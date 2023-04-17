Обзор Dreame H12. Беспроводной моющий пылесос…

Героем сегодняшнего обзора будет беспроводной моющий пылесос Dreame H12. Это продвинутая модель с функцией самоочистки, сухой и влажной уборками. Из особенностей выделяются длительное время автономной работы, обеспечиваемое аккумулятором с емкостью 4000 мАч, бесщеточный двигатель с мощностью 200 Вт, насадка со специальной формой, повышающей эффективность уборку в труднодоступных участках.

Комплектация

На Aliexpress с официального магазина производителя, отправляющего со склада в России, приобрести его можно за 29 тысяч рублей (стоимость актуальная на момент выхода обзора и может меняться с внутренним курсом валют или во время проведения акций).Упакован в коробку из плотного картона с полиграфией. Приведены данные по ключевым особенностям модели и ее техническим характеристикам. Внутри все надежно зафиксировано и защищено от повреждений при тряске.

Dreame H12 обзор

Внешний вид

Комплект помимо основного блока включает ручку, станцию зарядки и самоочистки, адаптер питания с евровилкой, запасной валик и HEPA-фильтр, инструмент для очистки, емкость с чистящим средством.Внешний вид у него технологичный, с заделом на премиальность. Это же касается качество сборки как основной части корпуса, так и всех аксессуаров.

В основе конструкции используется пластик с матовым покрытием. Не подвержен загрязнению следами пальцев и пылью.

По исполнению он отличается от распространённого формата беспроводных пылесосов, когда основной блок совмещен с ручкой и основная нагрузка идет на руку. У Dreame H12 моторный блок, емкость под сбор пыли и для жидкости находится на полу, за счет этого упрощается процесс проведения уборки и проводить ее могут даже дети.

Для работы к основному блоку подсоединяется ручка с трубой. На ней выведены механические кнопки управления, включающие кнопку самоочистки при постановке на док-станцию, а также включения/выключения, а также всасывания и перевода в автоматический режим работы.

На верхней части основного блока пылесоса выведен символьно-цифровой дисплей, на который выводится информация по текущему режиму работу, заряду аккумулятора, предупреждения по необходимости установки резервуара с водой или его наполнения, очистки или установки валика, засорения трубы. Наглядно и информативно. Также все статусы и изменения состояния сопровождает выводом голосовых предупреждений на русском языке.

Корпус состоит из нескольких съемных элементов. Это прозрачный резервуар для воды объемом 900 мл, в котором можно будет наглядно контролировать текущий уровень.

Резервуар для использованной воды объемом 500 мл в нижней части. Здесь есть выпускной HEPA и фильтр в виде сетки. Есть система датчиков, контролирующих объем жидкости в резервуаре.

Помимо отмеченного выше удобства во время проведения уборки, здесь упрощено его хранение. Dreame H12 устойчиво стоит в вертикальном положении, как на комплектной док-станции, так и вне ее.

Тесты

Док-станция здесь выполнена в виде напольной площадки, на которой будет проходить парковка и зарядка. На ней же есть отсеки для хранения аксессуаров.Отдельного внимания заслуживает функция самоочистки при размещении на ней, ранее не встречаемую в беспроводных пылесосах, при ее включении с валика смываются нитки и волосы, вода с загрязнениями при этом собирается в контейнере, остается ее только вылить.Оснащен Dreame H12 двигателем с мощностью 200 Вт, поддерживающий автоматическое увеличение мощности всасывания. Он простой в управлении, так же как отмечали вначале, за счет того что основная масса располагается в районе пола, от пользователя требуется просто вести его в нужном направлении, без какого-либо напряжения в руках. При этом перемещается он сам за счет вращения валика.

У насадки здесь конструкция с оптимизацией по фиксации валика, с одной из его сторон расстояние до края минимально. За счет этого можно проходить вплотную с плинтусом и эффективно собирать загрязнения вдоль стен и шкафов.

Сам процесс уборки тут отличается от распространённого варианта когда к основной щетке цепляется блок с салфеткой из микрофибры, здесь же идет совмещение сухой и влажной уборки. Пылесос не только собирает пыль, но и эффективно убирает засохшие следы на половом покрытии, собирая это в контейнер для сбора сухих загрязнений.

С помощью него можно убирать разные типы половых покрытий, включая ламинат и паркет. Не повреждает, при этом умеет собирать и пролитую жидкость. Для уборки ковров эта модель не подходят, хотя с помощью него мы убрали несколько пятен с ковра с низким ворсом.

Итоги

За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 4000 мАч. Его хватает в среднем на 30 минут уборки, далее зарядка проходит размещением на док-станции.Dreame H12 – беспроводной пылесос эффективно решающий задачу очистки пола, совмещающий сухую и влажную очистку. Премиальный и практичный внешний вид, информативный дисплей с голосовыми подсказками на русском языке, дополнительные расходники в комплекте, функция самоочистки валика, эргономичная конструкция, удаление въевшихся загрязнений, сбор жидкости с пола, простота очистки и эксплуатации, длительное время автономной работы. Из особенностей стоит отметить ограничения по уборке ковров.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".