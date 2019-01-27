Обзор Digma DCL-720. Автомобильный телевизор

Для просмотра фильмов и мультфильмов в автомобиле очень часто используются смартфоны или планшеты. И оба этих варианта имеют свои недостатки, смартфон с ограниченной площадью экрана и блокировкой ключевых функций на время просмотра, планшет большой и требует места для установки. Но существует еще отдельный класс техники, автомобильные телевизоры. Тестируемы сегодня Digma DCL-720 идет со встроенным TV-тюнером, аудио и видео проигрывателем.

Digma DCL-720 обзор

Он уже доступен для покупки в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте покупатель получает адаптер питания от прикуривателя, адаптер питания от розетки, антенну для ТВ-тюнера, подставку для крепления, AV-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением телевизора и списком комплектующих. Внутри все распределено по двумя отдельным кейсам.

Внешний вид

Выполнен корпус Digma DCL-720 из черного пластика с матовым покрытием. Внешний вид строгий. Тут отсутствуют видимые декоративные элементы.

Боковая грань с кантом по периметру, его наличие в последующем упростит установку на универсальные крепежные рамки.

На фронтальной стороне находится экран с матовым покрытием. По центру рамки логотип производителя, ниже семь механических кнопок управления.

Каждая из кнопок подписана, разобраться с управлением будет не сложно. Нажимаются бесшумно, с небольшим усилием.

На левой грани гнездо под внешнюю антенну, AV-вход, аудиоразъем под наушники и гнездо питания.

С противоположной стороны полноразмерный USB и HDMI.

Решетки парного динамика находятся с тыльной стороны. Они не перекрываются, хотя логичней было бы направить в сторону зрителя.

Экран

Тесты

Итоги по Digma DCL-720

В комплекте покупатель получает крепление с основанием в виде бабочки. Его можно будет использовать в салоне автомобиля и вне его.Изображение в Digma DCL-720 выводится на 7-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:9. Разрешение составляет 800 на 600 пикселей. Есть небольшой запас по углу обзора. Экран хороший.Телевизор распознает видеофайлы записанные на карту памяти в форматах AVI и WMV. Стоит заранее учитывать это при подготовке файлов для записи на флеш-накопитель. Также с учетом разрешения экрана, можно будет сэкономить свободное место выбрав в пользу меньшего битрейта и разрешения. При записи серии файлов, по завершению воспроизведения одного считывается следующий в папке.Считываются музыкальные файлы в расширении MP3, а также графические файлы JPEG. Список источников воспроизведения активируется нажатием на кнопку.ТВ-тюнер с аналоговым и цифровым сигналом. Для поиска и организации каналов выделен отдельный пункт в меню. Комплектная антенна не отличается высоким качеством приема, имеет смысл сразу продумать более серьезное решение если эфирная сетка будет целевой.Digma DCL-720 – добротный автомобильный телевизор с поддержкой нескольких источников воспроизведения. Простые настройки, невысокая стоимость, пульт ДУ, кронштейн, два варианта питания.