Обзор смартфона Digma Linx Trix 4G

В конце компания Digma вывела на российский рынок новый недорогой смартфон Linx Trix 4G, оснащенный 5.5-дюймовым экраном с HD+ разрешением. Помимо этого, как можно догадаться по названию, реализована поддержка LTE. Предустановлена актуальная версия операционной системы Android 8.1.

Digma Linx Trix 4G обзор

Средняя стоимость на момент публикации составляет 7290 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Digma Linx Trix 4G в коробке из плотного картона со светлым оформлением. Все данные на гранях упаковки приведены на русском языке, можно будет составить полное представление по оснащенности и техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон, зарядное устройство и USB кабель.

Внешний вид

Выполнен Digma Linx Trix 4G в компактном корпусе, максимальная толщина не превышает 9.5мм. Вышел только в черной расцветке корпуса.

Крышка металлическая, корпус разборный. Перед началом эксплуатации пользователю самостоятельно будет необходимо установить аккумулятор.

В этой же зоне расположены два отдельных слота под SIM и слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 64 Гбайт.

Крышка прилегает к корпусу плотно. Она не продавливается под давлением пальцев, не скрипит и не люфтит.

По центру, немного выступающий за пределы корпуса, объектив основной камеры и светодиодная вспышка. Ниже логотип производителя и название модели.

Еще одна дополнительная вспышка расположена с фронтальной стороны, она может быть полезна, как в качестве фонарика, так и для съемки селфи при плохом уровне освещения.

Рамки вокруг экрана у Digma Linx Trix 4G традиционной ширины. Сам же экран вытянутый, за счет этого корпус по ширине меньше, чем у 5.5-дюймовых моделей с обычным соотношением сторон.

На верхней рамке разговорная решетка динамика, датчики приближения и освещения, объектив фронтальной камеры. Ряд сенсорных кнопок перенесен в интерфейс.

Экран

microUSB разъем на верхнем торце, здесь же аудиоразъем под проводное подключение наушников. Снизу решетка основного динамика. Такое расположение исключает перекрытие его при размещении в ладони.Картинка выводится на 5.5-дюймовый экран с разрешением 720 на 1440 пикселей. Углы обзора широкие. Экран хорошего качества. Между матрицей и защитным стеклом нет воздушной прослойки. Под прямыми солнечными лучами слепнет. Сенсорный слой отзывчивый на нажатия реагирует точно.

Начинка

Используется малораспространённая платформа Spreadtrum SC9850L с четырьмя ядрами Cortex A7 с тактовой частотой 1.2 ГГц. Графическое ядро Mali-820 MP1. Пользователю доступны 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Уровень быстродействия позволяет комфортно работать с привычным набором приложений и клиентами социальных сетей.

Связь

Аккумулятор

Поддерживается LTE со скоростью загрузки файлов до 150 Мбит/с. Установить можно две SIM. Связь принимает стабильно, проблем с качеством замечено не было. Bluetooth 4.0 с поддержкой A2DP. На холодный старт навигационного модуля с поиском спутников уходит около 40-50 секунд.Автономную работу обеспечивает батарейка с емкостью 2800 мАч. Её хватает примерно на 7.5 часов без подзарядки с постоянно включенным экраном. График разрядки и зарядки равномерный. На восстановление комплектным адаптером уходит 2.5 часа.

Камера

Основная камера в Digma Linx Trix 4G с разрешением 8 Мп, фронтальная камера 5 Мп. Используется приложение из пакета Google. Качество съемки хорошее при условии достаточного уровня освещения. Снимками можно будет делится в социальных сетях и мессенджерах. В ночное время, ожидаемj мажет и появляются шумы.

Софт

На борту операционная система Google Android 8.1 без лаунчера и стороннего софта. Весомый плюс на фоне того, что большинство не дорогих моделей конкуренты нагружают рекламой и утилитами с сомнительной репутацией. Поддерживаются обновления по воздуху.

Итоги по Digma Linx Trix 4G

Digma Linx Trix 4G – хорошо сбалансированный LTE-смартфон с невысокой стоимостью. Предлагается необходимый минимум для комфортной работы с браузером, мессенджерами и не ресурсоёмкими приложениями. Не устроить может отсутствие сканера отпечатка пальца.