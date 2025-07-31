Представлены доступные робот-пылесосы Dreame F10 Plus и F10

Dreame представила на рынке сразу две новых модели моющих роботов-пылесосов: F10 Plus и F10. Dreame F10 Plus стал первым роботом-пылесосом с функцией автоматического опустошения. А модель Dreame F10 первой с системой оптимизированной силы всасывания. Оба устройства обладают рекордной мощностью в 13000 Па. Потребителям стали доступны устройства с большей, чем у предыдущей серии Dreame F9, мощностью и автономностью работы в базовом ценевом сегменте. Модели сфокусированы на базовой, но критически важной для пользователей задаче – быстрой, глубокой и максимально автономной уборке.
- док-станция с 4-литровым мешком хранит собранный мусор до 90 дней. Устройство само опустошает контейнер. Его владельцу не потребуется контактировать с пылью. Робот забирает ее после каждой очистки, предотвращая распространение аллергенов,
на батарее в 5200 мАч пылесос работает до 300 минут в «тихом» режиме сухой уборки и мытья полов. Вполне хватит, чтобы несколько раз тщательно убрать городскую квартиру или средней площади дом. Для этого есть и контейнер для мусора на 400 мл и резервуар для воды емкостью 150 мл,
- четыре уровня регулировки управляют мощностью и силой шума,
- Dreame F10 Plus обнаруживает края поверхностей с помощью встроенных датчиков распознавания перепада высоты, а 2-см пороги преодолевает с легкостью. Датчики не дадут ему упасть со ступенек,
- интеллектуальная технология Pathfinder строит редактируемые карты уборок с учетом конфигурации помещений. Пылесос «видит» свой фронт работ с помощью лидара. Удаленное же управление пылесосом идет из приложения Dreamehome или голосом.