие компьютера становятся больше — радиаторы систем охлаждения ...
Предварительный обзор BenQ CinePrime W27...
Предварительный обзор BenQ CinePrime W27В последнее время пользователи стали все чаще смотреть в сторону проекторов вместо телевизоров, так как у...
Обзор Big Big Baller. Необычный геймплей...
Обзор Big Big Baller. Необычный геймплейКазуальные игры всегда стремятся удивить потенциального геймера своими механиками — иногда они действител...
Предварительный обзор ASUS Y406UA. Компа...
Предварительный обзор ASUS Y406UA. КомпаЕсть определенный сегмент пользователей, которым не нужен мощный ноутбук, им нужно решение для общения, р...
Honor View 20 официально представлен в Р...
Honor View 20 официально представлен в Р22 января в Москве состоялась презентация Honor View 20. Он стал первым смартфоном со встроенной фронталь...
Предварительный обзор Honor View 20. Тел...
Предварительный обзор Honor View 20. ТелНекоторое время назад, когда в сети только-только появилась информация о смартфонах с вырезом в дисплее в...
Обзор Paper.io 2. Захватываем территорию...
Обзор Paper.io 2. Захватываем территориюВ последнее время казуальные игры не выделяются какой-то уникальностью и напоминают друг друга практическ...
Предварительный обзор Cougar Immersa Pro...
Предварительный обзор Cougar Immersa ProДля подавляющего большинства современных геймеров игровая гарнитура является чем-то большим, нежели прост...
Обзор Color Bumb 3. Напрягаем ваш смартф...
Обзор Color Bumb 3. Напрягаем ваш смартфСкажу честно — большинство современных казуальных игр не вызывают у меня каких-то теплых чувств, не говор...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad X1...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad X1В последнее время пользователи привыкли думать, что единственным рабочим ноутбуком является MacBook. Но, ...
Обзор Slope Run. Простая и увлекательная...
Обзор Slope Run. Простая и увлекательнаяОт казуальных игр мы требуем либо простого и понятного геймплея, который позволит зайти в игру и сразу по...
Предварительный обзор ASUS StudioBook S....
Предварительный обзор ASUS StudioBook S.В последнее время мы все привыкли к тому, что для работы есть один ноутбук — MacBook Pro. Конечно, можно ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor