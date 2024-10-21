Обзор Dreame Z30. Премиальный пылесос с кучей фишек

Последние пару лет большинство производителей уделяют значительное внимание сегменту роботов-пылесосов, при этом упуская один важный момент: они не так удобны, когда убраться нужно быстро. Dreame, в свою очередь, развивает оба направления, выпуская как флагманские роботы, так и ручные беспроводные модели. Сегодня расскажем о топовом Dreame Z30 с расширенной комплектацией и рядом интересных особенностей.

Комплектация

Пылесос поставляется в большой черной матовой коробке. Уже по её размерам понятно, что комплектация будет богатой, и на практике это действительно так. Внутри, помимо самого пылесоса и его составных частей, находится внушительный набор из семи насадок. Однако место для настенного крепления, к сожалению, не нашлось.

Внешний вид

С первого взгляда Dreame Z30 впечатляет продуманным и элегантным дизайном, подчеркивающим его флагманский статус. Основная часть устройства с подключенным аккумулятором весит около 2,2 кг — это довольно много, но оправдано высокой мощностью всасывания и качественной системой фильтрации. Однако вес не ощущается, поскольку устройство нужно катить по поверхности, а не носить на руках, как невесту. За 15–20 минут уборки руки не устают.

В верхней части устройства расположен цветной экран с удобной и интуитивно понятной инфографикой, на котором отображаются выбранный режим уборки, текущий уровень заряда и даже количество и размер собранных частиц. Это позволяет легко отслеживать, насколько загрязнено помещение.

В нижней части устройства расположен пылесборник объемом 600 мл. Для его открытия нужно нажать на соответствующую кнопку, после чего крышка откинется вниз, и содержимое окажется в ведре.

Вся пыль и мелкий мусор проходят через систему фильтрации с HEPA-фильтром, состоящую из пяти уровней, которая удерживает до 99,9% мелких частиц. Все фильтры обслуживаемые и поддерживают мытье — их можно промыть под водой, пока не польется чистая вода и просушить при комнатной температуре в течение 24 часов.

Для хранения пылесоса предусмотрена док-станция из качественных материалов, как и сам пылесос. Из нюансов стоит выделить, что в «‎паркинг» можно установить только три насадки. Этого обычно достаточно для повседневных нужд, но если в доме много домашних животных и разнообразных поверхностей, весь комплект лучше держать под рукой.

Насадки

Как было упомянуто, в комплекте идет семь насадок, а также удлинитель, гибкий переходник и удлинительный шланг, что позволяет подобрать оптимальные аксессуары для уборки конкретных мест.

Для твердых покрытий предусмотрены три насадки. Первая — с мягким роликом и подсветкой CelesTect, которая помогает обнаружить мелкую пыль для более тщательной уборки.Универсальную щетку подходит как для твердых поверхностей, так и для ворсистых ковров. Она также оснащена системой CelesTect и защитой от наматывания, предотвращающей попадание волос и проводов.

Одна из самых интересных щеток — электрическая. Она компактнее других и оснащена собственным электромотором, что особенно полезно для уборки шерсти с мебели и в труднодоступных местах.

Впрочем, для шерсти есть отдельная щетка. С его помощью можно вычесать животного пушистого собрата и сразу же ее удалить. Удобно, если у вас линяющая собака или кот.

Также имеется комбинированная насадка для уборки в углах или между мебелью, вращающаяся насадка для пыли, а также мягкая щетка для пыли. Последние две особенно полезны для уборки салона авто.

Тестирование

Dreame Z30 оснащен мощным мотором с силой всасывания 28 кПа, что не оставляет пыли ни единого шанса. Уровень загрязнения можно отслеживать по световому индикатору на дисплее: он меняет цвет с зеленого на красный, когда требуется увеличить мощность для более тщательной уборки.

Мощности всасывания с головой хватает для уборки любой поверхности. Не приходится по несколько раз проходиться по одним и тем же местам, чтобы собрать всю грязь без остатков.

Для уборки твердых поверхностей больше всего оценили мягкую роликовую щетку с подсветкой. Подсветка достаточно яркая, но окна все же лучше зашторить, так эффективность отслеживания неубранных участков в разы выше. Dreame Z30 с первого раза собрал всю недельную пыль с пола, комодов и шкафов.

Для удаления мусора с ковра и крошек с дивана больше всего понравилась щетка с электромотором. Она идеально поднимает весь мусор с поверхности и быстро засасывает его. Как оказалось, с ее помощью можно эффективно убрать шерсть от кота друзей.

В свою очередь, гибкий шланг и комбинированная насадка удобны для труднодоступных мест, например, на полках в шкафу и в стыках между холодильником и кухонным гарнитуром.

Время работы

Аккумулятор Dreame Z30 емкостью 3200 мАч обеспечивает до 90 минут работы на минимальной мощности, но фактическая автономность зависит от насадки и режима работы. На практике устройство работает около 70 минут на минимальной мощности или 15 минут в турбо-режиме. Аккумулятор съемный, и в теории можно приобрести запасной, однако он пока недоступен на российских маркетплейсах.

Итоги

Dreame Z30 — это мощный и продуманный беспроводной вертикальный пылесос, идеально подходящий для тщательной уборки. Он оснащен экраном с удобной инфографикой, отображающей всю необходимую информацию о работе устройства, и богатым набором насадок, что делает его универсальным решением для разных типов поверхностей и загрязнений. Благодаря своей мощности и эргономичному дизайну, Dreame Z30 легко справляется с пылью, грязью, шерстью животных и даже с крупными мусорными частицами. Единственным недостатком можно считать отсутствие настенного крепления.