Обзор смартфона Digma Linx Trix 4G

2018-09-04, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Digma Linx Trix 4G; [359]
В конце компания Digma вывела на российский рынок новый недорогой смартфон Linx Trix 4G, оснащенный 5.5-дюймовым экраном с HD+ разрешением. Помимо этого, как можно догадаться по названию, реализована поддержка LTE. Предустановлена актуальная версия операционной системы Android 8.1.

Digma Linx Trix 4G

Средняя стоимость на момент публикации составляет 7290 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Digma Linx Trix 4G обзор

Комплектация

Поставляется Digma Linx Trix 4G в коробке из плотного картона со светлым оформлением. Все данные на гранях упаковки приведены на русском языке, можно будет составить полное представление по оснащенности и техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон, зарядное устройство и USB кабель.

Digma Linx Trix 4G

Внешний вид

Выполнен Digma Linx Trix 4G в компактном корпусе, максимальная толщина не превышает 9.5мм. Вышел только в черной расцветке корпуса.

Digma Linx Trix 4G

Крышка металлическая, корпус разборный. Перед началом эксплуатации пользователю самостоятельно будет необходимо установить аккумулятор.

Digma Linx Trix 4G

В этой же зоне расположены два отдельных слота под SIM и слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 64 Гбайт.

Digma Linx Trix 4G

Крышка прилегает к корпусу плотно. Она не продавливается под давлением пальцев, не скрипит и не люфтит.

Digma Linx Trix 4G

По центру, немного выступающий за пределы корпуса, объектив основной камеры и светодиодная вспышка. Ниже логотип производителя и название модели.

Digma Linx Trix 4G

Еще одна дополнительная вспышка расположена с фронтальной стороны, она может быть полезна, как в качестве фонарика, так и для съемки селфи при плохом уровне освещения.

Digma Linx Trix 4G

Рамки вокруг экрана у Digma Linx Trix 4G традиционной ширины. Сам же экран вытянутый, за счет этого корпус по ширине меньше, чем у 5.5-дюймовых моделей с обычным соотношением сторон.

Digma Linx Trix 4G

На верхней рамке разговорная решетка динамика, датчики приближения и освещения, объектив фронтальной камеры. Ряд сенсорных кнопок перенесен в интерфейс.

Digma Linx Trix 4G

microUSB разъем на верхнем торце, здесь же аудиоразъем под проводное подключение наушников. Снизу решетка основного динамика. Такое расположение исключает перекрытие его при размещении в ладони.

Экран

Картинка выводится на 5.5-дюймовый экран с разрешением 720 на 1440 пикселей. Углы обзора широкие. Экран хорошего качества. Между матрицей и защитным стеклом нет воздушной прослойки. Под прямыми солнечными лучами слепнет. Сенсорный слой отзывчивый на нажатия реагирует точно.

Digma Linx Trix 4G

Начинка

Используется малораспространённая платформа Spreadtrum SC9850L с четырьмя ядрами Cortex A7 с тактовой частотой 1.2 ГГц. Графическое ядро Mali-820 MP1. Пользователю доступны 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Уровень быстродействия позволяет комфортно работать с привычным набором приложений и клиентами социальных сетей.

Digma Linx Trix 4G

Digma Linx Trix 4G

Digma Linx Trix 4G

Digma Linx Trix 4G

Связь

Поддерживается LTE со скоростью загрузки файлов до 150 Мбит/с. Установить можно две SIM. Связь принимает стабильно, проблем с качеством замечено не было. Bluetooth 4.0 с поддержкой A2DP. На холодный старт навигационного модуля с поиском спутников уходит около 40-50 секунд.

Аккумулятор

Автономную работу обеспечивает батарейка с емкостью 2800 мАч. Её хватает примерно на 7.5 часов без подзарядки с постоянно включенным экраном. График разрядки и зарядки равномерный. На восстановление комплектным адаптером уходит 2.5 часа.

Digma Linx Trix 4G

Камера

Основная камера в Digma Linx Trix 4G с разрешением 8 Мп, фронтальная камера 5 Мп. Используется приложение из пакета Google. Качество съемки хорошее при условии достаточного уровня освещения. Снимками можно будет делится в социальных сетях и мессенджерах. В ночное время, ожидаемj мажет и появляются шумы.

Digma Linx Trix 4G

Digma Linx Trix 4G

Digma Linx Trix 4G

Digma Linx Trix 4G

Digma Linx Trix 4G

Digma Linx Trix 4G

Digma Linx Trix 4G

Софт

На борту операционная система Google Android 8.1 без лаунчера и стороннего софта. Весомый плюс на фоне того, что большинство не дорогих моделей конкуренты нагружают рекламой и утилитами с сомнительной репутацией. Поддерживаются обновления по воздуху.

Digma Linx Trix 4G

Итоги по Digma Linx Trix 4G

Digma Linx Trix 4G – хорошо сбалансированный LTE-смартфон с невысокой стоимостью. Предлагается необходимый минимум для комфортной работы с браузером, мессенджерами и не ресурсоёмкими приложениями. Не устроить может отсутствие сканера отпечатка пальца.

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