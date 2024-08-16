Мощный робот-пылесос за доступные деньги. Обзор Dreame D9 Max Gen2

При этом устройство не назвать гигантом — высота чуть меньше 10 см. Он легко пролезет под диван, тумбу в ванной и другую мебель.
Дизайн минималистичный, как и полагается. Устройство может быть выполнено в черном цвете, как у нас, либо белом — идеально впишется в интерьер большинства квартир. Будь то ар деко, минимализм, неоклассика или любой другой.
В качестве материала корпуса используется плотный пластик: в руках не скрипит и не рассыпается. Забегая наперед скажем, что в случае наезда на мебель он не трескается, вероятно, аккумулятор израсходуется быстрее, чем корпус при естественном износе.
Крышка глянцевая, под ней пылесборник на 570 мл с HEPA-фильтром, щеточка для чистки. Да, контейнер придется очищать самостоятельно, как никак недорогая модель.
В верхней части расположен небольшой LiDAR, спереди — камера. Снизу, в основании два сенсора, препятствующих падению с лестницы. Также в нижнюю часть крепится насадка для влажной уборки, в нее вмещается до 235 мл воды.
На верхней панели две клавиши: включение и возврат на базу. Все остальные действия можно сделать в приложении.
Сначала входим в аккаунт Dreame или регистрируем новый, сканируем QR-код под крышкой и подключаем робота к Wi-Fi сети 2,4 ГГц. За счет подсказок процесс подключения максимально простой и понятный, справится большинство.
Приложение позволяет не только управлять основными функциями, но и настраивать работу робота с учетом индивидуальных пожеланий. Можно составить график уборки, установить мощность всасывания и уровень подачи воды на тряпку для каждой комнаты, а также задавать желаемую последовательность уборки. Для большего комфорта предусмотрен режим «Не беспокоить», который позволяет настроить время неактивности устройства. Если ребенок или собака в ночи нажмут на клавишу, робот не начнет уборку.
Также устройство автоматически распознает ковры и увеличивает мощность всасывания для более эффективной очистки в случае их обнаружения. Кроме возможности настройки устройства, имеется раздел для отслеживания ресурсов расходников.
Несмотря на наличие влажной уборки, D9 Max Gen2 не удалит въевшиеся пятна, условный засохший апельсиновый сок. Это всё же недорогая модель, а возможность полноценного влажного мытья с вращением швабр пока встречается только в дорогих моделях, например DreameBot L10s Pro Ultra (Heat). D9 Max Gen2 же просто нормально протирает полы, по качеству ровно так, как и ожидаешь от данного устройства — мелкую пыль уберет и сделает квартиру чище.
К обслуживанию он не сильно прихотлив: если запускать уборку каждый день, контейнер для пыли заполняется за три дня в случае квартиры 40 квадратных метров, но всё зависит от площади уборки. А вот бак требует более частого долива — раз в два дня.
Что касается уровня шума, то он приемлемый — 60 дБ. На максимальной мощности, само собой, значительно громче, но это касается всех роботов-пылесосов, не только Dreame D9 Max Gen2. Плата за уборку как никак. Учитывая возможности планирования уборки, пока вы на работе, этот шум ощутить будет невозможно.