Обзор Dreame Cordless Vacuum Cleaner R10. Оптимальный вертикальный пылесос с лаконичным дизайном

Рынок беспроводных пылесосов пополнился еще одной моделью — Dreame R10. Главными особенностями новинки являются сила всасывания в 20 000 Па, наличие 4 комплектных насадок, время работы до 60 минут и относительно скромная стоимость. В данном обзоре мы расскажем, что из себя представляет данный пылесос и проверим, насколько качественно он способен проводить уборку.

Комплектация

Dreame Cordless Vacuum Cleaner R10 поставляется в нарядной матовой коробке. Внутри нее находятся сам пылесос, аккумулятор, зарядное устройство, контейнер, удлинительная трубка, насадка 2-в-1, насадка для щелей, многофункциональная щетка, электрическая мини-щетка, настенный фиксатор и руководство пользователя.

Внешний вид

Dreame R10 выполнен в довольно популярном для вертикальных пылесосов форм-факторе, но главное здесь не это, а качество исполнения пылесоса, и оно здесь на высоте. Данная модель изготовлена преимущественно из толстого матового пластика нежного бежевого цвета. Пылесос выглядит лаконично и элегантно.Вертикальный пылесос Dreame R10 является самой младшей моделью в линейке Dreame R. Ещё в нее входят Dreame R10 Pro и Dreame R20.

Кнопка старта уборки выполнена в формате курка. Чтобы не прерывать уборку, ее надо постоянно удерживать, но она еще может работать в режиме вкл/вкл, если на панели управления нажать на кнопку с замком.

Еще на панели управления есть тумблер переключения степени мощности. Как вы уже поняли, экрана, отображающего оставшееся время работы у пылесоса нет, но можно отслеживать запас автономности за тем, сколько делений аккумулятора осталось.

Объем пылесборника составляет 600 мл. При нажатии на соответствующую кнопку, крышка пылесборника откидывается снизу. Решение крайне практичное, ведь это минимизирует количество усилий, которое требуется, чтобы его опустошить.

Система фильтрации Dreame R10 представляет собой пятиуровневую систему, которая обеспечивает удержание до 99,9% самых мелких частиц. Важно отметить, что все фильтры можно мыть, однако, после этого необходимо дать им высохнуть в течение 24 часов при обычной комнатной температуре. Только после этого фильтры готовы к использованию снова.

Комплектное настенное крепление выполнено в простой П-образной форме. Она удерживает пылесос на стене за счет небольшой силиконовой прослойки. Его можно зафиксировать на стене с помощью двухстороннего скотча или двух дюбелей.

Насадки

Dreame R10 поставляется вместе с 4 разнообразными насадками: многофункциональная щетка, насадка для щелей, электрическая мини-щетка и насадка 2-в-1.

оснащена валиком с V-образной щетиной и светодиодной подсветкой, что обеспечивает оптимальное освещение убираемой поверхности и эффективную уборку. Кроме того, в конструкции данной щетки предусмотрена специальная расческа, которая не дает волосам наматываться на сам валик. Сам валик съемный.

Еще на лицевой части щетки есть переключатель. Если его сдвинуть в сторону, то откроется шторка, которая позволит всасывать крупный мусор.

имеет интересную конструкцию. Ее выдвижной носик выполнен из силикона и за счет этого он довольно гибок, поэтому им особенно удобно пылесосить труднодоступные места.

оснащена моторизованным валиком и предназначена для удаления волос и шерсти с тканей, и мягкой мебели. Валик данной щетки съемный. Чтобы его извлечь, потребуется плоская отвертка или монетка.

выполнена в самом распространенном форм-факторе и имеет выдвижной механизм. Она может использоваться для чистки полов, ковров, плитки и других поверхностей с разной текстурой.

Тестирование

Dreame Cordless Vacuum Cleaner R10 оснащен бесщеточным двигателем со скоростью вращения до 120 000 об/мин. Сила всасывания составляет 20 000 Па. Чтобы определить, какие задачи способен выполнять данный пылесос с такими параметрами мощности, мы провели ряд тестов.При использовании многофункциональной щетки с V-образной щетиной и светодиодной подсветкой, мы обнаружили, что пылесос довольно легко справляется с уборкой гладких поверхностей. Благодаря подвижному шарниру щетки, Dreame R10 маневрирует легко и позволяет убирать в труднодоступных местах. Светодиодная подсветка помогает обнаружить скрытую пыль и грязь, что делает уборку более тщательной и эффективной. Во время тестирования была выставлена минимальная степень мощности.

Чтобы вычистить ковер, стоит установить максимальный уровень мощности. Так, уборка пройдет значительно быстрее и качественнее.

При использовании насадки для щелей за счет своей гибкой конструкции, Dreame R10 позволяет легко достигать узких щелей и промежутков между мебелью, удаляя пыль и мусор из труднодоступных мест. Также эта насадка может быть полезна при уборке автомобильного салона, где узкие щели требуют особого внимания.

Электрическая мини-щетка показала отличные результаты при удалении волос и мелкой пыли с дивана. Она эффективно справляется с задачей и помогает поддерживать чистоту в доме.

Время работы

Итоги