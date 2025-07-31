Представлены доступные робот-пылесосы Dreame F10 Plus и F10

Dreame представила на рынке сразу две новых модели моющих роботов-пылесосов: F10 Plus и F10. Dreame F10 Plus стал первым роботом-пылесосом с функцией автоматического опустошения. А модель Dreame F10 первой с системой оптимизированной силы всасывания. Оба устройства обладают рекордной мощностью в 13000 Па. Потребителям стали доступны устройства с большей, чем у предыдущей серии Dreame F9, мощностью и автономностью работы в базовом ценевом сегменте. Модели сфокусированы на базовой, но критически важной для пользователей задаче – быстрой, глубокой и максимально автономной уборке.