Мощный робот-пылесос за доступные деньги. Обзор Dreame D9 Max Gen2

Технологии дешевеют – это факт. То, что ещё вчера казалось недоступной роскошью, сегодня становится массовым продуктом. Яркий пример – роботы-пылесосы. Мощные модели с LiDAR, влажной уборкой и впечатляющей силой всасывания уже не стоят как флагманские смартфоны. Один из таких доступных «умных помощников» – Dreame D9 Max Gen2.

Комплектация

Робот пылесос поставляется в компактной картонной упаковке. Сразу понятно, устройство недорогое, ожидать чего-то впечатляющего не стоит — не L10s Pro Ultra как никак.Внутри – только самое необходимое: миниатюрная база, адаптер питания для нее, насадка и тряпка для влажной уборки, инструкция. Ничего лишнего, только всё самое необходимое.

Внешний вид

О внешности второй генерации D9 Max ничего нового не скажешь. Это классическая «шайба», которая ездит по полу посредством небольшого электромотора, приводящего в действие два прорезиненных колеса. Колеса с достаточно глубоким протектором и активной подвеской с клиренсом 20 мм.

При этом устройство не назвать гигантом — высота чуть меньше 10 см. Он легко пролезет под диван, тумбу в ванной и другую мебель.

Дизайн минималистичный, как и полагается. Устройство может быть выполнено в черном цвете, как у нас, либо белом — идеально впишется в интерьер большинства квартир. Будь то ар деко, минимализм, неоклассика или любой другой.

В качестве материала корпуса используется плотный пластик: в руках не скрипит и не рассыпается. Забегая наперед скажем, что в случае наезда на мебель он не трескается, вероятно, аккумулятор израсходуется быстрее, чем корпус при естественном износе.

Крышка глянцевая, под ней пылесборник на 570 мл с HEPA-фильтром, щеточка для чистки. Да, контейнер придется очищать самостоятельно, как никак недорогая модель.

В верхней части расположен небольшой LiDAR, спереди — камера. Снизу, в основании два сенсора, препятствующих падению с лестницы. Также в нижнюю часть крепится насадка для влажной уборки, в нее вмещается до 235 мл воды.

Управление

На верхней панели две клавиши: включение и возврат на базу. Все остальные действия можно сделать в приложении.Для управления роботом-пылесосом требуется приложение Dreamehome либо Mi Home, мы выбрали первое. Оно доступно для Android и iOS и поддерживает интеграцию с Алисой — можно запускать уборку голосом.

Сначала входим в аккаунт Dreame или регистрируем новый, сканируем QR-код под крышкой и подключаем робота к Wi-Fi сети 2,4 ГГц. За счет подсказок процесс подключения максимально простой и понятный, справится большинство.

Приложение позволяет не только управлять основными функциями, но и настраивать работу робота с учетом индивидуальных пожеланий. Можно составить график уборки, установить мощность всасывания и уровень подачи воды на тряпку для каждой комнаты, а также задавать желаемую последовательность уборки. Для большего комфорта предусмотрен режим «Не беспокоить», который позволяет настроить время неактивности устройства. Если ребенок или собака в ночи нажмут на клавишу, робот не начнет уборку.

Также устройство автоматически распознает ковры и увеличивает мощность всасывания для более эффективной очистки в случае их обнаружения. Кроме возможности настройки устройства, имеется раздел для отслеживания ресурсов расходников.

Тестирование

При первом запуске Dreame D9 Max Gen2 проводит автоматическое построение карты местности, чтобы при работе ориентироваться по ней. И стоит признать, делает это корректно: в стены лишний раз не бьется.Модель стала в полтора раза мощнее предшественника — силу всасывания увеличили с 4000 до 6000 Па. Это позволяет без следа убирать мелкий мусор, как под столом, так и на ковре в прихожей. В последнем случае не так хорошо, как хотелось бы, всё же часть песка и земли остаются между ворсинками, но становится значительно чище.

Несмотря на наличие влажной уборки, D9 Max Gen2 не удалит въевшиеся пятна, условный засохший апельсиновый сок. Это всё же недорогая модель, а возможность полноценного влажного мытья с вращением швабр пока встречается только в дорогих моделях, например DreameBot L10s Pro Ultra (Heat). D9 Max Gen2 же просто нормально протирает полы, по качеству ровно так, как и ожидаешь от данного устройства — мелкую пыль уберет и сделает квартиру чище.

К обслуживанию он не сильно прихотлив: если запускать уборку каждый день, контейнер для пыли заполняется за три дня в случае квартиры 40 квадратных метров, но всё зависит от площади уборки. А вот бак требует более частого долива — раз в два дня.

Что касается уровня шума, то он приемлемый — 60 дБ. На максимальной мощности, само собой, значительно громче, но это касается всех роботов-пылесосов, не только Dreame D9 Max Gen2. Плата за уборку как никак. Учитывая возможности планирования уборки, пока вы на работе, этот шум ощутить будет невозможно.

Время работы

Автономность Dreame D9 Max Gen2 очень хорошая, несмотря на высокую силу всасывания. В качестве аккумулятора используется батарея на 5200 мАч, ее хватает на 150 мин работы — пока устройство разрядится, можно трижды убрать двухкомнатную квартиру.

Итоги

Dreame D9 Max Gen2 — удачная модель средне-бюджетного сегмента. Робот-пылесос обладает высокой мощностью всасывания, хорошей автономностью, неплохим качеством влажной уборки и удобным приложением. Из минусов можно отметить только отсутствие дополнительных расходников в комплекте и сравнительно небольшой бак для воды. Всё же хотелось бы его пополнять реже.